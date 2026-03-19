GitLab 18.10の新機能

PremiumやUltimateのサブスクリプションがなくても、エージェント型AIの利用を開始できるようになりました。無料のGitLab.comネームスペースのグループオーナーは、月額のGitLabクレジットコミットメントを購入でき、すべてのメンバーがエージェント、フロー、エージェント型チャットにすぐにアクセスできます。クレジットはグループ全体で共有されるため、利用人数ではなくAIが実行した作業に対して課金されます。この購入パスにより、以下が可能になります: