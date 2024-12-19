GitLab 17.7の新機能

GitLab 17.7では、脅威が検出されなくなった場合の脆弱性の自動修正、効率的なトリアージのためのセキュリティレポートグループ化、より細かいアクセス制御のための新しいプランナーロールを導入しました。CI/CDコンポーネント使用追跡により、DevOpsチームは組織全体のプラットフォーム採用状況を把握できます。