GitLab 17.11の新機能

GitLab 17.11では、コンプライアンスフレームワークが単純なプロジェクトラベルから、カスタム要件とコントロールを備えた包括的なガバナンスシステムへと進化します。Eclipse IDEプラグインの提供開始、Self-Hostedの継続的な機能拡張、保護されたコンテナタグにより、GitLabのガバナンス、AI利用可能性、サプライチェーンセキュリティへの投資が実証されます。