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GitLabの最新情報

毎月のリリース、デベロッパーリソース、GitLabチームからの最新情報をお届けします。

月次リリース

最新のリリース

GitLab 19.0：コードの作成からリリースまでのギャップを埋めるエージェント型AI

マージリクエストから認証情報の管理、パイプラインコンポーネントの実行まで、コードに関わる手作業を削減します。

Blog

GitLabシークレットマネージャー（パブリックベータ版）でCI/CD認証情報を管理

GitLabシークレットマネージャーを使用して、GitLab内でCI/CD認証情報を管理できます。各シークレットのスコープは使用されるジョブに設定され、コードと同じアクセス制御で管理されます。

Blog

GitLab 19.0：マージリクエストを手作業から自動化されたワークフローへ

デベロッパーフローが、マージリクエストのライフサイクル全体にわたって、レビュアーのフィードバック対応、コンフリクトの解消、コードベースの調査、大きすぎるマージリクエストの分割を処理。コード関連の手作業にかかる時間を削減します。

Blog

組織全体でCIコンポーネントの使用状況を追跡

標準化されたパイプラインをリリースすると、その瞬間からその動向はつかめなくなります。追加された新たなビューにより、どのバージョンがどこで実行されているか、セキュリティ修正がまだ適用されていない箇所はどこかをリアルタイムで確認できます。

Blog

GitLab Duo Agent Platform Self-Hostedで利用可能なAIモデルを拡充

エアギャップ環境やネットワーク制限のあるチームでも、隔離環境を維持しながら高性能なモデルを利用できるようになりました。新たにサポートされたオープンソースモデルにより、Self-Hostedのお客様はエージェント型ワークフローに最適なモデルを選択できます。

Blog

詳細権限パーソナルアクセストークンで認証情報の露出を制限

パーソナルアクセストークンをワークフローが必要とするプロジェクトとアクションにスコープすることで、自動化を継続しながらアクセストークンの監査を容易にできます。

Docs

SBOMベースの依存関係スキャンでサプライチェーンリスクを低減

脆弱なパッケージの検出に依存関係ツリーを手動で調べる必要はありません。SBOMベースの依存関係スキャンは、サードパーティパッケージの直接的および推移的な脆弱性を検出します。各依存関係をインベントリ化し、既知のCVEにフラグを立て、コードが実際に呼び出しているものを優先的に表示します。

Docs

セキュリティスキャンを一度設定するだけで、全体に適用

プロジェクトごとにスキャナーを設定するのは手間がかかり、ミスも起きやすい作業です。一般提供されたセキュリティ設定プロファイルを使えば、シークレット検出、SAST、依存関係スキャンのプロファイルを一度定義するだけで適用できます。これらのスキャンは、既存のスキャン実行ポリシーやパイプライン実行ポリシーを使用して実行できます。

今月の注目コントリビューター：Norman Debaldさん

2022年5月の参加以来、GitLab全体で40件以上の改善をマージしたレベル3コントリビューターのNormanさんをご紹介します。

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今後の予定

今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。

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