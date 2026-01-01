GitLab 18.8の新機能

ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるAIのオーケストレーション
GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェア開発において明確性、 洞察、構造化された意思決定が最も重要な瞬間をサポートするために 設計された、専門エージェントと複数ステップのエージェント型 フローを導入します。
最新の機能と改善点について、最新情報を入手しましょう。
GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェアライフサイクル全体にわたる エージェント型AIオーケストレーションをもたらし、セキュリティ機能の拡張と 柔軟な使用量ベースの価格設定を提供します。
GitLab Duo Agent Platformで一般提供開始となった機能と 機能拡張:
GitLab Duo Agentic Chatは、GitLab Web UIとIDEにわたる本格的な複数ステップの 推論をもたらし、イシュー、マージリクエスト、パイプライン、セキュリティ 検出結果からのライフサイクル全体の文脈を活用します。この機能は:
ユーザーに代わって自律的にアクションを実行し、複雑な質問に包括的に 回答します。
幅広い言語とフレームワークにわたるコード、設定、Infrastructure-as-Codeを 生成します。
要約の提供、主要な検出結果のハイライト、リアルタイムのプロジェクト 文脈に基づいた実行可能なガイダンスの提供を実現します。
ユーザーおよびワークスペースレベルのルールをサポートして、レスポンスを カスタマイズできます。
プランナーエージェント
AI
Plan
プランナーエージェントが一般提供開始となりました。プロダクトマネージャーを GitLab内で直接サポートし、作業の構造化、優先順位付け、タスク細分化を 実現します。このエージェントは:
自然言語コマンドを通じてイシューやエピックなどのGitLab作業アイテムを 作成、編集、分析します。
バックログを分析し、RICEやMoSCoWなどのフレームワークを適用して、 注意が必要な内容を明らかにします。
エピックをスプリント計画に適切にスコープされた作業アイテムに 細分化します。
プロジェクト文脈に基づいてラベル、マイルストーン、割り当てを 提案します。
デベロッパーフローは、準備完了したイシューから構造化されたマージリクエストへの 移行を自動化し、チームがすぐに作業を開始できるようにします。 チームは以下が可能です:
イシューの要件を分析し、実装準備完了のマージリクエストを生成します。
イシューの文脈に基づいてブランチ構造と初期コードスキャフォルディングを 作成します。
マージリクエストをソースのイシューにリンクして、完全なトレーサビリティを 実現します。
反復的な開発パターンの手動セットアップ時間の削減に取り組みます。
ソフトウェア開発フロー
AI
Code
ソフトウェア開発フローは、IDEで直接、日常的な開発と レビューステージを通じて作業をガイドします。このフローは:
実装からレビューまで、コーディングワークフロー全体を通じて文脈的な サポートを提供します。
作業中に関連するプロジェクト文脈、ドキュメント、コードパターンを 表示します。
インライン提案とリファクタリングガイダンスを使用した反復的な開発を サポートします。
VS Code、JetBrains IDE、Cursor、Windsurfで動作します。
GitLab CI/CD変換フロー
AI
Build
GitLab CI/CD変換フローは、チームが手動での書き直しなしに パイプライン設定を移行または最新化するのを支援します。 組織は以下が可能です:
JenkinsからGitLab CI/CDへの既存パイプライン設定を分析します。
ベストプラクティスが適用された同等のGitLab CI/CD YAMLを生成します。
パイプラインロジックを保持しながら、GitLabの構文と構造に適応させます。
移行の労力を削減し、プラットフォーム統合を加速させるために取り組みます。
CI/CDパイプラインフロー修正
AI
Build
CI/CDパイプラインフロー修正は、障害を分析し、可能性のある原因を特定し、推奨される変更を準備します。このフローは:
パイプライン障害を自動的に診断し、根本原因分析を表示します。
一般的な障害パターンに対する対象を絞った修正を生成します。
レビュー準備完了の提案された変更を含むマージリクエストを作成します。
CI/CDの問題の手動デバッグに費やす時間の削減を支援します。
AIカタログ: 仕事のためのAIの統一された基盤
AI
Manage
AIカタログは、チームが依存することを選択したエージェントと フローを作成、公開、管理、共有できる中央の場所として機能します。 チームは以下が可能です:
単一の組織化されたシステムを通じてAI機能を発見して再利用します。
内部システムに接続するカスタムエージェントを導入します。
実際の開発実践を反映した再利用可能なワークフローを共有します。
制御されたロールアウトのためにプロジェクトに特定のエージェントと フローを割り当てます。
GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェア開発において明確性、 洞察、構造化された意思決定が最も重要な瞬間をサポートするために 設計された、専門エージェントと複数ステップのエージェント型 フローを導入します。
MCPクライアント: チームが既に使用しているツールに接続
AI
Manage
MCPクライアントはGitLab Duo Agent Platformが、Jira、Slack、Confluence、 その他のMCP互換ツールなどの外部システムに安全に接続することを 可能にします。MCPクライアントを使用すると、チームは以下が可能です:
DevSecOpsツールチェーン全体にわたって文脈を取得し、アクションを 実行します。
切断されたツール間での手動の文脈切り替えを削減します。
チームが実際に作業する方法を反映したエンドツーエンドのAI駆動 ワークフローを有効にします。
ワークスペースおよびユーザーレベルのJSONファイルを通じて接続を 設定し、グループレベルの制御を行います。
GitLab Duo Agent Platformのモデル選択
AI
Manage
GitLab Duo Agent Platformは、チームがニーズに合わせてAI動作を カスタマイズできる柔軟なモデル選択フレームワークの上に構築 されています。この機能は:
各機能に最適なLLMをデフォルトとして設定しながら、管理者による オーバーライドを許可します。
OpenAI、Mistral、Meta、Anthropicのモデルをサポートします。
チャット、コーディングタスク、エージェント相互作用のモデル選択に 対する細粒度の制御を提供します。
GitLab Self-Managed展開のためのセルフホスト型モデルオプションを 有効にします。
管理者は、GitLab Duo Agent Platform機能を使用できるユーザーを 制御するグループアクセスルールを定義できるようになりました。 組織全体への即座のアクセスから段階的なロールアウトまで、 柔軟な導入戦略が可能です。管理者は以下が可能です:
GitLab Duo Agent Platform機能にアクセスできるユーザーを管理する ネームスペースレベルのルールを設定します。
手動設定なしで大規模なガバナンスのためにLDAPおよびSAMLと統合します。
GitLab.com、Self-Managed、Dedicated展開全体で一貫したエクスペリエンスを 提供します。
チームがエージェント機能を評価する際に、機能を段階的にロールアウト します。
SDLC全体のセキュリティ強化
GitLab 18.8は、AI駆動のセキュリティ機能を拡張しながら、 脆弱性管理と認証情報ガバナンスの新しい制御を追加します。
セキュリティ分析エージェント
AI
Secure
セキュリティ分析エージェントは、エンジニアがGitLab Duo Agentic Chatで 自然言語コマンドを使用して脆弱性を管理できるようにし、 一般提供開始となりました。脆弱性ダッシュボードを手動でクリック したり、一括操作用のカスタムスクリプトを作成したりする代わりに、 セキュリティチームはチャット会話で脆弱性をトリアージ、評価、 修復できるようになりました。このエージェントは:
手動ダッシュボードナビゲーションを会話型のトリアージと評価に 置き換えます。
カスタムスクリプトなしで脆弱性修復の一括操作をサポートします。
デフォルトで利用可能な基本エージェントとして手動セットアップは 不要です。
意思決定を加速させるために、文脈的な脆弱性情報を表示します。
脆弱性管理ポリシーで無関係な脆弱性を自動却下
Secure
Manage
セキュリティチームは、脆弱性管理ポリシーを使用して、組織に 適用されない脆弱性を自動的に却下できるようになりました。 組織に関連しない脆弱性を却下することで、ノイズが減少し、 開発者が実際のリスクをもたらす脆弱性に焦点を当てるのを 支援します。セキュリティチームは以下が可能です:
ファイルパス、ディレクトリ、または識別子(CVE、CWE、OWASP)に基づいて 自動却下するポリシーを作成します。
マージリクエストセキュリティウィジェットで自動却下された脆弱性を Auto-dismissed（自動却下）ラベル付きで表示します。
監査目的で脆弱性レポートで却下を追跡します。
開発者が最も重要な内容への修復を優先するのを支援します。
高度なSASTでのC/C++サポート(GA)
Secure
C/C++のクロスファイル、クロスファンクション走査サポートが GitLab高度なSASTで一般提供開始となりました。この機能は:
高度なSAST対応をCおよびC++コードベースに拡張します。
クロスファイルおよびクロスファンクション走査を通じた深い分析を 提供します。
単一ファイル分析では見落とされる脆弱性を特定するのを支援します。
有効化に最小限の設定が必要です。
マルチコンテナスキャン(ベータ)
Secure
GitLab 18.8は、ユーザーがコンテナスキャンジョブの一部として スキャンするイメージの配列を渡すことができるマルチコンテナ スキャンをベータで導入します。複数のコンテナイメージを管理する チームは以下が可能です:
単一のジョブで複数のイメージをスキャンします。
マルチコンテナ環境のパイプラインの複雑さを削減します。
単一のスキャンでイメージ全体のコンテナセキュリティ検出結果を 統合します。
既存のコンテナスキャン設定パターンを使用します。
グループオーナー向けの集中化された認証情報管理API
Secure
Manage
認証情報APIがGitLab.comのエンタープライズユーザー 向けに利用可能になりました。これは、以前はセルフホスト型インスタンスでのみ 利用可能だった認証情報管理機能を追加し、組織が認証トークンと キーをより適切に管理および保護するのを支援します。この機能は:
パーソナルアクセストークン、グループアクセストークン、プロジェクト アクセストークン、SSHキー、GPGキーへのプログラマティックアクセスを 提供します。
認証情報の監視、監査、失効のための自動化されたセキュリティワークフローを 有効にします。
エンタープライズ管理者向けの既存の認証情報インベントリUIを 補完します。
グループオーナーがエンタープライズユーザーのSSHキーを無効化可能
Secure
Manage
グループオーナーは、グループ内のすべてのエンタープライズユーザーの SSHキーを無効化できるようになりました。無効化されると、ユーザーは 新しいSSHキーを追加できず、既存のキーは無効化されます。 グループオーナーは以下が可能です:
オーナーロールを持つユーザーを含む、グループ内のすべてのエンタープライズ ユーザーにこの設定を適用します。
無効化されたときにユーザーが新しいSSHキーを追加するのを防止します。
グループ内のすべてのエンタープライズユーザーの既存SSHキーを 無効化します。
集中化されたキー管理を必要とする組織のセキュリティポリシーを 満たすために取り組みます。
GitLabクレジットは、使用量ベースの料金モデルです。シートベースのAI価格設定の 課題を解決し、エンジニアリングチームにおけるAIを「利用できる人」と 「利用できない人」の格差をなくします。GitLabクレジットを使用すると、 組織は以下が可能です:
GitLabアカウントを持つすべてのメンバーがAIシートの支払いなしに エージェント型AI機能を使用できるようにします。
追加費用なしで含まれるクレジットにアクセス: Premium月額ユーザーあたり$12、 Ultimate月額ユーザーあたり$24(プロモーション条件に従う期間限定プロモーション)。
年間コミットメントを持つエンタープライズ顧客向けのボリュームディスカウントを 取得します。
使用ダッシュボードは詳細な帰属とコスト内訳を提供し、細粒度の アクセス制御により、管理者は特定のチームまたはプロジェクトに対して GitLab Duo Agent Platformを有効または無効にできます。自動化された メールアラートは、コミットされた月次クレジットの50%、80%、100%で 通知します。
開始方法:
GitLab.com SaaSをご利用の場合、自動的にアクセスを取得します。
GitLab Self-Managedをご利用の場合、GitLab 18.8へのアップグレード時にアクセスを取得します。
GitLab Dedicatedをご利用の場合、2月の予定メンテナンスウィンドウ中にGitLab 18.8に アップグレードされます。
GitLabクレジットはGitLab Duo with Amazon QまたはGitLab Dedicated for Governmentでは 利用できません。