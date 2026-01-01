Os agentes de IA não devem tomar decisões sozinhos

Seus agentes devem trabalhar para você. O GitLab oferece o contexto e a visibilidade para fazer entregas com rapidez e controle.

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A camada de contexto para agentes de IA

Mais ferramentas = mais ruído. O GitLab Orbit integra código, pipelines, implantações e sinais de segurança para cada agente ter o contexto correto.

Saiba mais sobre o GitLab Orbit
Logotipo do GitLab Orbit

Uma plataforma para equipes de todos os tamanhos

13x
mais rapidez na análise de segurança
Logotipo da empresa CACI
20x
menos tempo de execução do pipeline com o GitLab
Logotipo da empresa Intuitive Machines
100
horas a menos no tempo de inatividade do desenvolvedor por mês
Logotipo da empresa Ally Financial
6x
mais rapidez no tempo de lançamento
Logotipo da empresa Deutsche Telekom
17%
de aumento nas pontuações de satisfação do desenvolvedor
Logotipo da empresa Agoda
97%
de redução no tempo para corrigir bugs
Logotipo da empresa Sigma Defense
80x
mais rapidez nas criações de pipeline CI
Logotipo da empresa Lockheed Martin
30%
de vulnerabilidades encontradas mais cedo no SDLC
Logotipo da empresa CARFAX
4 horas
economizadas por engenheiro a cada semana
Logotipo da empresa HackerOne
82%
de redução na duração do ciclo
Logotipo da empresa Radio France
50%
mais rapidez na detecção de vulnerabilidades
Logotipo da empresa Cube

Segurança

A IA ajuda você a fazer entregas mais rápidas. Sua segurança também deve fazer isso.

Mantenha o controle com o GitLab e lance sua IA da maneira que você deseja.

Saiba mais

Implantações 50% mais rápidas

A Ericsson reduz o tempo de implantação com o GitLab para oferecer valor mais rápido aos clientes.

Saiba mais
Logotipo da Ericsson

Plataforma

Cada agente tem uma função. Com o GitLab, eles fazem isso do jeito certo.

O GitLab oferece o contexto, os limites operacionais e a plataforma necessários para trabalhar com eficiência em todas as etapas — não apenas na que você está acompanhando.

Saiba mais

Defina como equipes e agentes de IA trabalham juntos.

Orquestração com IA para todo o ciclo de software.

Conheça a GitLab Duo Agent Platform
Agentes em uma grade

AI Accountability Report 2026

As organizações geram código de IA mais rápido do que conseguem revisar. Saiba como os especialistas em DevSecOps estão retomando o controle.

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