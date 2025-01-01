GitLab企業経営調査2025

ソフトウェアイノベーションによる経済効果

日本の経営陣を対象とした調査により、AIが1.6兆円の経済効果を生み出す可能性があることが明らかになりました。しかし、長期的な成功を収めるには、専門知識を持った人材、ガバナンス、戦略的整合性への対応にかかっています。