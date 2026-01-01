AI Accountability Report 2026
As organizações geram código de IA mais rápido do que conseguem revisar. Saiba como os especialistas em DevSecOps estão retomando o controle.
Os agentes de IA não devem tomar decisões sozinhos
Seus agentes devem trabalhar para você. O GitLab oferece o contexto e a visibilidade para fazer entregas com rapidez e controle.
Mais ferramentas = mais ruído. O GitLab Orbit integra código, pipelines, implantações e sinais de segurança para cada agente ter o contexto correto.Saiba mais sobre o GitLab Orbit
Use as teclas de seta esquerda e direita para navegar pelos cartões. Deslize em dispositivos sensíveis ao toque.
Segurança
A IA ajuda você a fazer entregas mais rápidas. Sua segurança também deve fazer isso.
Mantenha o controle com o GitLab e lance sua IA da maneira que você deseja.Saiba mais
A Ericsson reduz o tempo de implantação com o GitLab para oferecer valor mais rápido aos clientes.Saiba mais
Plataforma
Cada agente tem uma função. Com o GitLab, eles fazem isso do jeito certo.
O GitLab oferece o contexto, os limites operacionais e a plataforma necessários para trabalhar com eficiência em todas as etapas — não apenas na que você está acompanhando.Saiba mais
Orquestração com IA para todo o ciclo de software.Conheça a GitLab Duo Agent Platform
AI Accountability Report 2026
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Comece a desenvolver mais rápido hoje
Veja o que sua equipe pode fazer com a plataforma de orquestração inteligente para DevSecOps.