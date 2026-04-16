GitLab 18.11の新機能

AIはどのセキュリティチームがレビューできるよりも速くコードを書いています。かつては管理可能だった静的アプリケーションセキュリティテスト（SAST）の脆弱性バックログは、今や解析が困難な膨大なリストとなっています。GitLabでは、SASTスキャンが完了すると、検出結果はまず誤検出判定を経由します。この新しいエージェント型フローでは、確認された実際の脆弱性が修正パイプラインに送られ、プラットフォームがコンテキストに基づいて脆弱性を分析、修正を生成、自動テストで検証するまでを一貫して処理します。このフローは次のことを実現します。