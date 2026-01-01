州・地方政府向けGitLab

Gitlabは、大学の開発チーム向けにDevOpsの包括的なソリューションとツールセットを提供してくれました。この導入は革新的な効果をもたらし、複雑さを軽減し、ソリューション提供までの時間を短縮しただけでなく、あらゆるレベルでのコラボレーションを大幅に向上させました。
GitLabによってソフトウェア開発の
効率化とモダナイゼーションを促進
400%
デベロッパーの生産性の改善率
13倍
包括的なセキュリティスキャンにかかる時間の短縮率
78時間
セキュリティチームメンバー1人あたりの1年間で節約できた時間
政府の効率化を推進
統合プラットフォームで適応し、イノベーションを実現します。
市民サービスをモダナイズ
より効率的な市民サービスを実現できます。
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セキュリティを強化
すべてのセキュリティスキャンとコンプライアンスの自動適用を1つのプラットフォームで実現します。
FedRAMP®およびTX-RAMP認証を獲得
政府機関向けGitLab Dedicatedは正式にFedRAMP® Moderate認証、およびTX-RAMP認証を取得しました。これは、公共部門の組織および規制対象業界に対して、最新かつスケーラブルなクラウドベースのソリューションを提供するというGitLabの取り組みにおける重要なマイルストーンとなりました。詳細はこちら
より優れたソフトウェアをより速く提供
より優れたソフトウェアをより速く提供
最も包括的なAIを搭載したDevSecOpsプラットフォームでチームの可能性をさらに広げましょう。