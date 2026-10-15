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  • 2026年10月15日

エージェントの接続、シークレットの保護、レビューの振り分けを、すべて自社の管理下で実現

GitLab 19.5では、チームが既に使用しているクライアントから、MCP互換のあらゆるエージェントをGitLabに接続できます。シークレットは既存の権限の下で管理され、すべてのマージリクエストをより早く適切なレビュアーに届けられます。さらに19.5には、その他100件以上の改善と新機能が含まれています。

リリースノートを読む
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GitLab MCPサーバーでエージェントをソフトウェアライフサイクルに接続（GA）

チームが既に使用しているコーディングハーネスから、同じIDとポリシーの下でGitLabを呼び出せます。外部エージェントは、GitLabのツール、コンテキスト、フローに直接アクセスできます。コード、マージリクエスト、作業アイテム、パイプラインの読み取りや変更、タスクに必要な詳細情報のみの取得、GitLab Duo Agent Platformのフローへの作業の引き渡しが可能です。

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GitLab Secrets Managerでシークレットをコードと同じように統制（GA）

統一された権限と完全な監査証跡で、ビルド時のシークレットを保護します。各シークレットは、それを必要とするジョブにスコープが限定され、ブランチ、環境、保護ステータスによって制限されます。OpenBaoをベースに構築されており、パイプラインとランタイムのシークレットをGitLab内に保管し、既存の権限でアクセスを管理します。プロジェクトから外れたメンバーは、そのプロジェクトのシークレットへのアクセス権を自動的に失います。

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すべてのマージリクエストを、より早く適切なレビュアーに届ける（GA）

新しいレビュアー推奨フローを使用すると、すべてのマージリクエストを適切なレビュアーに振り分けられるため、レビューの着手が早まり、レビューの負荷が有資格のエンジニア全員に分散されます。マージリクエストを作成すると、GitLabはワークロード、タイムゾーン、稼働状況、そして承認ルールとCODEOWNERSで定義された専門性に基づいて、最適な個人レビュアーを推奨します。このフローは、提案したレビュアーを選んだ理由を説明し、ワンクリックで割り当てられるようにします。

今月の注目コントリビューター: @DhairyaMajmudar

Dhairyaさんはレベル3のコントリビューターであり、オフライン転送とインポートにおけるOrganizationsのサポートに貢献しました。これにより、グループ、プロジェクト、およびそのメンバーシップをGitLabインスタンス間で移動できるようになります。

今後の予定

今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。

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