Secure AI

スキャナーが見逃しがちなビジネスロジックの欠陥を検出

ビジネスロジックセキュリティアナライザーは、オブジェクトレベルの認可の不備、認可チェックの欠落、マスアサインメントなど、パターンベースのスキャナーでは見逃されがちなロジックの欠陥を検出します。GitLab Duo ChatまたはAPIからリポジトリ全体のスキャンを実行するか、ビジネスロジックのスキャンプロファイルをアタッチして各マージリクエストをチェックできます。検出結果は、他のアナライザーの結果とともに、脆弱性レポートとマージリクエストのセキュリティウィジェットに表示されます。ビジネスロジックセキュリティアナライザーは、GitLab.com上のGitLab Ultimateのお客様向けに早期アクセスとして提供されています。アクセスをリクエストするには、アカウントチームにお問い合わせください。

Manage

自分のGitLabクレジット使用量を確認し、上限を一括設定

ユーザーは、合計使用量、1日あたりの平均、ピーク日など、自分のGitLabクレジット使用量を「ユーザー設定 > GitLabクレジット」で確認できるようになりました。以前は、これを確認できるのはグループのオーナーと管理者のみでした。ユーザーごとのクレジット上限を管理するオーナーは、ユーザー名と上限値のリストを貼り付けることで、多数のユーザーの上限の上書きを一括で設定できるようになりました。新しいエントリは既存の上書き設定とマージされ、いずれかの行にエラーがある場合、変更は保存されません。

AI Code

GitLab Duo CLIの/goalコマンドの一般提供と自動モード

GitLab Duo CLIの/goalコマンドが一般提供されました。/goal <task>を実行して目標を伝えたら、あとは任せましょう。エージェントは、実装と検証の両方を処理する、ガバナンスが適用されたゴール駆動のフローにタスクを委任します。長時間のタスクも、承認のたびに停止することなく実行できます。新しい自動モードを試すこともできます。自動モードでは、エージェントが承認を求めることなくツールを使用します。自動モードはデフォルトでオフであり、エージェントのツールガバナンスを上書きすることはありません。

Secure AI

AIガバナンスダッシュボードで外部コーディングエージェントのアクティビティを監視（ベータ版）

GitLabの外部で実行されるコーディングエージェントを含め、すべてのエージェントセッションを1つのビューで把握できます。Claude Code、Cursor、CodexをGitLab AIガバナンスに接続すると、セキュリティおよびコンプライアンスのチームは、各セッションを実行したユーザー、エージェント、プロジェクト、日時といったエージェントのアクティビティを1つのビューで確認できます。セッションとツール呼び出しはAIガバナンスダッシュボードとAI監査イベントレポートに表示され、監査イベントストリーミングを通じてSIEMにストリーミングされます。

AI Build

Flows APIでフローをトリガー（GA）

GitLab Duo Agent Platformのフローへの引き渡しを自動化し、手動でトリガーしなくても作業を開始できます。Flows APIのトリガーエンドポイントを使用すると、CI/CDパイプライン、スクリプト、その他の自動化からフローをトリガーできます。このエンドポイントはGitLab REST APIの破壊的変更ポリシーに従うようになったため、本番環境で安心して利用できます。

Secure

セキュリティ設定プロファイルのカスタマイズ

除外パス、カスタムアナライザーイメージ、Git履歴全体のスキャンなどのスキャンオプションをグループに対して一度設定すれば、そのグループのすべてのプロジェクトに適用できます。各プロジェクトで.gitlab-ci.ymlを編集する代わりに、UIでシークレット検出とSASTのプロファイルをカスタマイズできるようになりました。依存関係スキャンのプロファイルはGraphQL APIでカスタマイズでき、UIでのカスタマイズは今後のリリースで予定されています。

AI

デベロッパーフローとAgentic Chatに画像をコンテキストとして提供

バグレポートのイシューにスクリーンショットや設計図を追加すれば、GitLab Duoがそれを使って修正を開始できるため、問題を言葉で説明する手間が省けます。デベロッパーフローとAgentic Chatは、リポジトリ内の画像や、イシュー、マージリクエスト、コメントの添付ファイルを読み取り、修正のコンテキストとして使用できます。プロンプトでは、Markdownに表示されるファイルパスまたはアップロード参照で画像を指定してください。

Secure

セキュリティインベントリのフィルタリング済みビューを共有

一連のプロジェクトを担当するチームに、必要なビューをそのまま送信できます。ツールのカバレッジ、脆弱性の数、プロジェクト名でセキュリティインベントリをフィルタリングし、URLをコピーします。リンクを開いた人は同じビューを確認でき、後で使用するためにブックマークすることもできます。

AI Manage

任意のMCPクライアントからGitLab Duoのエージェント型の作業を実行

MCPクライアントからGitLab Duoのエージェントやフローに作業を任せ、結果が出るまで追跡できます。list_duo_agents_and_flowsでプロジェクトが提供する機能を確認し、start_duo_sessionでセッションを開始します。get_duo_sessionとlist_duo_sessionsで追跡し、セッションがユーザーの入力を待って一時停止した場合は、send_duo_session_inputを使用して承認、拒否、またはエージェントへの回答を行います。GitLab MCPサーバーは一般提供されています。

Secure Build

コードとパイプラインがある場所で、ビルド時のシークレットを保護

漏洩した認証情報をワンクリックで無効化できます。各シークレットは、それを必要とするジョブにスコープを限定し、ブランチ、環境、保護ステータスで制限できます。すべてのシークレットとすべてのアクセスは、1つの監査証跡に記録されます。シークレットはCI以外でも、Kubernetes、Infrastructure as Code、APIを通じて利用できます。GitLab Secrets Managerは一般提供されています。

AI Code

コードレビューフローのフォローアップレビュー

GitLab Duoに再レビューを依頼すると、すでに対応済みの指摘はスキップされます。コードレビューフローは、返信を含む以前のレビューのコメントスレッドを使用して、前回のレビュー後に追加された行に焦点を当て、未解決の指摘をサマリーに一覧表示するようになりました。コードが正しい理由を返信で説明した場合、GitLab Duoはその点を再度指摘しません。「Start a new review on push」をオンにすると、変更をプッシュしたときにフォローアップレビューが自動的に実行されます。