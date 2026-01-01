RESUMINDO: Para executar um bom fluxo de trabalho em várias equipes, são necessárias bases que mantenham a qualidade e o risco sob controle à medida que você escala.

Coloque controles no caminho que o trabalho percorre, não em uma barreira após o fato, para que eles resistam sob carga.

Torne o contexto recuperável para que os agentes não travem ou precisem adivinhar.

Verifique a saída para que um resultado ruim seja detectado antes que conte como concluído.

Deixe que os controles emitam suas próprias evidências à medida que são executados para que a prova se torne um subproduto do trabalho.

Um fluxo de trabalho que funciona uma vez ainda não é uma prática que você pode executar em várias equipes. O ajuste da capacidade multiplica não apenas o trabalho útil, mas também os erros. Passar de um fluxo de trabalho para muitos levanta questões que um único sucesso não levantou. No início, a questão é o que os agentes podem fazer. À medida que você aumenta a capacidade, a pergunta mais difícil e mais útil passa a ser como as pessoas e os agentes trabalham juntos em muitos fluxos de trabalho ao mesmo tempo. Manter o controle da qualidade e do risco nessa escala depende de um conjunto de bases que devem estar estabelecidas antes de você expandir.

Por que as bases importam mais à medida que você aumenta a capacidade

Essas bases compartilham uma lógica: coloque o controle no mesmo caminho que o trabalho percorre, em vez de como uma barreira após o fato. 1 2 O contexto que os agentes podem recuperar evita que eles travem ou adivinhem. A verificação detecta um resultado ruim antes que ele conte como concluído. Controles que emitem suas próprias evidências à medida que são executados transformam a prova em um subproduto do trabalho, em vez de uma correria na época da auditoria. Incorpore isso ao sistema em vez de confiar em instruções em um prompt. Um limite que o fluxo de trabalho impõe automaticamente resiste sob carga, enquanto um limite que depende de um agente seguir instruções nem sempre sobrevive ao contato com uma nova situação.

É assim também que a governança é ajustada entre equipes que não trabalham da mesma maneira. Quando uma organização abrange muitos mercados com diferentes clientes, requisitos de conformidade e restrições de desenvolvedores, exigir que cada equipe use as mesmas ferramentas de programação tende a travar o trabalho, pois a parte inicial dele realmente difere de equipe para equipe. Governança, contexto e conformidade consistentes na camada de entrega subjacente, com cada equipe escolhendo suas próprias ferramentas de programação na parte superior, colocam o controle no caminho que o trabalho percorre, permitindo que a parte inicial varie. Essa camada precisa ser compartilhada para que isso se sustente. Quando cada ferramenta traz suas próprias políticas e seu próprio registro de atividade do agente, a governança se fragmenta nas mesmas linhas das ferramentas. Oferecido como uma base reutilizável, para que as equipes não precisem resolver individualmente os mesmos problemas de integração e governança, esse arranjo é o que transforma a configuração de uma equipe em algo que muitas podem adotar.

Inicialmente, a adoção de IA ocorria de forma isolada e era difícil de medir até que fornecemos um "botão fácil" para os programas por meio do modelo de linguagem de grande porte como serviço (LLMaaS) da CACI. Esse serviço permitiu a "escolha" nas ferramentas de front-end para os fluxos de trabalho dos desenvolvedores, bem como governança e documentação claras sobre como tirar proveito disso. Tivemos que mudar nossa atitude de tentar unificar um conjunto de ferramentas para apoiar a escolha de front-end, com conformidade consistente de back-end. A partir daqui, podemos ajustar o serviço aprimorando as ferramentas de IA, desenvolvendo regras de roteamento de modelos para eficiência de custos e adicionando treinamento corporativo para apoiar o desenvolvedor.

Com a intensificação do ritmo, a governança não pode continuar sendo um posto de controle periódico. Ela se move para uma posição upstream na forma como os sistemas são elaborados, mudando de barreiras que interrompem o trabalho para limites operacionais que o definem. Construídos dessa forma, os mesmos controles que supervisionam a qualidade e o risco também permitem que o trabalho avance mais rápido, porque as verificações acompanham o trabalho em vez de esperar no final dele. 3

O que faz parte da governança e expansão estratégica

Este tópico aborda três fundamentos:

Prepare a codebase e seu contexto para os agentes : coloque o conhecimento, as decisões e as restrições de que os agentes precisam em um local onde eles possam recuperá-los.

Verifique o que os agentes produzem : use uma verificação em camadas de testes determinísticos, revisão por agentes e julgamento humano seletivo para que resultados ruins sejam detectados.

Assuma a responsabilidade pelos controles e evidências : elabore de forma deliberada os controles pelos quais sua equipe é responsável e deixe que os sistemas produzam evidências à medida que são executados.

Governar em grande escala também inclui definir limites operacionais sobre o que os agentes podem acessar e fazer, bem como medir se os agentes estão realmente ajudando em vez de apenas se mantendo ocupados. São duas dimensões que este manual continuará desenvolvendo.

Como isso se conecta ao resto do manual

Governança e expansão estratégica vem depois de Reformular o trabalho e Trabalhar com agentes. O padrão reutilizável de reformular um fluxo de trabalho e os postos de controle de Trabalhar com agentes são essenciais para estas bases. É nesse ponto que um único sucesso se torna algo que pode ser executado em grande escala.