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GitLab 19.1: すべてのスキャナーに一つのセキュリティビュー、すべてのエージェントに一つのコントロールプレーン

SARIFスキャナーの結果がネイティブの検出結果とともにGitLabの脆弱性管理に統合され、GitLab Duo Agent Platformによる自動修正が可能になりました。管理者はどのAIモデルを実行するか、エージェントがどのツールを呼び出せるか、監査イベントのストリーミング先を制御できます。

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スキャナーカバレッジからAIガバナンスまで、一つの脆弱性ビュー

SARIFスキャナーの結果をすべてのセキュリティビューに統合できるほか、AIを活用したシークレット検出分析による誤検出ノイズの削減、AI監査イベントストリーミングによるガバナンスギャップの解消も実現できます。

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ガバナンスと運用のためのAIカタログアップデート

新しいイベント駆動型トリガー、管理者コントロール、フロー設定の検証、モデル選択により、環境内で何が実行されるかの制御が容易になり、手動の監視なしで自動化を信頼できるようになります。

今月の注目コントリビューター：Pishel65

今月の注目コントリビューターは、2025年10月の参加以来、19件のマージ済みMRと9件のオープンMRを持つレベル3コントリビューターのPishel65さんです。おめでとうございます。

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今後の予定

今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。

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