O estágio de IA nativa depende das mudanças que uma equipe fez no modo de desenvolver e distribuir software. Esta escala ajuda você a posicionar suas equipes e ver onde focar a seguir.

Toda equipe que avança em direção à engenharia com IA nativa passa por estágios reconhecíveis, que têm pouca relação com a capacidade dos seus modelos. Eles monitoram o quanto você reformulou a maneira como desenvolve e distribui software. É nas armadilhas entre os estágios que as transformações costumam estagnar. Por isso, nomeá-las já é meio caminho andado. A tabela abaixo baseia-se em modelos de maturidade de IA já existentes, adaptados para empresas de engenharia consolidadas. Muitas equipes se identificam hoje com o Estágio 1 ou com o início do Estágio 2.

Estágio 0, Ad hoc: uso não autorizado ou uso individual disperso sem suporte e sem política, frequentemente com IA não autorizada já em funcionamento, sem governança. A armadilha aqui é o medo e a proibição, que não impedem o uso, apenas o levam para a clandestinidade. Para avançar, forneça acesso seguro e autorizado, além de uma declaração clara do que é e do que não é permitido.

Estágio 1, Assistido: as ferramentas estão disponíveis e os engenheiros as utilizam para aumentar a produtividade pessoal: o preenchimento automático, chat e boilerplates. Os dashboards de adoção estão verdes. O frete para os clientes é fixo. A armadilha está em confundir adoção com progresso. A tática característica é implementar um único assistente para todos e considerar o trabalho concluído. Para avançar, esqueça o uso como medida de sucesso. Faça com que as equipes deleguem trabalho real e delimitado aos agentes, em vez de apenas conversar com eles.

Estágio 2, Delegado: as equipes preparam seus repositórios para os agentes, enquanto os engenheiros atribuem tarefas delimitadas aos agentes e revisam o resultado. Uma rede de campeões está ativa. O volume de mudanças aumenta rapidamente. A armadilha está no gargalo da verificação: a geração de relatórios supera a capacidade de revisão, e os engenheiros seniores se tornam o obstáculo. Esse é o custo da verificação. O tempo economizado na escrita do código é gasto novamente na auditoria, o que pode resultar em uma queda real de produtividade antes que as coisas melhorem. O diagnóstico é direto: o tempo de revisão das suas merge requests está aumentando enquanto o tempo de criação está diminuindo? Para avançar, você prepara a codebase para agentes e reconstrói o sistema de entrega para que ele possa absorver o volume com segurança. Isso é conteúdo de Prepare a codebase e seu contexto para os agentes e Verifique o que os agentes produzem.

Estágio 3, Reconfigurado: o próprio sistema de entrega foi reconstruído para priorizar a velocidade do agente: entrega contínua, pequenas alterações, codebases modulares, verificações automatizadas determinísticas e revisão em camadas, com base no risco. Seu primeiro caso de uso concreto e de alto valor agregado está em produção de ponta a ponta. A armadilha é dupla: o platô de produtividade e a armadilha da autonomia. Os ganhos locais são engolidos pelo atrito subsequente antes de impactarem os resultados de negócios; por sua vez, as equipes dedicam esforços a pipelines autônomos complexos em vez de entregar resultados concretos. Você avança quando prova que um fluxo de trabalho pode ser executado com autonomia merecida e limitada, atrás de uma linha de revisão humana criada deliberadamente. Esse é o assunto de Reformular o trabalho e Trabalhar com agentes.

Estágio 4, Orquestrado: os fluxos de trabalho são executados de forma autônoma nas etapas em que isso se justifica, com governança e auditoria integradas ao fluxo em vez de adicionadas posteriormente, e múltiplos agentes coordenados em domínios delimitados. A revisão humana é intencional, não acidental. A armadilha está na governança retrospectiva, que grava em vez de definir, e na autonomia que ultrapassa sua capacidade de detectar e corrigir um erro antes que ele se alastre. Para avançar, é preciso vincular o modelo operacional aos resultados comerciais, além de reformular as funções e a capacitação. Isso é trabalho de Governança e expansão estratégica.

Estágio 5, IA no centro desde o princípio: os resultados empresariais mudam. Os papéis são reformulados, a tomada de decisões é deliberada e institucional, e a empresa opera e governa agentes em grande escala, vinculados a objetivos de negócios, com humanos no comando do que as máquinas produzem. Esta é uma direção de viagem, não um local de descanso. A fronteira continua a se mover.

Essa escala não representa o espectro da autonomia.

Ela mede o quanto todo o seu modelo operacional foi reconfigurado. É diferente de como um único estágio funciona por si só, que se amplia gradualmente à medida que o agente conquista a confiança. Uma equipe bem posicionada nessa hierarquia ainda pode ter estágios individuais sob rigorosa supervisão humana, enquanto outra equipe em uma posição inferior pode executar um estágio específico sem intervenção humana. Conquiste a autonomia com base em evidências trata dessa progressão passo a passo.

Colocando sua empresa no mapa

Você não possui um único nível de maturidade. Sua equipe de plataforma pode estar no Estágio 4, enquanto uma equipe de linha de negócios está no Estágio 1. Além disso, uma região pode estar bem à frente da outra. Avalie por equipe e por fluxo de trabalho, não por empresa. Também comece a medir desde o início, em vez de tratar a medição como algo que você conquista quando atinge a maturidade.

Uma breve autoavaliação:

Estágio 0 se o uso de IA for majoritariamente não autorizado ou desencorajado.

Estágio 1 se a adoção parecer alta, mas a entrega estiver estável e a maior parte do uso for para preenchimento automático e chat.

Estágio 2 se os engenheiros estiverem delegando e revisando o trabalho real, e a revisão tiver se tornado o gargalo visível.

Estágio 3 caso você tenha reestruturado a entrega e implementado um caso de uso complexo de ponta a ponta.

Estágio 4 se os fluxos de trabalho forem executados com autonomia conquistada e delimitada, seguindo uma linha de revisão definida.

Estágio 5 se os resultados de negócios estiverem apresentando mudanças mensuráveis ​​e os papéis tiverem sido redefinidos em torno do modelo.

Aonde o manual vai levar você

A partir daqui, o manual segue as três partes da prática que uma equipe reestrutura à medida que avança. Reformular o trabalho é onde você encontra a verdadeira restrição e redefine a entrega em torno das pessoas e dos agentes. Trabalhar com agentes é onde você decide o que cada um faz, aumenta a autonomia com base em evidências e continua desenvolvendo os engenheiros à medida que a programação muda. Governança e expansão estratégica é onde o contexto, a verificação e os controles permitem que você execute em muitos fluxos de trabalho sem perder o controle da qualidade ou do risco. Independentemente da posição ocupada, são essas as ações que levarão você ao topo.