RESUMINDO: Quando os agentes geram mais código do que as pessoas conseguem ler, a verificação precisa se tornar um sistema em camadas, e não apenas uma revisão no momento do merge.

Realize as checagens objetivas (formatação, tipos, políticas e muitos problemas de segurança e correção) o mais próximo possível da fase de criação.

Mantenha as alterações pequenas para que cada camada de revisão seja mais rápida e segura.

Defina critérios de aceitação e testes com antecedência para comparar a verificação com algo concreto.

Utilize um revisor independente e alinhe a profundidade da revisão ao risco da alteração.

Quando os agentes geram código mais rápido do que as pessoas conseguem ler, a revisão como uma única etapa humana no momento do merge deixa de ser viável. A IA torna a produção de código mais barata, mas não reduz o custo de manutenção do software. O recurso escasso continua sendo o julgamento humano. 1 A solução é tratar a verificação como um sistema em camadas, e não como uma única etapa de revisão: checagens determinísticas, raciocínio de agentes e julgamento humano seletivo, cada um desempenhando a função para a qual é mais adequado. Esta página aborda as camadas e como organizá-las para que o julgamento humano seja aplicado apenas onde realmente é necessário.

Realize as checagens objetivas mais cedo

Tudo o que puder ser verificado por regras fixas — formatação, erros de tipo, políticas de dependências e muitas categorias de problemas de segurança e correção — deve ser executado o mais próximo possível da fase de criação, em vez de ser redescoberto durante a revisão. Cada preocupação objetiva resolvida automaticamente libera a atenção humana e dos agentes para os problemas que realmente exigem raciocínio. Uma violação detectada no editor custa segundos; a mesma violação detectada na revisão gera uma troca de contexto e mais uma ida e volta. 1

Mantenha as alterações pequenas

Alterações menores são mais fáceis de serem compreendidas por pessoas e agentes, mais fáceis de rastrear e mais seguras para reverter. Se deixados às suas configurações padrão, os agentes tendem a produzir diffs grandes e mistos que combinam refatoração, mudanças de comportamento e formatação ao mesmo tempo, ocultando as partes importantes. Manter as alterações pequenas e separar edições mecânicas das relacionadas ao comportamento torna todas as outras camadas de verificação mais rápidas e confiáveis. 1

Defina o comportamento com antecedência para que ele possa ser verificado

A verificação é muito mais fácil quando o comportamento é expresso de forma que possa ser checado. Com critérios de aceitação definidos antes da implementação, testes de contrato e especificações executáveis, pessoas e agentes têm algo concreto para verificar, em vez de depender apenas da inferência da intenção a partir do código. Isso é ainda mais importante com agentes, já que a implementação pode ser gerada de forma rápida, enquanto a intenção por trás dela geralmente não é bem especificada. A pergunta muda de “esse código parece razoável?” para “ele satisfaz o comportamento que definimos?”. 1

Use revisão independente ou adversarial

Um agente revisor que compartilha as suposições do agente autor tende a considerar as mesmas coisas plausíveis e a ignorar os mesmos casos extremos. Portanto, ele concorda não porque o resultado esteja correto, mas porque suas entradas coincidem com as do autor. A introdução de independência, um modelo separado ou pelo menos uma sessão distinta sem acesso ao raciocínio do autor rompe esse padrão. O revisor avalia o resultado da maneira como um engenheiro sênior desconhecido faria e detecta problemas que o agente autor era estruturalmente incapaz de perceber. 1

Adapte a profundidade da revisão ao risco

Nem toda alteração precisa de uma revisão rigorosa. Para decidir o nível de verificação de uma alteração, desde uma análise superficial até uma inspeção completa, é preciso seguir o risco associado à alteração e ao sistema que ela afeta. Uma alteração na documentação e uma alteração em um caminho de autorização não exigem o mesmo nível de profundidade. Classificar a revisão dessa forma mantém custos e latência proporcionais ao que está em jogo. 1

Pergunte por que uma verificação falhou: Limite de capacidade ou lacuna de contexto

Quando uma verificação detecta um resultado incorreto, a próxima pergunta é por que ela falhou. A resposta determina o que deve ser feito a respeito. Às vezes, o agente necessita de algo que você pode fornecer a ele, como contexto adicional ou limites mais claros sobre o que ele deve fazer. Outras vezes, o agente ainda não consegue realizar a tarefa, independentemente do contexto que você adicione. Trate os dois casos de maneira diferente. Reincorpore imediatamente as correções de contexto e limite operacional para evitar que a mesma falha ocorra novamente. Deixe as lacunas de capacidade de lado para revisitar quando os modelos melhorarem. Enquanto isso, mantenha um posto de controle humano, em vez de criar processos para resolver um problema que nenhum processo consegue resolver.

Na prática: a verificação como infraestrutura de produção

Uma empresa de infraestrutura 1 integrou sua revisão de código por IA ao pipeline de CI para que ela seja executada como parte da entrega. Em vez de um único modelo resumir um diff, ela executa vários revisores especializados em paralelo — para segurança, desempenho, qualidade do código e outras questões — e um coordenador consolida as descobertas em uma revisão estruturada: desduplicada, classificada por severidade e enviada de volta à alteração. A profundidade da revisão é definida conforme o risco: mudanças pequenas recebem uma análise mais leve, enquanto as maiores ou críticas para a segurança acionam todo o conjunto de revisores. Arquivos com ruído, como artefatos gerados, são filtrados antes que qualquer modelo os analise. Uma opção de substituição humana emergencial permanece disponível para os casos que precisarem dela.

Dois fatores tornam isso confiável. Como o processo roda no caminho de entrega, precisa da disciplina operacional de qualquer sistema de produção: novas tentativas, tempos limite, telemetria e uma forma de alterar o roteamento de modelos sem modificar o pipeline. Assim, a confiabilidade passa a fazer parte da credibilidade da revisão. Além disso, a empresa é explícita sobre os limites: o julgamento arquitetural, o impacto entre sistemas e os bugs sutis de simultaneidade continuam sendo pontos fracos, o que posiciona o sistema como uma camada de aumentação que eleva o padrão mínimo e reserva os revisores humanos para o raciocínio que só eles conseguem fazer. 1

Tente isso. Pegue um tipo de comentário que seus revisores fazem repetidamente de modo manual e mova-o para uma verificação automatizada que roda antes da revisão. Cada julgamento recorrente que você conseguir transformar em uma verificação determinística devolve atenção aos problemas que realmente precisam de uma pessoa.

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