RESUMINDO: Um agente só pode raciocinar sobre o que consegue recuperar. Portanto, o conhecimento de que ele precisa deve ser escrito em locais onde possa acessá-lo.

Forneça aos agentes o contexto circundante: arquitetura, propriedade, convenções, incidentes passados e requisitos de conformidade, não apenas o diff.

Registre o que existe apenas na mente das pessoas e em threads de chat. Mantenha o contexto já presente nos registros de entrega conectados ao código.

Registre as decisões e os precedentes por trás das regras, não apenas as próprias regras.

Mantenha o contexto como parte do ciclo de vida do software, da mesma forma que você mantém os testes e a documentação.

A qualidade do agente que trabalha no seu código-fonte depende do contexto ao qual ele tem acesso. Um revisor humano preenche lacunas com memória institucional, conversas informais ou anos de intuição sobre o comportamento de um sistema. Um agente não tem como recorrer a nada disso. Quando as informações de que ele precisa não estão escritas e não são recuperáveis, ele adivinha ou para. 1 Esta página trata de como preparar uma codebase para uso por agentes: o que os agentes precisam acessar, como tirar esse conhecimento da mente das pessoas e por que isso faz parte do trabalho, não sendo um extra adicionado posteriormente.

A que os agentes precisam ter acesso

Uma revisão ou alteração requer muito mais do que apenas o diff exibido na tela. Para raciocinar bem, um agente precisa do contexto ao redor: a estrutura e dependências do repositório, as restrições arquiteturais e limites de serviço, os contratos de API e expectativas de compatibilidade retroativa, os padrões e convenções de programação, o histórico de incidentes e análises posteriores, os comentários de revisões anteriores e as compensações que a equipe já fez, os requisitos de segurança e conformidade, bem como a documentação que explica por que um sistema se comporta de uma forma específica. Grande parte disso é carregada implicitamente pelas pessoas, mas um agente precisa de conteúdo explícito e recuperável. 1

Tire o conhecimento da cabeça das pessoas

O conhecimento de que os agentes precisam já existe em grande parte, mas está nos lugares errados: nas cabeças das pessoas, em threads de chat, nos hábitos dos revisores com longa experiência. Para um agente, isso equivale a não existir. Para preparar uma codebase para agentes, é preciso registrar esse conhecimento de forma estruturada, próximo ao código e ao trabalho que ele descreve, de modo que o ambiente contenha o conhecimento operacional e a intenção junto com o próprio código. 1 É a mesma ideia de tornar o próprio trabalho legível: uma vez que o conhecimento é registrado, a automação pode agir sobre ele e o gargalo passa a ser a clareza do que foi capturado, em vez da disponibilidade de pessoas que o conhecem. 2

O conhecimento de que os agentes precisam se divide em dois grupos. O primeiro é o conhecimento que nunca foi registrado: o raciocínio por trás de um design, a regra não escrita aplicada por um revisor sênior ou o motivo pelo qual uma solução alternativa existe. Esse conhecimento precisa ser registrado. O segundo já existe como registro do próprio trabalho. Isso inclui as issues que estabelecem requisitos, as merge requests e threads de revisão que definiram o código, o histórico de pipelines e deployments, incidentes e análises posteriores, além de detecções de segurança. Para esse contexto, o importante é manter as informações conectadas ao código que descrevem, de modo que um agente possa seguir o caminho desde uma linha de código até o requisito, a revisão ou o incidente por trás dela. Copiar esses registros em um local separado rompe esses vínculos, fazendo com que a cópia se desatualize assim que o trabalho avança.

Registre precedentes e decisões, não apenas regras

Regras sozinhas não são suficientes, pois os revisores humanos não julgam apenas com base nelas. Eles julgam com base nas decisões que a equipe já tomou: por que uma abordagem semelhante foi rejeitada seis meses atrás, por que um subsistema quebra intencionalmente uma convenção comum, por que o desempenho é priorizado em detrimento da legibilidade em determinado caminho. Esse raciocínio precisa ser registrado ao lado do código ou da decisão que ele explica, onde um agente possa acessá-lo. Caso contrário, continuará sendo uma lacuna que nenhuma capacidade de modelo conseguirá preencher. 1

Os registros de decisões de arquitetura, ou ADRs, [são] a unidade de revisão e comunicação... houve um vai e vem de conversas sobre os ADRs antes de escrevermos qualquer código... Portanto, agora essa é a unidade de produto ou resultado.

Trate o contexto como infraestrutura integrada ao ciclo de vida

A disponibilização do contexto não é uma limpeza pontual nem um acréscimo feito após a adoção de agentes. É parte do próprio ciclo de vida do software, mantida à medida que o código muda, da mesma forma que os testes e a documentação. Na era dos agentes, o contexto que você registra se torna infraestrutura: o que você registra para diagnosticar um problema é o que publica para evitar que ele se repita. O contexto utilizado por um agente é tão essencial quanto o código sobre o qual ele raciocina. 3 4

Na prática: transformando uma lição difícil em uma política recuperável

Uma empresa de segurança 1 desenvolveu seu produto com IA desde o início e realizou as próprias revisões com agentes em cada alteração. O código escrito por agentes só podia ser incorporado após ser revisado e aprovado. Durante a fase beta, enfrentou o tipo de problema que torna concreta a questão da segurança em ambientes multilocatário: os dados de clientes podiam ser acessados entre diferentes locatários. Em um produto multilocatário, o isolamento e a autorização entre locatários não são detalhes de implementação. Eles fazem parte do contrato de segurança. Uma revisão genérica do tipo “esse diff parece seguro?” nunca detectaria com confiabilidade uma violação desse tipo.

A lição extraída desse incidente não podia ficar apenas na memória, em threads do Slack ou nos hábitos de quem por acaso revisasse uma alteração. Ela precisava se tornar contexto acessível ao sistema de revisão: como a autenticação deve funcionar, onde as verificações de autorização devem ocorrer, como o contexto do locatário é aplicado e como os dados dos clientes permanecem separados, codificados como políticas que o sistema verifica toda vez que o código muda. O que tornou a revisão valiosa não foi um modelo mais inteligente; foi transformar o que a organização já havia aprendido em parte do caminho de verificação, de uma forma que permaneça estável mesmo quando os modelos e agentes subjacentes mudarem. 1

Tente isso. Dê uma tarefa real a um agente na sua codebase, algo pequeno, mas genuíno, e observe onde ele busca o contexto que não está escrito: um limite de propriedade, uma convenção, uma decisão passada, uma regra de compatibilidade. Cada lacuna que ele encontrar é uma candidata para ser capturada de forma recuperável. Para cada lacuna, anote se o conhecimento nunca foi registrado ou se já existe em uma issue, thread de revisão ou registro de incidente ao qual o agente não teve acesso. O primeiro caso exige que seja registrado por escrito; o segundo exige que seja conectado.

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