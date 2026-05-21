AI Code デベロッパーフロー（一般提供） デベロッパーフローがマージリクエストのライフサイクル全体に拡張され、作業を離れることなくエージェントを活用できるようになりました。レビュアーのフィードバック対応、長期ブランチのコンフリクト解消、不慣れなコードベースの調査、大きくなりすぎたマージリクエストの分割を、1つのAIエージェントで処理できます。

Secure Build GitLabシークレットマネージャー（パブリックベータ） シークレットごとに別のアクセスモデルを同期させる手間を削減できます。シークレットマネージャーは既存のグループおよびプロジェクト構造を使用するため、オーナーはプロジェクトまたはグループにスコープされたCI/CDシークレットを保存、取得、参照でき、明示的にリクエストしたジョブのみがアクセスできます。

Secure SBOMを使用した依存関係スキャン（一般提供） 直接宣言スキャナーでは見逃される脆弱なパッケージを検出します。Maven、Gradle、Pythonプロジェクトで完全な推移的カバレッジが利用可能になり、ロックファイルがない場合はマニフェストスキャンにフォールバックする自動依存関係解決機能を備えています。

AI Code デベロッパーフローによるMR解決（ベータ版） マージコンフリクトの解消という長時間の作業をエージェントに任せられます。MRコンフリクトページとマージチェックウィジェットの新しい「Resolve with Duo」ボタンが、両方のブランチを読み取り、解決策を選択し、修正をコミットして、サマリーコメントを投稿するため、MRをレビューする誰もが変更内容を確認できます。

AI Code GitLab Duoのグループレベルカスタム指示 プロジェクト間で同じレビュー指示を重複して設定する手間を削減します。グループレベルで一度定義すれば、コードレビューフローとGitLab Duoコードレビューの両方で、プロジェクトレベルの指示と自動的に組み合わされます。

Plan 作業アイテムタイプの設定 すべてをイシューやタスクに無理に当てはめるのではなく、チームが実際に計画する方法で作業を追跡できます。カスタムフィールド、ステータスライフサイクルを関連づけてユーザーストーリー、バグ、メンテナンスなどのタイプを作成・名前変更し、保存済みビューやイシューボードで確認できます。

Verify Analyze CI/CDカタログコンポーネントの詳細な使用状況分析 CI/CDコンポーネントに破壊的変更やセキュリティ修正をリリースする前に、影響を受けるプロジェクトを正確に把握できます。カタログリソースページに、各コンポーネントを使用しているプロジェクト、使用バージョン、古いバージョンのプロジェクトが上位に表示されるため、優先的に対応できます。

AI Manage GitLab Duo Agent Platformでのオープンソースモデルサポートの拡充 オフラインやネットワーク制限のある環境でも、データを外部に送信することなくエージェント型ワークフローを実行できます。Duo Agent PlatformがSelf-Hostedデプロイ向けに、Devstral 2 123BやGLM-5.1-FP8といった追加のオープンソースモデルをサポートするようになりました。

AI Manage GitLab Duo Agent Platform Self-HostedがGeminiに対応 Self-Hostedチームで利用可能なモデルファミリーが新たに1つ追加されました。Geminiが、コードレビューフロー、SAST脆弱性修正フロー、CI/CDパイプライン修正フローなど、複数のフローで動作します。

Code マージリクエストレビュー用Rapid Diffs（ベータ版） 大規模なレビューで「変更」タブの読み込みを待つ必要がなくなります。Rapid Diffsは、コミットページで既に使用されているのと同じ技術を使用して、初期読み込みの高速化、スムーズなスクロール、レスポンシブなインタラクションを実現します。

AI Manage FreeプランのSelf-Managed Enterprise Edition（EE）でGitLabクレジットが購入可能に PremiumやUltimateへのアップグレードなしでエージェント型AIを利用できます。FreeプランのSelf-Managed EEのお客様がGitLabクレジットを直接購入できるようになりました。月額を選択し、年間契約にコミットすると、共有プールが毎月自動的に更新されます。

Code デフォルトのマージリクエストタイトルのカスタマイズ デベロッパーに命名規則を覚えてもらう必要なく、一貫したMRタイトルを実現できます。ソースブランチ、ターゲットブランチ、最初のコミットの件名、リンクされたイシューのIDとタイトル、人間が読みやすいブランチ名の変数を使用して、プロジェクトごとにデフォルトテンプレートを設定できます。