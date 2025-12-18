GitLab 18.7の新機能

有効性チェックは、シークレット検出中に発見されたトークンがアクティブか非アクティブかを自動的に検証します。これにより、チームはリポジトリでシークレットが漏洩した際の真の緊急脅威を優先順位付けできます。このリリースには以下が含まれます：