GitLab 18.3の新機能について

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GitLab 18.4が任意のAIエージェントをワークフローに統合する方法をご覧ください。ツールを切り替える必要はありません。マージリクエストで@Claudeをメンションするだけです。
最新の機能と改善点について、最新情報を入手しましょう。
リアルタイムステータス表示の埋め込みビュー、新しいフロー機能、コンプライアンス違反レポートの強化、エンタープライズガバナンスなど、革新的な機能をご紹介します。
統合機能と相互運用性の拡張
Manage
Code
AI
Deploy
Operate
開発ワークフロー内でファーストパーティおよびサードパーティのエージェントを有効化し、GitLabのガバナンスとコンテキスト内でデベロッパーが適切なAIツールを選択できるようになります。
MCPサーバーは、GitLabプロジェクトとAPIとの標準化された安全なAI統合を提供します。
CLIエージェントサポートにより、イシューやマージリクエストで@Claude Code、Codex、Amazon Q、Google Gemini、opencodeをメンションしてコードやコメントを生成できます。
Visual Studio + GitLab UIのエージェント型チャットにより、作業場所でDuoエージェントにネイティブにアクセスし、コンテキストの切り替えを減らします。
AIモデルサポートの拡張（Self-Managed）により、vLLM、Azure、AWS Bedrockを通じてGPT（20B/120B）、Claude 4などを実行できます。
GitLab 18.4が任意のAIエージェントをワークフローに統合する方法をご覧ください。ツールを切り替える必要はありません。マージリクエストで@Claudeをメンションするだけです。
自動化された開発フロー
AI
Plan
Code
Deploy
反復的なタスクを自動化するマルチエージェントワークフローにより、アイデアからコードまでを数分で実現。デベロッパーはより重要な作業に集中できます。
イシューからマージリクエストへのフローは、イシューを実装計画とプロダクション対応コードを含むマージリクエストに自動変換します。
CIファイル変換フローは、JenkinsのCI/CD設定を手動での書き換えなしにGitLab CIパイプラインに移行します。
AIがシンプルなイシューを実装計画付きのプロダクション対応コードに変換する様子をご覧ください。手動コーディング不要—問題を説明するだけです。
AIがJenkins設定をGitLab CIパイプラインに自動変換する方法をご覧ください。信頼性の高いコード変換で、迅速かつ簡単な検証が可能です。
リアルタイムコードインテリジェンスのナレッジグラフ
Code
Analyze
Plan
AI
エージェントやデベロッパーが複雑なコードベースを理解し、発見とリファクタリングにかかる時間を大幅に短縮するのに役立つコンテキスト対応インサイト。
リアルタイムコードインデックスがサーチとナビゲーションを高速化します。
コードベース全体の依存関係とファイル関係をマップします。
AIエージェントにより豊富なコンテキストを提供し、より正確な回答を実現します。
エンタープライズガバナンス
Manage
Operate
AI
Secure
可視性と制御により、AIを安心して導入できます。新しいガバナンス機能により、エージェントのアクションが透明で組織のセキュリティ基準に準拠していることが保証されます。
エージェントインサイトは、エージェントが意思決定を行う方法を追跡・最適化します。
Self-Managed向けDuoコードレビューは、データ主権を保持しながらAIコードレビューを提供します。
ハイブリッドモデル設定は、セルフホスト型とGitLab管理型のAIモデルを組み合わせます。
MCPサーバー向けOAuth 2.0により、保護されたリソースへのモダンで安全な認証を提供します。
エージェントインサイトがすべてのAIの意思決定を透明性を持って追跡する方法をご確認ください。全プロセスを可視化し、すべてのエージェントアクションが確実に実行されます。
Duoコードレビューがコードを安全に保ちながらインテリジェントなフィードバックを提供する様子をご覧ください。お客様のデータがインフラストラクチャから外部に送信されることはありません。
Secure by Designプラットフォーム：スケールするガバナンス
Secure
Manage
Operate
Deploy
最小権限の原則とコンプライアンスをスケールで適用します。GitLab 18.3はSDLC全体にセキュリティとガバナンスを組み込み、組織がチームの速度を落とすことなく標準化できるようにします。
カスタム管理者ロールにより、精密な管理者アクセス権限を持つ専用ロールを作成します。
インスタンスレベルのコンプライアンスフレームワークにより、ポリシーを一度適用してグループとプロジェクト全体にカスケードします。
強化された違反レポートにより、コンプライアンス統制に紐づいた即座の実行可能アラートを提供します。
細密なCI/CDジョブトークンにより、必要なAPIエンドポイントのみにトークンを制限します。
AWS Secrets Manager統合により、OIDCを介してCI/CDジョブで安全にシークレットを取得します。
アーティファクト管理
Deploy
Operate
Manage
アーティファクトとイメージが不変でサプライチェーン全体で一貫してガバナンスされることを保証し、脆弱性や障害から保護します。
Conanリビジョンサポートにより、C++パッケージの不変識別子を提供します。
不変コンテナタグにより、重要なプロダクションイメージの変更を防止します。
npm、PyPI、Maven、NuGet、Helmなどにわたる拡張不変性保護。
埋め込みビュー（GLQLを活用）
Plan
Analyze
デベロッパーが作業場所でライブプロジェクトデータにアクセスできるようにします。埋め込みビューにより、Wiki、イシュー、エピックが自動更新されるライブダッシュボードに変わります。
イシュー、エピック、マージリクエストにライブGLQLクエリを挿入します。
currentUser()や
today()などの関数でパーソナライズします。
ラベル、マイルストーン、ヘルスステータスなど25以上のフィールドでフィルタリングできます。
自動更新テーブルまたはリストとして表示します。
その他のデベロッパーエクスペリエンス更新
Code
Plan
Manage
Deploy
Operate
AI
デベロッパーがAIモデルを使用し、カスタマイゼーション、セキュリティ、生産性を向上させる機能でプロジェクトを管理する方法の柔軟性を高めます。
Duoコードレビュー指示のカスタマイズにより、プロジェクト固有のレビュー基準をYAMLで定義できます。
独自モデルの導入（Self-Managed）により、Duoで互換性のあるモデルを実行できます。
ハイブリッドモデル選択（Self-Managed）により、機能ごとにモデルを割り当て、スケールとセキュリティのバランスを取ります。
強化レポートによるコンプライアンス違反の表面化により、違反をフレームワーク統制に直接マップします。
Web IDEソース管理により、ブラウザで直接ブランチの作成・削除、コミットの修正、フォースプッシュが可能です。
直接転送による移行により、GitLabインスタンス間で大規模なグループ・プロジェクトを確実に移動できます。