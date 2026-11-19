AI Manage

GitLab Self-ManagedとGitLab DedicatedでGitLab Orbitを実行

GitLab Orbitは、ソフトウェアライフサイクルの最新の全体像をエージェントに提供するため、エージェントの回り道が大幅に減り、迅速に答えにたどり着けます。GitLab Dedicatedでは、GitLabがお客様のインスタンス向けにGitLab Orbitを運用します。GitLab Self-Managedでは、GitLabインスタンスとともにGitLab OrbitをHelmリリースとしてインストールし、グループごとにインデックス化を有効にします。

AI Verify

CI Runnerの実行時間とコストの要因の特定をOrbitに依頼

GitLab Orbitに質問するだけで、Runnerの実行時間とコストを押し上げている要因を特定できます。OrbitはCIジョブの実行時間とRunnerタグを、ほかのGitLabデータと併せてインデックス化するようになりました。マージリクエストパイプラインが、どのRunnerタグでどれだけの時間（分）を費やしているかを確認できます。

AI

Orbitのインデックス化中も作業を継続するか、Duoセッションをローカルに維持

Orbitがワークスペースをインデックス化している間も、作業を続けられます。--asyncを指定するとインデックス化をバックグラウンドで実行でき、--waitを指定すると構築中のインデックスの読み取りを待機できます。GitLab DuoセッションでOrbitがオフになっている場合は、そのセッションをローカルに維持できます。

Deploy Operate

GitLab Self-ManagedでArtifact Centralを使ってビルドを構成（ベータ版）

GitLab Self-Managed向けにベータ版として提供が開始されたArtifact Centralは、パッケージとコンテナイメージを、完全なコンテキストとともにコードやCI/CDパイプラインと同じ場所で管理します。これにより、すべてのビルドを初回から失敗なく構成できます。

Secure

CI/CDシークレットを保護し、まだ有効な漏洩トークンに優先的に対処

CI/CDシークレットをより安全な場所で管理し、漏洩したトークンのうちどれがまだ有効かを把握できます。CI/CD変数のドロワーでGitLab Secrets Managerが提案されるようになり、トークンを移行することで、閲覧できるユーザーを絞り込めます。また、有効性チェックの対象ベンダーが拡大したため、まだ有効な漏洩トークンを特定し、優先的にローテーションできます。

AI Secure

AIエージェント向けGitLab MCPサーバーツールのガバナンスと監査

エージェントが操作できるGitLabツールを制御し、その操作を明確に記録できます。接続されているすべてのクライアントで、ツールごとに「常に拒否」「常に確認」「常に許可」を設定できます。監査イベントでは、エージェントによる操作とユーザーが直接行った操作が区別されます。

AI

使い慣れたGitLab MCP接続から、OrbitとDuoフローを利用

エージェントのためにOrbit専用のMCP接続を別途用意する必要はなくなりました。GitLab MCPサーバーでOrbitツールセットを追加するだけで完了します。MCP互換のエージェントが接続し、Duo Agent Platformが利用可能な場合、サーバーはエージェントに対して、適切なGitLab Duoフローを提案し、開始前にユーザーに確認するよう指示します。

Code

Rapid Diffsでマージリクエストのレビューを高速化

大規模なマージリクエストでも、数秒でレビューを開始できます。Rapid Diffsが従来の差分ビューに代わり、最初のファイルを最大3倍速く表示できるようになりました。ブラウザの検索機能も、ページのフリーズなしですぐに使えます。ファイルごとの表示モード、閲覧済みのマーク、キーボードショートカットなど、使い慣れたレビューツールも引き続き利用できます。

Verify AI

中断されたCIジョブとエージェントセッションを再開

ジョブが中断されても、進捗が失われることはありません。CIジョブとエージェントセッションは、最初からやり直さなくても、中断したところから再開できるようになりました。

Secure AI

マージ前に、追跡対象ブランチで誤検出を除外

デフォルトブランチだけでなく、マージやリリースの前の段階でノイズを取り除けます。SASTの誤検出判定フローが、すべての追跡対象ブランチと、SASTジョブを実行する追跡対象タグで、新たに検出された重大度「Critical」および「High」の脆弱性に対して自動的に実行されるようになりました。

AI Code

ワークスペースのサブエージェントにエージェント型の作業を委任

リンターの出力などのタスクの詳細をデベロッパーフローのコンテキストから切り離したり、独自の指示と限定されたツールを持つ別のエージェントにタスクを任せたりできます。委任するタイミングはデベロッパーフローが判断し、受け取るのは結果のみです。

Secure

悪意のあるパッケージを追加するマージリクエストをブロック

重大度にかかわらず、悪意のあるパッケージのマージを阻止できます。マージリクエスト承認ポリシーにマルウェアルールを追加すると、GitLabのマルウェアアドバイザリに基づく依存関係スキャンで検出された場合に、承認が必須になります。SBOMを使用した依存関係スキャンを実行している場合、npm、PyPI、Maven、Go、NuGet、Cargo、RubyGemsで、既存のスキャン結果ルールと併せて機能します。

Secure

Swiftの依存関係を独自のRunnerで修正

脆弱なパッケージのバージョンを上げるマージリクエストでSwiftの依存関係を修正し、そのジョブを自分で管理するタグ付きRunnerで実行できます。プロジェクトごとに最大30件の修正MRを作成でき、更新されたファイルのコードオーナーにレビューを自動でリクエストできます。

Secure

高度なSASTでRustの脆弱性を検出（ベータ版）

GitLabの高度なSASTを有効にすると、追加の設定なしでRustコードが自動的にスキャンされます。信頼できない入力を関数やファイルをまたいで追跡し、SQLインジェクション、コマンドインジェクション、パストラバーサルなどの検出結果について、ソースからシンクまでのコードフローを確認できます。

Verify

CI/CDを不安定にする前にパイプライン変数を制限

サイズの大きすぎるパイプライン変数によって、CI/CDインフラストラクチャが不安定になるのを防げます。管理者は、1つのパイプラインが保持できるパイプライン変数の数と、各変数のサイズを制限できるようになりました。GitLab.comでの上限は、パイプラインあたり1,200個の変数、値あたり128 KiB、ファイルタイプの値あたり1 MiBです。

Verify

ジョブルーターでCI/CDジョブをオーケストレーション（ベータ版）

CI/CDジョブがRunnerに届く仕組みを、より細かく制御できます。RunnerはGitLabにジョブをポーリングする代わりに、ジョブの分配を管理するジョブルーターに接続します。ジョブルーターは、GitLab.comとGitLabホストRunnerで利用可能になりました。

Deploy

削除したTerraformステートを復元

Terraformステートを誤って削除しても、元に戻せます。ステートを削除すると、GitLabはまず一定期間それを保持するようになったため、その間に復元するか、完全に削除するかを選べます。メンテナーはGraphQL APIを使ってステートを復元でき、各復元操作は監査イベントに記録されます。

Operate

アップロードの種類ごとにGeoレプリケーションを制御

アップロードされたファイルについて、Geoをより細かく制御できます。Geoはパーティション分割されたテーブルを使用して、アップロードのデータタイプごとに個別にレプリケーションするようになりました。タイプごとに、レプリケーションとチェックサムのオン/オフを切り替えられます。

Secure

悪用が確認されている脆弱性を含むマージリクエストを保留

重大な脆弱性や実際に悪用されている脆弱性が、承認なしにマージされるのを防ぎます。グループレベルでマージリクエスト承認ポリシーを設定すると、重大な脆弱性や悪用が確認されている脆弱性を含む変更は、指定された承認者が承認するまで保留されます。

Secure

詳細ページで脆弱性の期限を設定

脆弱性の詳細ページから、修正を予定どおりに進められます。これまではGraphQL APIでしか設定できなかった脆弱性の期限を、詳細ページで確認・設定できるようになりました。脆弱性がトリアージ待ちまたは確認済みの状態の間は、GitLabが「期限超過」または「期限間近」のラベルを表示します。

Secure

グループの脆弱性レポートをセキュリティ属性でフィルタリング

1つのアプリケーションが多数のプロジェクトにまたがっていても、そのすべての脆弱性を確認できます。ビジネスへの影響度やアプリケーションなど、プロジェクトに割り当てたセキュリティ属性でグループの脆弱性レポートをフィルタリングできるようになり、属性ごとに含めるか除外するかを指定できます。

Secure

セキュリティインベントリでプロジェクトのリスクをひと目で把握

プロジェクトを1つずつ開かなくても、対応が必要なプロジェクトを見つけられます。セキュリティインベントリでは、グループ内で対応が必要なプロジェクト、スキャンが古くなっているプロジェクト、保護されていないプロジェクトの数が集計されるようになりました。また、エージェント型のトリアージと修正のフローが有効になっているプロジェクトが、スキャナーのカバレッジとあわせて表示されます。