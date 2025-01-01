GitLab企業経営調査2025
ソフトウェアイノベーションによる経済効果
日本の経営陣を対象とした調査により、AIが1.6兆円の経済効果を生み出す可能性があることが明らかになりました。しかし、長期的な成功を収めるには、専門知識を持った人材、ガバナンス、戦略的整合性への対応にかかっています。
AI投資により開発者1人当たり年間28,249ドルのコスト削減を実現。全世界2,700万人の開発者に拡大すると7,500億ドル規模に。67
日本の経営陣の87%が、ソフトウェアイノベーションは現在、事業の中核的優先事項であると回答。67
87%が、過去1年間でAI投資に関連した事業成長を組織が経験したと報告。29
日本の経営陣は、AI活用により過去12か月間で売上が49%増加したと回答。
自律型AI導入における主な懸念事項：
65
- サイバーセキュリティ脅威
- データプライバシーとセキュリティ
- AIエージェントによるエラーの発生
日本の経営陣の85%が、自律型AIが3年以内にソフトウェア開発の業界標準になると予想。35
55%が規制に準拠したガバナンス対策を実装中。31
51%が社内AIポリシーを整備中。49%が第三者による監査を活用。
ソフトウェアイノベーションで最も価値ある人的貢献：
77
- 創造性
- コラボレーション
- 戦略的ビジョン
日本の経営陣の97%が、ソフトウェア開発において人的貢献は価値があると回答。28
48%が、AIによりスキルギャップを埋めるためのより多くの研修が必要になっていると回答。19
39%が人間とAIの作業分担は50対50であるべきと考え、32%がAIがすべてまたは大部分の作業を行うべきと考えている。
ソフトウェアイノベーション成功測定で最も一般的な指標：
66
- 競争優位性の強化
- 開発者生産性の向上
- 売上成長の加速
日本の経営陣の86%が、取締役会がソフトウェアイノベーションの利益を理解していると回答。57
77%が、ソフトウェアイノベーションを優先するために会社の年間IT予算の半分以上を投資する意向。68
88%が、ソフトウェア開発を主要な事業成果に結び付けるフレームワークを採用。
GitLab企業経営調査2025完全版「ソフトウェアイノベーションによる経済効果：日本が直面する1.6兆円のチャンスとその岐路」をダウンロードして、以下の詳細なインサイトをご確認ください：
- AI強化ソフトウェアイノベーションが重要な経済変革を推進し、事業成長と拡大の主要な原動力として機能
- 経営陣は、スキルギャップ、人間とAIのコラボレーション、自律型AIの正式なガバナンスの必要性に関する課題を指摘
- リーダーは、最適な生産性の実現における理想的な人間とAIの貢献度比率は50:50と回答 — しかし現実では人間が4分の3の作業を担い、AIによる貢献は4分の1にとどまる