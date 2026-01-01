GitLab 18.8の新機能

セキュリティチームは、脆弱性管理ポリシーを使用して、組織に 適用されない脆弱性を自動的に却下できるようになりました。 組織に関連しない脆弱性を却下することで、ノイズが減少し、 開発者が実際のリスクをもたらす脆弱性に焦点を当てるのを 支援します。セキュリティチームは以下が可能です: