GitLab 18.0の新機能

GitLab 18.0では、DuoのPremiumおよびUltimateへのネイティブ統合、大規模な自動コードレビュー、GitLab Dedicated顧客向けのプロアクティブな脆弱性修復が導入されました。これらの進歩は、開発ライフサイクル全体でAI支援を普及させながら、エンタープライズセキュリティ体制を強化するというGitLabのコミットメントを実証しています。