GitLab 17.11の新機能

ガバナンス変革とプラットフォーム機能の拡張
ガバナンス変革とプラットフォーム機能の拡張
GitLab 17.11では、コンプライアンスフレームワークが単純なプロジェクトラベルから、カスタム要件とコントロールを備えた包括的なガバナンスシステムへと進化します。Eclipse IDEプラグインの提供開始、Self-Hostedの継続的な機能拡張、保護されたコンテナタグにより、GitLabのガバナンス、AI利用可能性、サプライチェーンセキュリティへの投資が実証されます。
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コンプライアンスフレームワークがカスタム要件とコントロールに対応し、 Eclipse IDE対応と保護されたパッケージがプラットフォーム機能を拡張します。
ガバナンス変革とプラットフォーム機能の拡張
GitLab 17.11では、コンプライアンスフレームワークが単純なプロジェクトラベルから、カスタム要件とコントロールを備えた包括的なガバナンスシステムへと進化します。Eclipse IDEプラグインの提供開始、Self-Hostedの継続的な機能拡張、保護されたコンテナタグにより、GitLabのガバナンス、AI利用可能性、サプライチェーンセキュリティへの投資が実証されます。
コンプライアンスフレームワークを要件とコンプライアンスコントロールでカスタマイズ
Manage
Secure
コンプライアンスフレームワーク内で特定の要件とコンプライアンスコントロールを定義し、単純なプロジェクトラベルから実行可能なガバナンスツールへと変革します。組織は以下のことが可能になります。
SOC 2、ISO 27001、HIPAA、またはカスタム内部基準などの規制基準に要件をマッピングできます。
コンプライアンスステータスを追跡して、特定のコントロール要件を満たしているプロジェクトを監視できます。
構造化された報告可能なコンプライアンスデータで監査準備状況を実証できます。
プロジェクトのリスクレベルに基づいて異なる要件を適用することで、実施をカスタマイズできます。
新しいGitLab Eclipse プラグインをEclipse Marketplaceで利用可能にし、 GitLab Duo機能をEclipse IDEに直接拡張します。この統合により以下が提供されます。
Eclipse内でDuo ChatとAI搭載コード提案にシームレスにアクセスできます。
VS Code、JetBrains、Eclipse IDEsにわたるAI支援の統一化を実現します。
デベロッパーの選択肢を拡大し、AI支援ワークフローに対応します。
完全なデータソブリンティを必要とする組織向けに、セルフホスト環境でAI機能を拡張し、 追加のGitLab Duo機能が利用可能になります。チームは以下のことが可能になります。
オンプレミスまたはプライベートクラウドデプロイメントを維持しながら、拡張されたDuo機能セットにアクセスできます。
厳格なデータレジデンシーとコンプライアンス要件を満たすことができます。
クラウドホストDuo提供との機能パリティを実現できます。
保護されたコンテナタグでセキュリティを強化
Manage
Plan
RE2正規表現パターンを使用した細粒度の保護ルールで、特定のコンテナタグをプッシュまたは削除できるユーザーを制御します。 この機能により、チームは以下のことが可能になります。
プロジェクトごとに最大5つの保護ルールを作成して、latestやセマンティックバージョンなどのタグを保護できます。
プッシュおよび削除操作をメンテナー、オーナー、または管理者ロールに制限できます。
保護されたタグがクリーンアップポリシーによって削除されるのを防ぐことができます。
本番環境に不可欠なコンテナイメージを偶発的または不正な変更から保護できます。
プロジェクト依存関係リストのCycloneDXエクスポート
Secure
Deploy
依存関係リストを広く採用されているCycloneDX形式でエクスポートしてSBOMを生成します。 組織は以下のことが可能になります。
ソフトウェア部品表の規制要件を満たすことができます。
エコシステム全体のセキュリティスキャンツールとの互換性を実現できます。
ソフトウェアサプライチェーン全体の脆弱性追跡を促進できます。
業界標準のSBOM処理ワークフローと統合できます。