Este manual explica como as equipes de engenharia de software e P&D estão reformulando suas práticas para criar e entregar software com IA agêntica. Cada prática é baseada no que os líderes de engenharia aqui no GitLab e em nossa comunidade de clientes estão realmente fazendo — não em hype ou demonstrações que nunca vão além de uma equipe.

À medida que os agentes assumem mais da programação, os líderes de engenharia e suas equipes precisam reformular as práticas em torno disso: descobrir onde a entrega realmente desacelera, decidir o que as pessoas e os agentes fazem melhor no restante do ciclo de vida do software, definir os padrões que permitem que os agentes trabalhem com segurança na codebase, verificar o que os agentes produzem antes do envio e desenvolver os engenheiros que agora os orientam. Ter IA no centro desde o princípio é uma prática que os líderes continuam aprimorando com suas equipes conforme as ferramentas e o entendimento evoluem.

Continue a leitura e descubra como este manual se organiza em torno de três partes dessa prática:

Reformular o trabalho para que os agentes se encaixem no fluxo de entrega em vez de se anexarem a etapas criadas apenas para pessoas

Trabalhar com agentes ao decidir onde o julgamento e a responsabilidade humanos permanecem e como os engenheiros continuam se desenvolvendo à medida que a programação muda

Governança e expansão estratégica de um fluxo de trabalho para muitos, com o contexto, a verificação e a medição que permitem que você avance mais rápido sem perder o controle da qualidade ou do risco

Estas orientações foram escritas para serem aplicadas a equipes e pilhas tecnológicas variadas, mantendo-se concretas o suficiente para serem colocadas em prática. As páginas mudarão conforme a prática mudar. Trate-as como uma referência atual e compartilhada, em vez de um manual finalizado.