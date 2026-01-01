Reformular o trabalho
RESUMINDO: Como a IA barateou a escrita de código, a restrição mudou para tudo ao redor: revisões, aprovações, transferências e espera.
- Os maiores ganhos estão em reformular o fluxo de trabalho, não em acelerar uma etapa.
- Encontre o gargalo real, que geralmente é a coordenação, não a velocidade de programação.
- Refaça o fluxo de trabalho antes de adicionar um agente.
- Associe cada etapa a uma pessoa, um agente ou automação determinística.
A IA mudou a economia da escrita de software. Código, testes e alterações de rotina que antes levavam dias agora podem ser gerados em minutos. Mas o tempo entre uma ideia e o software funcional em produção depende de muito mais do que a rapidez com que o código é escrito. Depende de espera: por uma explicação, um ambiente, uma revisão, outra equipe, e para as transições em que o trabalho fica ocioso no meio. Quando a criação acelera e o trabalho circundante permanece o mesmo, a restrição simplesmente se move para tudo ao redor do código.1
Uma maneira útil de descobrir por onde começar é perguntar o que a IA está quebrando. Se você usar IA para escrever código e deixar o resto do caminho intocado, a pressão simplesmente se move para uma posição downstream. Líderes de engenharia descrevem o mesmo padrão: a escrita de código deixa de ser o gargalo. A carga recai em tudo o que vem depois, de pipelines e testes à revisão de segurança e ao trabalho de fazer deploy e operar as mudanças. Os orçamentos e a capacidade de build são consumidos mais rápido do que qualquer um planejou. A revisão se transforma no trabalho que ninguém queria, enquanto os engenheiros passam os dias verificando resultados em vez de projetar sistemas. Nos pontos em que um processo já era fraco, a aceleração o amplifica em vez de corrigi-lo.
Onde o trabalho sofre tensão ou ruptura indica o ponto que precisa ser reformulado
Por que a reformulação supera a aceleração
Quando a entrega parece lenta, o reflexo é acelerar a parte que parece mais lenta, o que geralmente significa apontar a IA para escrever código. Como a escrita de código é uma pequena parte do caminho da ideia à produção, uma aceleração deixa a maior parte desse caminho intocada. Adicionar um agente a um fluxo de trabalho construído para pessoas acelera uma única etapa, mas é possível que essa etapa não estivesse atrasando as coisas.1
A oportunidade maior é tratar o fluxo de trabalho em si como algo a ser reformulado. Etapas que existiam para coordenar pessoas, ou para contornar o tempo que algo levava manualmente, podem não ser mais necessárias. Novas etapas, como verificar o resultado de um agente, podem precisar ser adicionadas. Um fluxo de trabalho reformulado assim melhora o desempenho de todo o sistema em vez de apenas uma etapa dentro dele.
Isso é mais difícil do que adotar a ferramenta. Também é parte do motivo pelo qual os resultados têm sido desiguais em todo o setor. Sistemas técnicos podem ser reconfigurados rapidamente, mas as formas como as equipes são organizadas, como as decisões são tomadas e onde reside a responsabilidade mudam lentamente. Nos casos em que a IA foi adicionada sem remodelar o trabalho em torno dela, os resultados importantes para as equipes muitas vezes permaneceram estagnados.2
O que faz parte de reformular o trabalho
Este tópico abrange três movimentos, cada um em sua própria página:
- Encontre o gargalo real: localize onde a entrega realmente desacelera (geralmente na coordenação entre pessoas e equipes em vez da velocidade de escrita de código).
- Reformule o fluxo de trabalho em torno dos agentes: reformule o fluxo de trabalho antes de adicionar um agente, removendo etapas que apenas coordenavam pessoas, adicionando as necessidades dos agentes de verificação e tornando a intenção explícita para que os agentes tenham algo claro para agir.
- Adapte o método à tarefa: para cada etapa, decida se um agente, automação determinística ou uma pessoa é a opção correta.
Como isso se conecta ao resto do manual
O primeiro passo é reformular o trabalho. Depois que um fluxo de trabalho é reformulado, as próximas perguntas são como as pessoas e os agentes o compartilham (tema de Trabalhar com agentes) e como governar e expandir de um fluxo de trabalho para muitos (tema de Governança e expansão estratégica). Os três tópicos se constroem uns sobre os outros. Por isso, as decisões que você toma aqui definem com o que os tópicos posteriores terão que trabalhar.
// Referências
- Cochran, Timothy, and Bryan Finster, Tim Ottersburg, Scott Prugh, and Amy Willard. "When Coding Is Free, Where Is the Bottleneck? A Guide for Leaders Building Agent-Ready Delivery Systems." Enterprise Technology Leadership Journal 3, no. 2 (Fall 2026). https://itrevolution.com/product/when-coding-is-free/.
- Eslick, Ian, and Collin Fox, Amanda Graham, Suzette Johnson, Chuck Lafferty, Tom Kilcommons, Rosalind Radcliffe, Cat Swetel, Annie Vella, Sam Yeats, and Robin Yeman. "The Sociotechnical Architecture of AI-Enabled Enterprises: Principles, Patterns, and Practices for Human-Governed AI." Enterprise Technology Leadership Journal 3, no. 2 (Fall 2026). https://itrevolution.com/product/sociotechnical-architecture-of-ai-enabled-enterprises/.
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