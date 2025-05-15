GitLab 18.0の新機能

AIネイティブ機能がエンタープライズセキュリティと融合
AIネイティブ機能がエンタープライズセキュリティと融合
GitLab 18.0では、DuoのPremiumおよびUltimateへのネイティブ統合、大規模な自動コードレビュー、GitLab Dedicated顧客向けのプロアクティブな脆弱性修復が導入されました。これらの進歩は、開発ライフサイクル全体でAI支援を普及させながら、エンタープライズセキュリティ体制を強化するというGitLabのコミットメントを実証しています。
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AIがPremiumおよびUltimateに統合され、自動コードレビューと プロアクティブな脆弱性保護がエンタープライズDevSecOpsを強化します。
GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で人間とAIエージェント間の協調を実現する、DevSecOpsオーケストレーションプラットフォームです。CEOのブログを読む
AIネイティブ機能がエンタープライズセキュリティと融合
GitLab 18.0では、DuoのPremiumおよびUltimateへのネイティブ統合、大規模な自動コードレビュー、GitLab Dedicated顧客向けのプロアクティブな脆弱性修復が導入されました。これらの進歩は、開発ライフサイクル全体でAI支援を普及させながら、エンタープライズセキュリティ体制を強化するというGitLabのコミットメントを実証しています。
GitLab Duo がPremiumおよびUltimateサブスクリプションにネイティブ統合され、 開発ワークフロー全体でAI支援が利用可能になります。チームは以下のことが可能になります。
別途のアドオン購入なしに、コード提案、Chat、その他のDuo機能にアクセスできます。
組織全体のすべてのPremiumおよびUltimateユーザーに対してAI支援を有効化できます。
計画からデプロイまで、包括的なAI機能を活用できます。
チームのニーズとワークフロー要件に基づいてAI導入をスケーリングできます。
Duoコードレビューによる自動レビュー
AI
Code
プロジェクトのマージリクエスト設定を更新することで、GitLab Duoコードレビューをすべてのマージリクエストで自動実行するように設定できます。この自動化により以下が保証されます。
すべてのコードがコードベース全体で一貫して初期レビューを受けます。
コード品質の改善が手動レビューリクエストなしに実現されます。
レビュー基準がすべての貢献に均一に適用されます。
シニアエンジニアが設計上の決定に集中でき、初期レビューが自動的に実行されます。
改善されたDuoコードレビューコンテキスト
AI
Code
コードベースと開発パターンからの追加シグナルを分析することで、GitLab Duoコードレビューからより文脈に適したフィードバックを取得します。デベロッパーは以下を受け取ります。
特定のコーディング基準とチーム規約に合わせたフィードバック。
プロジェクトアーキテクチャを理解したコードレビューコメント。
確立された開発パターンに基づいた実行可能な推奨事項。
GitLab Dedicatedで利用可能な内部リリース
Manage
Secure
GitLab Dedicatedインスタンスは、公開開示前に内部リリースを通じて重大な脆弱性に対応します。 この機能により以下が提供されます。
脆弱性が公開される前に開発環境を保護できます。
顧客アクションが不要な緊急メンテナンス手順による自動修復。
規制業界およびエンタープライズコンプライアンス要件を満たすプロアクティブなセキュリティ体制。