Secure AI GitLab Dependency Scanning Auto-Remediation（ベータ） 依存関係スキャンが脆弱なパッケージを見つけると、それを更新し、ビルドを壊す変更を修正するマージリクエストが作成されます。すべての変更は既存のレビューと承認プロセスを経るため、チームは開発者を迂回させることなくセキュリティ負債を解消できます。

Secure Manage Fine-grained Personal Access Tokens（GA） 各トークンを特定のプロジェクト、グループ、操作にスコープすることで、侵害された認証情報のブラスト半径を縮小できます。read_apiやapiのような広いスコープを細かい権限に置き換えることで、自動化とインテグレーションが必要なアクセスのみを持つようになります。

Secure Manage Scheduled Pipeline Execution Policies（GA） コードが変更されていないときでも、セキュリティとコンプライアンスのカバレッジを維持します。コミットアクティビティとは独立して、日次、週次、または月次のケイデンスでコンプライアンススクリプト、セキュリティスキャン、またはカスタムCIをスケジュールできるため、非アクティブなプロジェクトでスキャンが静かに途切れることがありません。

Secure Generic secret detection（GA） 既知のプロバイダーパターンに従わない非構造化シークレット、JWT（JSON Web Token）、汎用パスワード、およびAPIトークンを検出します。パターンベースのルールセットだけでは見逃してしまう漏洩した認証情報を発見できます。

Secure Manage AI Audit Event Report（ベータ） 専用の監査イベントで組織全体のAI支援アクションを追跡します。コンプライアンスとセキュリティチームは、AIワークフローを監査レポート、アクセスレビュー、インシデント調査に含めるための可視性を得ます。

AI Code Security Review Flow（ベータ） 静的スキャナーが構造的に検出できない認可のギャップ、ビジネスロジックエラー、競合状態を発見します。Security Review Flowは既知のパターンとのマッチングではなくコードが何をすべきかを推論するため、チームは従来のスキャナーでは対処できないレビューのギャップを解消できます。

Secure 自動修正の動作を組織向けに調整（ベータ） 自動的な依存関係の更新をトリガーする重大度レベルとバージョンターゲットを設定し、グループ化または個別のマージリクエストを選択して、開発者を迂回させることなく高重大度の修正を進め続けます。

AI Code Group-level custom instructions for Duo Code Review グループレベルのカスタム指示でどの自動コードレビューが誰に対して実行されるかを設定し、プロジェクト全体に適用します。管理者として、各プロジェクトを個別に設定することなく、AIを活用したレビューを採用するチームに一貫したガードレールを提供します。

AI Manage Support Assistant（ベータ） 問題を分類し、関連するトラブルシューティングドキュメントを表示し、既知の問題を確認し、チームがエスカレートする必要があるときに適切な診断コンテキストでサポートチケットを準備する基本エージェントで、GitLab製品の問題をより迅速に診断します。

AI Verify Fix CI/CD Pipeline Flowが的を絞った修正を提案 マージリクエストを離れることなく、停滞したマージのブロックを解除します。インラインコード提案または新しいマージリクエストとして修正を取得し、最適な方法を選択します。行動する前に障害が分類されて表示され、フローはチャイルドパイプラインを含む、パイプライン階層全体の障害を読み取ります。