Secure Analyze

組織のセキュリティダッシュボード（ベータ版）

組織内のすべてのトップレベルグループのセキュリティ対策状況を、個別のグループレポートを手作業でまとめることなく、1つのページで確認できます。ユーザーは、脆弱性の数、時間の経過に伴う脆弱性の変化、上位のCWE、リスクスコア、および経過期間別の脆弱性を確認できます。この機能は、GitLab.comでベータ版をご利用いただけます。ダッシュボードを表示するには、組織のオーナー権限に加え、高度な検索機能と高度な脆弱性管理機能が必要です。

Secure

依存関係スキャンにおける悪意のあるパッケージの検出（ベータ版）

依存関係スキャン機能が、GitLabのマルウェアアドバイザリと照らし合わせて依存関係をチェックするようになりました。これにより、タイプスクワッティングされたパッケージや侵害されたメンテナーアカウントを、広く知られる前に発見できます。検出された問題には「重大度：Critical」と「Malware」のバッジが付与され、さらに承認ポリシーのマルウェアルールによってマージリクエスト時にブロックされます。

Secure

高度なSASTが、Kotlin、Dart、Scala言語をサポート

Kotlin、Dart、Scalaのコードも、JavaやPythonで既に利用しているテイント解析と同じ方法でスキャンできます。検出結果では、Android API、FlutterとDio、Play、Slick、Akkaにわたる、ソースからシンクまでのコードフローがレポートされます。

AI Secure

GitLab MCPサーバーに脆弱性ツールを追加

脆弱性レポートではなく、エージェントを使ってセキュリティ検出結果をトリアージできるようになりました。エージェントは結果を一覧表示して確認した後、結果の却下や確認、検出済みへの復帰、重大度の上書き、関連するイシューの作成を行えます。また、デフォルトでは、各変更の前に確認を求めます。

Secure

依存関係とライセンスのスキャンにおけるSPDXライセンス式のサポート

複合宣言を理解するライセンスポリシーを作成します。以前は「MIT OR Apache-2.0」のような式は不明とみなされ、承認をすり抜けてしまう可能性がありましたが、複合ライセンスは依存関係リストに表示され、単一ライセンスの依存関係と同様に、承認ポリシーで許可または拒否することができます。

Secure

自動トリアージおよび修正プロファイル

プロジェクトごとに設定するのではなく、グループ全体の自動化されたセキュリティ体制を1回設定します。1つのプロファイルで、GraphQL APIを介して、SAST、シークレット検出、依存関係スキャン全体に誤検出判定、脆弱性の修正、および自動修正を適用します。

Secure Analyze

セキュリティインベントリにおけるスキャナーカバレッジの集計

グループ階層全体のスキャナーカバレッジを1ページで確認し、そのページを離れずにカバレッジの不足を解消できます。カバレッジウィジェットは、グループとそのサブグループ全体のすべてのプロジェクトを合計し、各スキャナーが有効、無効、エラー、または古い状態になっているプロジェクトの割合と件数を表示します。スキャナーを1つに絞り込み、ステータスを選択して、カバーされていないプロジェクトでスキャナーを有効にします。

AI Plan Code Build

MCPサーバーツール

エージェントに、最初から最後まで一連の処理を行うタスクを任せましょう。エージェントに、イシュー、エピック、タスク、インシデント、目標、主な成果の検索、閲覧、作成、更新や、ディスカッションスレッド内でのコメント、返信を行わせることができます。IDEから離れることなく、マージリクエストの作成からマージまでを実行できます。マージリクエストを開いて更新し、差分、競合、承認を確認し、行レベルのレビューコメントを1回の呼び出しにまとめて、チェックが合格したらマージを実行します。ビルドが失敗した場合、save_pipelineは任意のMCPクライアントからパイプラインを実行、再試行、またはキャンセルし、get_jobはジョブトレースを返すため、エージェントはログを読み取って失敗の理由を通知します。

Manage

GitLab.comのレート制限は、お客様のサブスクリプションに合わせて設定

すべてのユーザーがGitLab.comを高速に利用できる状態を維持するため、2026年10月19日より、ご利用のサブスクリプションプランに合わせてレート制限を更新いたします。無料アカウントと未認証リクエストのレート制限が最初に変更され、その後、2027年1月にPremiumとUltimateのレート制限が変更されます。自動化処理のリクエストを認証することで、プランで利用できる上限を最大限に活用できます。

AI Manage

デベロッパーフローのモデル選択

デベロッパーフローにかかるコストを、GitLab Duo Agent Platformの他の部分とは別に管理できます。管理者として、デベロッパーフローのモデルを個別に選択するため、フローごとにコストと機能を個別に判断できます。

AI

セッション詳細パネルのデザインを刷新

エージェントセッションをトリガーしたものと、そのセッションが生成した結果を一目で確認できます。概要バーには、ステータス、タイムスタンプ、トリガーとなったユーザーが表示されるほか、セッションのトリガーとなった項目と、そのセッションによって生成されたマージリクエスト、作業アイテム、ジョブ、コメントを区別するための「リンクされたアイテム」セクションも表示されます。

AI Code

マージリクエスト作成イベントトリガー

誰かがマージリクエストに着手する前に、初回レビューを用意しておくことができます。マージリクエストのトリガーは、以前は「Approved」、「Marked」、およびマージコンフリクトが発生した場合にのみ作動していました。[Created]を選択すると、マージリクエストがドラフトまたは準備完了状態で開かれ、GitLabが差分を生成するとすぐに、フローまたは外部エージェントが実行されます。プロジェクトの[AI] > [トリガー]で設定できます。

Code

ファイルまたはディレクトリをロックしたユーザーを確認する

ファイルをロックしたユーザーを確認し、自分でロックを解除できます。以前は、ロックファイルには「Locked」というラベルしか表示されず、誰がロックしたのか、自分でロックを解除できるのかどうかを知る方法はありませんでした。ラベルの横にポップオーバーが表示され、その人物の名前が表示されるようになりました。権限がある場合はロック解除操作、権限がない場合は説明が表示されます。ロックされたディレクトリの場合、変更を妨げているファイルに直接リンクします。