州・地方政府向けGitLab

Gitlabは、大学の開発チーム向けにDevOpsの包括的なソリューションとツールセットを提供してくれました。この導入は革新的な効果をもたらし、複雑さを軽減し、ソリューション提供までの時間を短縮しただけでなく、あらゆるレベルでのコラボレーションを大幅に向上させました。

John Nicpon氏 情報技術部門システムエンジニアリング担当シニアマネージャー, ネバダ大学