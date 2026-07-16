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GitLab Dependency Scanning Auto-Remediation（ベータ）
依存関係スキャンが脆弱なパッケージを見つけると、それを更新し、ビルドを壊す変更を修正するマージリクエストが作成されます。すべての変更は既存のレビューと承認プロセスを経るため、チームは開発者を迂回させることなくセキュリティ負債を解消できます。
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開発者をロードマップから引き離すことなく、セキュリティ負債を削減できます。バージョン19.2では、チームが脆弱な依存関係を自動的に修正したり、Security Review Flowを使ってスキャナーが見逃すロジックの欠陥を発見したり、ターミナルから直接エージェントを実行したりできます。
依存関係スキャンが脆弱なパッケージを見つけると、それを更新し、AIを使ってビルドを壊す変更を修正するマージリクエストが作成されます。既存の承認ゲートと監査証跡がすべての変更を管理するため、チームはフィーチャー作業を止めることなくセキュリティ負債を解消できます。
マージリクエストでSecurity Review Flowを実行すると、既知のパターンとのマッチングではなく、セキュリティエンジニアのように、コードが何をすべきかを推論します。静的スキャナーが構造的に検出できない認可のギャップ、ビジネスロジックエラー、競合状態をチームが本番環境に到達する前に発見できます。
Duo CLIが19.2で一般提供開始となりました。デバッグ中にインタラクティブに、またはスクリプトやCIジョブ内でヘッドレスに、ターミナルを離れることなく失敗したパイプラインを診断して修正をデリバリーできます。チームはブラウザへのコンテキストスイッチなしに、作業する場所でGitLab Duo Agent Platformを利用できます。
エージェント型ソフトウェアデリバリーを1回のチャットを超えたものへ。チームがすでに信頼するシーケンスをCustom Flowsにエンコードし、各中間ステップではなく承認に集中できます。デリバリープロセスは、チーム全体が再利用できる繰り返し可能なフローとして機能し、一度限りのプロンプトではありません。
EmiratesのシニアデータエンジニアであるVivekを表彰します。彼はGitLab OrbitにScala言語サポートを追加する影響の大きい貢献を行い、Scalaコードベースで作業する開発者のコードグラフ機能を向上させました。
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依存関係スキャンが脆弱なパッケージを見つけると、それを更新し、ビルドを壊す変更を修正するマージリクエストが作成されます。すべての変更は既存のレビューと承認プロセスを経るため、チームは開発者を迂回させることなくセキュリティ負債を解消できます。
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各トークンを特定のプロジェクト、グループ、操作にスコープすることで、侵害された認証情報のブラスト半径を縮小できます。read_apiやapiのような広いスコープを細かい権限に置き換えることで、自動化とインテグレーションが必要なアクセスのみを持つようになります。
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コードが変更されていないときでも、セキュリティとコンプライアンスのカバレッジを維持します。コミットアクティビティとは独立して、日次、週次、または月次のケイデンスでコンプライアンススクリプト、セキュリティスキャン、またはカスタムCIをスケジュールできるため、非アクティブなプロジェクトでスキャンが静かに途切れることがありません。
Secure
既知のプロバイダーパターンに従わない非構造化シークレット、JWT（JSON Web Token）、汎用パスワード、およびAPIトークンを検出します。パターンベースのルールセットだけでは見逃してしまう漏洩した認証情報を発見できます。
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専用の監査イベントで組織全体のAI支援アクションを追跡します。コンプライアンスとセキュリティチームは、AIワークフローを監査レポート、アクセスレビュー、インシデント調査に含めるための可視性を得ます。
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Code
静的スキャナーが構造的に検出できない認可のギャップ、ビジネスロジックエラー、競合状態を発見します。Security Review Flowは既知のパターンとのマッチングではなくコードが何をすべきかを推論するため、チームは従来のスキャナーでは対処できないレビューのギャップを解消できます。
Secure
自動的な依存関係の更新をトリガーする重大度レベルとバージョンターゲットを設定し、グループ化または個別のマージリクエストを選択して、開発者を迂回させることなく高重大度の修正を進め続けます。
AI
Code
グループレベルのカスタム指示でどの自動コードレビューが誰に対して実行されるかを設定し、プロジェクト全体に適用します。管理者として、各プロジェクトを個別に設定することなく、AIを活用したレビューを採用するチームに一貫したガードレールを提供します。
AI
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問題を分類し、関連するトラブルシューティングドキュメントを表示し、既知の問題を確認し、チームがエスカレートする必要があるときに適切な診断コンテキストでサポートチケットを準備する基本エージェントで、GitLab製品の問題をより迅速に診断します。
AI
Verify
マージリクエストを離れることなく、停滞したマージのブロックを解除します。インラインコード提案または新しいマージリクエストとして修正を取得し、最適な方法を選択します。行動する前に障害が分類されて表示され、フローはチャイルドパイプラインを含む、パイプライン階層全体の障害を読み取ります。
Manage
Secure
組み込みプロジェクトテンプレートをオフにすることで、プロジェクト作成を承認済み標準に合わせることができるようになりました。これにより、テンプレートの作成ページからテンプレートが非表示になり、チームはあなたが適用したテンプレートのみから開始できます。
今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。
Duo Agent Platform Memory
AI
Manage
AIパイプラインビルダー
AI
Verify
Createステージトリガーの拡張
AI
Code
ネイティブCODEOWNERSレビュアーの自動割り当て
Code
プロジェクトレベルのエピック
Plan
組織サインイン
Manage
仮想レジストリエコシステムの拡張（PyPIおよびNuGet）
Package
Deploy
コンテキスト横断の脆弱性管理（デフォルト以外のブランチ追跡）
Secure
Analyze
セキュリティ属性とのセキュリティポリシー統合
Secure
Manage
シークレット検出のカスタムルール
Secure
組織レベルのセキュリティダッシュボード
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