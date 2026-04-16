GitLab 18.11の新機能

データ分析エージェントがGAに
Agentic Chatで自然言語による質問とデータの可視化を行い、ダッシュボード作成の負担を軽減します。
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ソフトウェア開発におけるリスク低減を目的とした自律的な修正機能、CIと分析のための2つの新しい基本エージェント、GitLabクレジットの予算ガードレールと使用量上限など、多数の機能を提供します。
エージェント型SAST脆弱性修正（GA）
Secure
AI
AIはどのセキュリティチームがレビューできるよりも速くコードを書いています。かつては管理可能だった静的アプリケーションセキュリティテスト（SAST）の脆弱性バックログは、今や解析が困難な膨大なリストとなっています。GitLabでは、SASTスキャンが完了すると、検出結果はまず誤検出判定を経由します。この新しいエージェント型フローでは、確認された実際の脆弱性が修正パイプラインに送られ、プラットフォームがコンテキストに基づいて脆弱性を分析、修正を生成、自動テストで検証するまでを一貫して処理します。このフローは次のことを実現します。
脆弱性が本番環境に到達する前に修正を支援し、デベロッパーがリリース後の修正作業に費やす月間推定11時間を削減できます。
信頼度スコア付きのレビュー可能なマージリクエストを生成することでコンテキストの切り替えを軽減し、デベロッパーはワークフローを離れることなく修正を行えます。
誤検出判定と自動修正を連携させ、確認された実際の脆弱性にのみ修正が生成されるため、修正パイプラインのノイズが軽減されます。
データ分析エージェント（GA）
AI
Analyze
一般提供の開始により、データ分析エージェントはマージリクエスト、イシュー、プロジェクト、パイプライン、ジョブを網羅し、GLQLの知識やダッシュボードリクエストを必要とせず、自然言語でGitLab内のデータをクエリできます。このエージェントは次のことを実現します。
マージリクエスト（MR）のサイクルタイム、パイプライン成功率、デプロイ頻度、コントリビュートパターン、プロジェクトの健全性メトリクスを、Agentic Chatでの会話形式のクエリを通じて可視化します。
回答を再利用可能なGLQLクエリに変換し、Wiki、イシュー、MRの説明に貼り付けることができます。ダッシュボードへの直接エクスポートもロードマップに含まれています。
GitLab内で常に最新のコンテキストを保持して実行されるため、サードパーティの分析ツールの保守やデータ同期パイプラインの維持が不要です。
Agentic Chatで自然言語による質問とデータの可視化を行い、ダッシュボード作成の負担を軽減します。
GitLabクレジットの予算ガードレールと使用量管理
AI
Manage
ソフトウェアライフサイクル全体でエージェント型AIの活用を拡大する組織にとって、導入拡大に伴うコストの予測可能性が求められます。GitLabクレジットの使用量上限により、テクノロジーリーダーが直接管理できます。これらの予算ガードレールは次のことを実現します。
サブスクリプションレベルでオンデマンドGitLabクレジット消費のハード月間上限を設定でき、上限に達するとDuo Agent Platformへのアクセスが自動的に一時停止され、各請求期間にリセットされます。
ユーザーごとのクレジット制限により、特定のユーザーが不均衡に消費するリスクを軽減します。
GitLabクレジットダッシュボードで上限ステータスを確認でき、サブスクリプションレベルの上限に達した際には請求アカウントマネージャーにメール通知が送信されます。
請求アカウントマネージャーとネームスペースオーナーが、カスタマーポータルとGraphQL APIを通じて消費、割り当て、適用を直接管理できます。
CIエキスパートエージェント（ベータ版）
AI
Verify
AIによりコードの作成は速くなりましたが、そのコードを稼働するパイプラインに組み込む作業は、ほとんどのチームが数日から数週間後に行うか、まったく行わないのが現状です。CIエキスパートエージェントはリポジトリを検査し、言語とフレームワークを検出し、すべての判断について平易な説明付きの稼働可能なビルド・テストパイプラインを提案します。このエージェントは次のことを実現します。
実際のリポジトリ構造に合わせた、有効で実行可能なビルド・テスト設定を生成し、手動でのYAML記述は不要です。
CIの設定経験がないデベロッパーでも、Agentic Chatでのガイド付き初回パイプラインフローを通じて、数分でパイプラインを稼働させることができます。
ネイティブのGitLab CIセマンティクスを使用するため、設定の変換は不要です。
CIエキスパートエージェントがリポジトリを検査し、言語とフレームワークを検出し、稼働可能なビルド・テストパイプラインを提案する様子をご覧ください。
Anthropicの最新モデルが、Agentic Chatでのモデル選択およびエージェント駆動ワークフロー全体を通じて、GitLab Duo Agent Platformで利用可能になりました。ソフトウェアデリバリーライフサイクル全体でエージェントを運用するチームにとって、Opus 4.7は持続的な推論と正確な指示追従を必要とする複雑なマルチステップ作業において大幅な改善をもたらします。このモデルは次の特徴があります。
GitLabの社内評価において、Sonnet 4.6とOpus 4.6の両方を上回るパフォーマンスを示しています。
従来のモデルよりも正確に指示を解釈するため、マルチステップの修正シーケンスや条件付きタスクを処理するエージェントが各ステップを指定通りに完了し、チームにより予測可能で監査可能な結果を提供します。
パイプライン障害の調査、ログ分析、修正提案において長期的な一貫性を維持し、実行中にコンテキストを失うことなく問題を一貫して解決します。
GitLab Duo Agent Platformは、セルフホストモデルデプロイのLLMプラットフォームとしてMistral AIをサポートするようになりました。AWS Bedrock、Google Vertex AI、Azure OpenAI、Anthropic、OpenAIに続くサポート対象プラットフォームとなります。GitLab Self-Managedをご利用のお客様は、AIゲートウェイを通じてMistral AIモデルを設定し、エージェントやフローで使用できます。このデプロイオプションは次のことを実現します。
既存のMistral AI投資、多言語対応のニーズ、または特定のモデルプロバイダーに関する規制要件を持つ組織にとって、モデルの選択肢が拡大します。
GitLabマネージド型かセルフホスト型かを問わず、接続されたすべてのモデルに対して同一のガバナンス付きコントロールプレーンを維持します。
Self-Managedインスタンスを運用する規制対象の組織が、外部ベンダーを経由したデータルーティングなしに承認済みモデルを使用できる柔軟性が向上します。
リスクベースのセキュリティ優先順位付けと適用
Secure
自律的な修正は、それを駆動するシグナルが信頼できる場合にのみ機能します。重要度スコアが実際の悪用可能性を反映していない場合、デベロッパーはシグナルへの信頼を失い、無視し始めます。この機能はトリアージ作業を軽減し、ビジネスにとって最も重要な検出結果にデベロッパーが集中できるようにします。これらの機能は次のことを実現します。
最新の業界標準に沿った、よりきめ細かなリスク評価のためにCVSS 4.0スコアを脆弱性に割り当てます。脆弱性の詳細ページで確認でき、APIからクエリも可能です。
CVE ID、CWE ID、ファイルパス、ディレクトリに基づいて重要度を自動調整する脆弱性管理ポリシーを定義し、バックログを実際のビジネスリスクに沿わせます。
既知の悪用された脆弱性（KEV）ステータスとExploit Prediction Scoring System（EPSS）スコアの閾値を使用して、マージリクエスト承認ポリシーを設定し、実際の悪用可能性データを持つ検出結果について承認のブロックまたは要求を行います。
プロジェクト全体で最も多く見られるCWEを新しいトップCWEダッシュボードチャートで可視化し、チームが脆弱性パターンを特定して根本原因レベルでシステム的リスクに対処できるよう支援します。
詳細権限パーソナルアクセストークン（ベータ版）
Manage
パーソナルアクセストークン（PAT）ごとに特定のリソースとアクションを制限し、トークンの漏洩や侵害時の潜在的な被害を軽減します。詳細権限PATは、Freeを含むすべてのティアで利用可能です。この機能は次のことを実現します。
侵害されたトークンがスコープ設定された特定のプロジェクトまたはグループにのみアクセスでき、GitLab環境全体には到達できないため、セキュリティ上のリスクが限定されます。
このベータ版ではGitLab REST APIの大部分をカバーしており、GAに向けて完全なREST APIカバレッジ、GraphQLの適用、管理者ポリシーコントロールが予定されています。
マイグレーションは不要です。既存のPATは引き続き動作し、詳細権限トークンは必要なペースで導入できます。
サービスアカウントが、Freeを含むすべてのティアのGitLab.comで利用可能になりました（トップレベルグループあたり最大100）。チームはサブグループやプロジェクトで直接スコープ付きアクセスのサービスアカウントを作成することもできます。この変更は次のことを実現します。
チームの変更に関係なく認証情報を安定的に維持する必要があるパイプラインやサードパーティ統合でサービスアカウントを使用するチームの障壁を低減します。
ネームスペースレベルの分離が必要な組織向けに、プロジェクト内に限定されたプロジェクトレベルのサービスアカウントをサポートします。
ClickHouse連携がSelf-Managedデプロイで一般提供開始
Analyze
Manage
Self-Managedインスタンスは、ClickHouseを本番対応の分析バックエンドとして使用できるようになりました。大規模な高パフォーマンスデータクエリを必要とするダッシュボードとAPIエンドポイントを支えます。このインテグレーションは次のことを実現します。
PostgreSQLでは処理が大きすぎるまたは遅すぎる分析クエリに対応し、数百万件のCIジョブ、パイプライン、脆弱性レコードを対象とするダッシュボードでサブ秒のレスポンスタイムを実現します。
独自クラスターの持ち込みまたはClickHouse Cloudセットアップのオプションを提供し、両方のパスに対応した更新された設定ガイダンスが用意されています。
GitLabがCursorマーケットプレイスにプラグインとして提供開始されました。GitLab MCPサーバーを通じてCursorをGitLabインスタンスに接続します。CursorをメインIDEとして使用するデベロッパーは、AI機能へのアクセス、イシューの確認、マージリクエストのレビュー、自動化のトリガーのためにエディターとGitLabを切り替える必要がなくなります。このCursor管理のインテグレーションは次のことを実現します。
GitLab MCPサーバーとGitLab.comのOAuth認証を使用して、Cursorユーザーをイシュー、マージリクエスト、パイプライン、コード検索に接続します。
エージェント、フロー、イシュー・MR管理、パイプライン管理、CI/CD設定の作成支援など、GitLab Duo Agent Platformの機能をCursor内で直接利用できます。