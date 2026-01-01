Uma organização com IA nativa é aquela que muda a forma como o trabalho é feito em torno de pessoas e agentes trabalhando juntos, como uma prática contínua.

"IA nativa" pode significar muitas coisas, desde ter alguns recursos de IA até administrar uma empresa inteira com agentes. Como o termo tem muito peso, é importante ser específico sobre o que queremos dizer com ele e por que a distinção é importante para a forma como você trabalha. No GitLab, usamos "IA nativa" para nos referirmos a uma empresa que muda a forma como o trabalho é feito em torno de pessoas e agentes trabalhando juntos e trata essa reformulação como uma prática contínua, em vez de uma implantação única .

Uso de IA versus IA nativa

A maioria das empresas começa adicionando IA à maneira como já trabalha, criando assistentes de IA ou agentes individuais que aceleram as etapas existentes. É um lugar razoável para começar, além de produzir ganhos reais no nível da tarefa individual. Mas esses ganhos não resultam automaticamente em uma organização mais rápida ou melhor, porque o fluxo de trabalho em torno da tarefa ainda foi pensado para pessoas trabalhando sem agentes.

Para ter a IA no centro desde o princípio, é preciso dar um passo atrás e reformular o trabalho propriamente dito para que pessoas e agentes façam o que têm mais condições de fazer, com transferências, supervisão e conhecimento desenvolvidos para essa realidade.

Uma decisão de prática e de plataforma

É tentador encarar a IA nativa como uma questão de compra, uma questão de escolher as ferramentas certas. A tecnologia faz a diferença. Os agentes precisam de contexto compartilhado, de uma política que seja aplicada enquanto trabalham e de um registro do que fizeram. Com uma cadeia de ferramentas fragmentada, fica difícil fornecer cada uma dessas coisas. No entanto, a escolha da tecnologia resolve apenas parte da questão. O trabalho mais difícil é a prática: como as pessoas e os agentes dividem o trabalho, onde o julgamento humano permanece, como o conhecimento é registrado para que os agentes possam usá-lo e como você pode saber se algo disso está ajudando.

Uma forma simples de dar um passo atrás e ver o quadro geral é pensar nisso em termos de pessoas , prática e tecnologia . A tecnologia são as ferramentas e plataformas que fornecem o contexto, os controles e o caminho de entrega nos quais os agentes trabalham. As pessoas são os humanos que definem a direção, aplicam o julgamento e permanecem responsáveis. A prática é como os dois trabalham juntos no dia a dia. Este manual é sobre a prática. Falamos deliberadamente em prática, não em processo, porque o trabalho nunca termina.

A IA nativa não exige uma segunda cadeia de ferramentas criada para agentes ao lado da que você usa hoje. As práticas contidas no manual se aplicam ao seu sistema de entrega existente, que já contém o contexto, os controles e as evidências que os agentes utilizam.

Como é ter IA nativa

A IA nativa aparece menos como um recurso único e mais como um conjunto de hábitos na forma como o trabalho é elaborado e executado:

O trabalho começa a partir de problemas reais e fluxos de trabalho completos, em vez de experimentos dispersos

Pessoas e agentes têm uma divisão de trabalho deliberada, com os humanos sendo responsáveis pelo julgamento, pela prestação de contas e pelos limites dentro dos quais os agentes operam

O conhecimento é registrado em locais onde os agentes podem usá-lo, para que o contexto esteja disponível em vez de ficar retido apenas na cabeça das pessoas

Limites operacionais e medições permitem que a empresa se expanda de um fluxo de trabalho para muitos e melhore à medida que avança

Estes são os assuntos das páginas coletadas neste manual: cada um é escrito de forma ampla o suficiente para que qualquer organização possa aplicá-lo, e será atualizado e expandido à medida que nossa própria prática evolui.

Por que estamos documentando isso abertamente

O GitLab há muito tempo escreve como trabalha, abertamente, para que qualquer pessoa possa ler, aprender e adaptar. Fizemos isso para o trabalho remoto. Agora, estas páginas fazem o mesmo para o trabalho com agentes de IA. Documentar a prática abertamente preserva a honestidade, dá uma referência compartilhada às nossas próprias equipes e permite que outras organizações comecem a partir do que aprendemos, em vez de uma página em branco. Como o resto do manual, estas páginas são dinâmicas. Nós as atualizamos à medida que nossa prática muda e conforme aprendemos o que funciona.