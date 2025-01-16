GitLab 17.8の新機能

GitLab 17.8では、セキュリティポリシーでより細かい承認要件を有効にし、サプライチェーンセキュリティを強化するための保護されたコンテナリポジトリを提供します。VS CodeのリアルタイムセキュリティスキャンとMLモデル実験追跡が一般提供（GA）に達し、GitLabのシフトレフトセキュリティとMLOpsワークフロー成熟度への注力を示しています。