GitLabはFedRAMPおよびTX-RAMP認証を取得済み

州・地方政府向けGitLab

GitLabで効率的な公共サービスを実現

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GitLabによってソフトウェア開発の
効率化とモダナイゼーションを促進

400%

デベロッパーの生産性の改善率

13倍

包括的なセキュリティスキャンにかかる時間の短縮率

78時間

セキュリティチームメンバー1人あたりの1年間で節約できた時間

政府の効率化を推進

統合プラットフォームで適応し、イノベーションを実現します。

統合プラットフォームによりツールのメンテナンスの負荷をなくして納期を短縮することで、開発を迅速化します。

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GitLabがリーダーとして
高い評価を獲得

『2025 Gartner® Magic Quadrant™』のDevOpsプラットフォーム部門でGitLabがリーダーの1社に位置付け
『2025 Gartner® Magic Quadrant™』のAIコードアシスタント部門でGitLabがリーダーの1社として選出

市民サービスをモダナイズ

より効率的な市民サービスを実現できます。

チームを1つに統合することで、より安全なソフトウェアをより迅速に提供するとともに、その効果を定量化できます。

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Gitlabは、大学の開発チーム向けにDevOpsの包括的なソリューションとツールセットを提供してくれました。この導入は革新的な効果をもたらし、複雑さを軽減し、ソリューション提供までの時間を短縮しただけでなく、あらゆるレベルでのコラボレーションを大幅に向上させました。

John Nicpon氏

情報技術部門システムエンジニアリング担当シニアマネージャー, ネバダ大学

セキュリティを強化

すべてのセキュリティスキャンとコンプライアンスの自動適用を1つのプラットフォームで実現します。

きめ細かなアクセス制御とMFA/SSO統合を強制し、機密性の高い市民データや政府システムを保護します。

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FedRAMP®およびTX-RAMP認証を獲得

政府機関向けGitLab Dedicatedは正式にFedRAMP® Moderate認証、およびTX-RAMP認証を取得しました。これは、公共部門の組織および規制対象業界に対して、最新かつスケーラブルなクラウドベースのソリューションを提供するというGitLabの取り組みにおける重要なマイルストーンとなりました。

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TX RAMP

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連邦政府
連邦政府のサムネイルミッションの成功を推進するAI搭載のDevSecOpsプラットフォーム
教育
教育機関のサムネイルソフトウェア開発の未来の未来がここから始まる

より優れたソフトウェアをより速く提供

最も包括的なAIを搭載したDevSecOpsプラットフォームでチームの可能性をさらに広げましょう。

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