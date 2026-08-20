GitLabの最新情報
月次リリース、デベロッパー向けリソース、GitLabチームからの最新情報。
月次リリース
信頼できるソフトウェアデリバリーワークフロー全体にエージェント型AIを拡張する
バージョン19.3では、ビルド時にシークレットにアクセスしたり、平易な言語でエージェントワークフローを記述したり、脆弱性バックログを一括修正したりできます。
ビルド時にシークレットへの管理されたアクセス権限を取得する
GitLab 19.0ではパブリックベータ版として提供されていたGitLab Secret Managerが、GitLab.comのお客様向けに、GitLabクレジットを介した有料アドオンとして利用可能になりました。コードやパイプラインを実行するプラットフォームと同じ場所に認証情報を保持するように設計されており、コードに使用しているものと同じアクセス制御で管理されます。
Flow Creator（フロークリエーター）エージェントにより、カスタムフローを数分で構築
自動化したい内容を平易な言葉で説明すると、AIカタログからすぐに登録できる、完全で実行可能なフロー定義が返されます。ワークフローを最もよく理解しているユーザーが、必ずしもフローレジストリのスキーマを知っているユーザーであるとは限らないため、バージョン19.3ではその要件が撤廃されました。チームは、YAMLを学ぶことなく、プロセスに関する知識を自動化することができます。
バックログがチームの能力を超えると、GitLabはトリアージと修正を拡張
誤検出の確認に費やす時間を減らし、実際のリスクを軽減する修正のリリースにもっと時間を費やしましょう。複数の検出結果を一括選択し、選択対象全体に対して誤検出判定と脆弱性の修正を実行することで、脆弱性を一つずつ処理するのではなく、長年にわたって蓄積されたリスクを一回の処理で解決します。スキャナーの種類や重大度に関わらず、自動トリアージと修正を実行します。
今月の注目コントリビューター：@gkepas
Giannisさんは、GitLabコードベースからコントリビュータープラットフォーム、client-go、Terraform Provider、GitLab Orbitに至るまで、幅広い分野で貢献を続けてくれています。現在翻訳者、またGitLabコミュニティのDiscordサーバーのメンバーとしても活躍されています。
今後の予定
今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。
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