Links e fontes
Artigos do fórum da IT Revolution
- Raising Seniors, de Kent Beck, Jondavid Black, Cornelia Davis, Shawn Minto, Dan Neff, Ezra Savard e Adam Zimman.
- When Coding Is Free, Where Is the Bottleneck?, de Scott Prugh e Bryan Finster da ACI Worldwide com Amy Willard, Tim Ottersburg e Timothy Cochran.
- Agentic AI and Code Reviews, de Zach Davis da LaunchDarkly, Michelle Gill da Engineered by AI, Elisabeth Hendrickson do Curious Duck Digital Laboratory, Angie Jones da Agentic AI Foundation, Sha Ma of Topogy, Randy Shoup da CircleCI e James Wickett da DryRun Security.
- When Agents Decide, de Joseph Enochs da Enterprise Vision Technologies, Adrian Cockcroft da OrionX, Jeremy Eder da Red Hat, Brian Wald e Jenn Spykerman da DefenseLogic AI.
- The Sociotechnical Architecture of AI-Enabled Enterprises, de Ian Eslick, Collin Fox, Amanda Graham, Dr. Suzette Johnson, Charles Lafferty, Tom Kilcommons, Rosalind Radcliffe, Cat Swetel, Annie Vella, Sam Yeats e Dr. Robin Yeman.
- Deliberate Compliance, de Ben Grinnell da Newton, Clare Hawthorne da OxerLine Advisory, James Nugent da General Motors e Dustin Warner da NRC Health.