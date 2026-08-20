Secure Build

GitLabクレジットによるSecrets Manager（限定提供）

パイプラインシークレットを効率的に注入し、それぞれが必要なジョブの範囲に合わせてスコープを設定することで、認証情報が漏洩した場合の影響範囲を縮小します。シークレットはCI以外でも機能します。Kubernetes、Infrastructure as Code、またはAPI経由でも利用可能です。認証情報はコードやパイプラインを実行するプラットフォームと同じ場所に存在するため、チームは別のインテグレーションや権限モデルを維持する必要がありません。GitLab.comで有料アドオンとして利用を開始できます。料金はGitLabクレジットで請求されます。

Manage

GitLabクレジットの使用上限（一般提供）

オンデマンドクレジットの利用額に上限を設定すれば、超過料金を心配する必要がなくなります。カスタマーポータルでサブスクリプションレベルの上限を設定し、GraphQL APIを介してユーザーごとのデフォルトの上限またはユーザーごとの上書き設定を行うことができます。消費量が上限に達すると、GitLabクレジットを消費する機能は、次の請求期間まで、または管理者が上限を引き上げるまで停止されます。

AI Code

GitLab Duoでより多くのマージコンフリクトを解決（一般提供）

UIまたはコマンドラインから単純なコンフリクトを手動で解決するのはもう終わりです。コンフリクト解決を、デベロッパーひとりが手作業でマージできる範囲以上にスケールします。GitLab Duoはコンフリクトを分析し、解決策をソースブランチにコミットし、変更内容を説明するサマリーコメントを投稿します。

AI Manage

カスタムエージェントとフローの表示レベルを制限

エージェントをグローバルに公開することなく、トップレベルグループ内のすべてのプロジェクトに展開します。表示レベルの制限は、単一のプロジェクトのみを対象とする「非公開」と、GitLab.com上のすべてのユーザーにアイテムを公開する「公開」の中間に位置します。

AI Code

GitLab Duo CLIにおけるプラグインおよびマーケットプレイスへのアクセス（実験的機能）

各自が個別に設定するのではなく、1回のインストールでチーム全体に同じCLI設定を提供します。プラグインは、Agent Skills、カスタムスラッシュコマンド、およびModel Context Protocolサーバーをまとめてパッケージ化し、チームはそれらをGitリポジトリに独自のカタログとしてホストできます。GitLab Duo CLIは.claude-plugin/marketplace.jsonファイルも読み込むため、チームが既に管理しているマーケットプレイスは変更なしで使用できます。

AI Code

GitLab Duoを使用してレビューディスカッションを解決する（一般提供）

レビュースレッドをより早くクローズして、次のタスクに取り掛かりましょう。ディスカッションで「GitLab Duoで解決」を選択すると、コメントと周辺のコードを読み込み、ソースブランチにリクエストされた変更を加え、サマリーを返信してスレッドを解決します。コメントへの対応が不十分な場合は、ご自身またはレビュー担当者がスレッドを再開できます。

AI Code

マージリクエストの読み取りと検索のための新しいMCPツール

マージリクエストについてエージェントに質問すると、やり取りの手間なく回答が得られます。get_merge_request を一度呼び出すだけで、差分、コミット、メモ、パイプライン、ディスカッションがまとめて返されるため、エージェントは全体像を把握するために連続でリクエストする必要がなくなります。新しいlist_merge_requestsツールは、作成者、担当者、レビュー担当者、ステート、ラベル、または自由記述で検索およびフィルタリングを行うため、ワークフローから離れることなく、エージェントに適切なマージリクエストを指定できます。

AI Code

VS Code向けGitLab Duo Agentic Chatの新しいUI（ベータ版）

GitLab for VS Code拡張機能で、再構築されたAgentic Chatパネルを、コミットせずに試用できます。基盤となるモデル、エージェント、スラッシュコマンド、ツール承認などは変更されておらず、パネル内の切り替えスイッチでいつでも従来のUIに戻ることができます。ベータ版および実験的機能を確認するには、トップレベルグループまたはインスタンスでこれらの機能を有効にしてください。

Verify

より良いガバナンスのためにマージトレインを強制

誰かがマージを行った場合でも、進行中のパイプラインはすべて実行状態を維持します。1つのプロジェクトレベルの設定で、マージトレインのルールがUIとREST API全体に適用されるため、即時マージによって実行中のパイプラインがキャンセル、再起動されることはありません。高速なモノレポチームは、CIコストを予測可能なものに維持します。オーナーや管理者は、必要に応じて例外を設けることができます。

AI

セッション詳細サイドバーでエージェントのタスクプランを表示

エージェントが何に取り組んでいるかを、アクティビティログのエントリを一つずつ展開することなく、一目で確認できます。セッション詳細サイドバーには、エージェントの最新のプランが自動的に表示され、各タスク、そのステータス、および「5件中2件完了」などの進捗状況の概要が表示されます。

Secure Analyze

SASTトリアージと修正ファネルの最適化

SASTワークフローのAIが既にどの程度処理しているかを確認することで、自動化によって返される成果を示し、監視が必要なステージを特定できます。セキュリティダッシュボードは、検出、誤検出判定によって確認された真陽性、エージェント型SAST脆弱性修正機能によって作成されたマージリクエスト、およびマージされた修正を通じて、重大および高リスクの脆弱性を30日、60日、または90日の期間にわたって追跡します。

AI Manage

Amazon Bedrock Mantleのサポート（ベータ版）

GitLab Duo Self-Hostedで、Amazon Bedrock MantleからGPT OSS 120Bオープンウェイトモデルを提供します。他のプラットフォームですでに使用しているOpenAI互換の設定と同じ方法で、MantleエンドポイントとAPIキーを追加してください。

Secure

Bunの依存関係スキャンサポート

標準パイプラインの一部として、Bunプロジェクトの既知の脆弱性をスキャンできるようになりました。GitLabはbun.lockファイルを解析し、Bunパッケージはnpmレジストリから取得されるため、GitLabのアドバイザリデータベースは追加の設定なしで既にこれらの依存関係をカバーしています。対象となる検出結果は、依存関係スキャンによる自動修復もサポートしています。

Manage Secure

MCPに対するエンタープライズの制御を強化するためOAuth DCRを無効化

どのOAuthクライアントがインスタンスにアクセスできるかを制御します。GitLab Self-ManagedおよびGitLab Dedicatedの管理者は、アプリケーション設定APIを通じて動的クライアント登録（DCR）を完全に無効にすることができます。この機能をオフにした場合、クライアントは自身で登録する代わりに、事前に登録されたOAuthアプリケーションを使用する必要があります。

Secure

iOS向け高度なSAST（ベータ版）

iOS開発に、プロシージャ間テイント解析を導入します。高度なSASTは、Objective-CとSwiftをサポートし、OWASP Mobile Top 10の主要な脆弱性クラスを検出するとともに、SwiftとObjective-Cの境界を越える場合でも、テイントパス全体を追跡します。