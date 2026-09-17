GitLabの最新情報

月次リリース、デベロッパー向けリソース、GitLabチームからの最新情報。

月次リリース

  • 2026年9月17日

デベロッパーが作業する環境に、エージェントによる自動化とガバナンスを拡張する

GitLab 19.4では、エージェントがどこで実行されても、ガードレールがエージェントに追従します。目標の達成を丸ごと委任し、各作業のコストを決定し、組織内のすべてのプロジェクトにおけるセキュリティ対策状況を1つのダッシュボードで確認できます。

リリースノートを読む
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GitLab Duo CLIは、目標から完了までタスクを遂行

段階的に指示するのではなく、オープンエンドな目標の達成を自動化します。達成したい成果を伝えれば、主導権を保ったままGitLab Duo CLIに作業を任せることができます。GitLab PremiumおよびUltimateでは、/goalスラッシュコマンドが対話モードでローカル実行され、納品基準に対する進捗状況を検証します。

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ホスト型オープンウェイトモデルでチームの費用対効果を最適化する

管理者として、1つのモデルに統一するのではなく、それぞれの業務に適したモデルを選択してください。エージェントによる大量かつ定型的な業務は低コストのモデルに任せ、複雑なタスクには最先端のモデルを使用します。Kimi K3、GLM 5.3、およびMiniMax M3が、エージェント、フロー、およびエージェントチャットで選択可能になりました。変更しない限り、現在のデフォルト設定が引き続き使用されます。

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新しいMCPツールが、プラットフォームチームの安全な自動化の拡張を支援

チームの自動化を、新しいCI/CD、マージリクエスト、作業アイテム、脆弱性、プロジェクトの各ツールに拡張し、エージェントに適用されるものと同じ制御で管理します。ベータ版で利用できます。

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AIクレジットを誰が使用したかを確認し、チームごとに公平な上限を設定する

エージェントによる自動化にかかるコストと、そのコストを誰が発生させたかを確認しましょう。GitLabクレジットの使用制限ページで、全員に適用されるデフォルトの制限を設定し、必要に応じてユーザーごとに上書きできます。請求対象イベントごとの使用状況をエクスポートして支出を報告し、各部門のコミットメント額に対する実際の使用額を示します。

製品ドキュメント

GitLab Duo Slackエージェント（実験版）

Slackチャンネルやスレッドで@GitLabをメンションすることで、コードベースに関する質問、フローのトリガー、会話からのイシュー作成など、作業が始まる場所でそのまま自動化できます。GitLab Duoは進捗状況をスレッドに表示するため、何が行われたのかを確認できます。

今月の注目コントリビューター: @jspagnola

Jimmyさんはレベル4のコントリビューターであり、GitLabのコードベース、client-go、Terraformプロバイダーにわたる活動で評価されています。Infrastructure as Codeを通じて、トークン、サービスアカウント、プッシュミラーのエンドツーエンドの管理を網羅しています。

今後の予定

今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。

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