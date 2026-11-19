GitLab 最新情報
月次リリース、デベロッパー向けリソース、GitLabチームからの最新情報。
月次リリース
13,600件以上のMRをマージして実現した改善は、プラットフォーム全体で270以上
19.6の注目点は、新しいエージェント型ワークフローです。悪用される可能性のあるSASTの検出結果を含む脆弱性バックログの解消を支援し、漏洩したGitLabトークンを自動的に置き換えます。1 GitLabクレジットあたりで実行できるエージェントの作業量は最大2倍になり、定型業務をスケジュールに沿って自動化できます。さらに、Slackで@GitLabを使えば、決定事項をイシュー、マージリクエスト、エージェントフローに変換可能です。
プロジェクトのグループ全体で脆弱性バックログを解消
スクリプトを書かずに、多数のプロジェクトでエージェント型のトリアージと修正を一度に有効にできます。SASTの検出結果を実際に悪用可能かどうかでランク付けし、修正までの平均時間（MTTR）をセキュリティダッシュボードで追跡できます。
定型的なエンジニアリングタスクをスケジュールに沿って自動化
タスクを自然言語で記述し、15分ごとから1か月ごとまでケイデンスを設定すれば、トリガーを起こすことなくエージェントによる作業が実行されます。各自動化はスコープが限定された権限で実行され、すべての実行と変更が監査イベントに記録されます。
Slackのスレッドをエージェントによる作業に変える
Slackのチャンネルやダイレクトメッセージで@GitLabにメンションするだけで、GitLab Duo Agent Platformがイシューやマージリクエストを作成し、エージェントフローを開始して、結果をSlackに返します。ガバナンスも備えており、各リクエストはユーザーのGitLab権限で実行され、エージェントセッションとして記録されます。
漏洩したトークンを、新しいシークレットを露出させずにローテーションして修正
アクセストークンの漏洩が検出されると、GitLabは漏洩したトークンを失効させ、同じスコープを持つ代わりのトークンを作成して、GitLab Secrets Managerに保存します。続いてGitLab Duoが、コードとCI/CDジョブがそのシークレットを読み取るように変更するマージリクエストを作成します。新しい値は、GitLabを含め、誰の目にも触れることはありません。
同じコストで、エージェントによる作業量を最大2倍に
GitLab Duo Agent Platformのモデルリクエスト数が減ったことで、GitLabクレジットで実行できる作業量が最大2倍になりました。節約できた分は、さらに多くのエージェント型ワークフローや、最近導入されたGitLab Secrets ManagerなどGitLab Flexの新機能に活用できます。
今月の注目コントリビューター: @jmrp
レベル5のコントリビューターであるJoséさんは、GitLab GraphQL API全体で、きめ細かいパーソナルアクセストークンによる認可を拡張しました。きめ細かいトークンで、blame、CODEOWNERSの検証、利用可能なデプロイキー、プロジェクトのセキュリティメトリクスなどのデータを読み取れるようになりました。
今後の予定
今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。
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