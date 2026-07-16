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GitLab 19.2: 開発者をロードマップから引き離すことなくセキュリティ負債を解消

開発者をロードマップから引き離すことなく、セキュリティ負債を削減できます。バージョン19.2では、チームが脆弱な依存関係を自動的に修正したり、Security Review Flowを使ってスキャナーが見逃すロジックの欠陥を発見したり、ターミナルから直接エージェントを実行したりできます。

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バージョンアップでビルドが壊れたとき、GitLabが修正します

依存関係スキャンが脆弱なパッケージを見つけると、それを更新し、AIを使ってビルドを壊す変更を修正するマージリクエストが作成されます。既存の承認ゲートと監査証跡がすべての変更を管理するため、チームはフィーチャー作業を止めることなくセキュリティ負債を解消できます。

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GitLab Duo Security Reviewがスキャナーでは見逃すロジックの欠陥を発見

マージリクエストでSecurity Review Flowを実行すると、既知のパターンとのマッチングではなく、セキュリティエンジニアのように、コードが何をすべきかを推論します。静的スキャナーが構造的に検出できない認可のギャップ、ビジネスロジックエラー、競合状態をチームが本番環境に到達する前に発見できます。

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GitLab Duo Agent Platformをターミナルへ

Duo CLIが19.2で一般提供開始となりました。デバッグ中にインタラクティブに、またはスクリプトやCIジョブ内でヘッドレスに、ターミナルを離れることなく失敗したパイプラインを診断して修正をデリバリーできます。チームはブラウザへのコンテキストスイッチなしに、作業する場所でGitLab Duo Agent Platformを利用できます。

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マルチステップのソフトウェアデリバリーを信頼できるエージェントフローへ

エージェント型ソフトウェアデリバリーを1回のチャットを超えたものへ。チームがすでに信頼するシーケンスをCustom Flowsにエンコードし、各中間ステップではなく承認に集中できます。デリバリープロセスは、チーム全体が再利用できる繰り返し可能なフローとして機能し、一度限りのプロンプトではありません。

今月の注目コントリビューター：vivekshukl007

EmiratesのシニアデータエンジニアであるVivekを表彰します。彼はGitLab OrbitにScala言語サポートを追加する影響の大きい貢献を行い、Scalaコードベースで作業する開発者のコードグラフ機能を向上させました。

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今後の予定

今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。

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