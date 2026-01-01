RESUMINDO: Cada etapa pode ir para uma pessoa, um agente ou automação determinística. A escolha deliberada protege tanto a qualidade quanto o custo.

Use a automação determinística para trabalho limitado, repetível e bem especificado, como testes e verificações de política.

Use um agente onde o trabalho precisa de julgamento sobre o contexto e a saída é verificável.

Mantenha uma pessoa em decisões de alto risco e difíceis de reverter que carregam responsabilidade.

O custo de um agente é variável e oculto. Por isso, direcione o método mais barato que cumpra o requisito.

Quando um fluxo de trabalho foi reformulado e é hora de colocar as ferramentas para trabalhar, o instinto é recorrer a um agente em cada etapa. Essa raramente é a decisão certa. Algumas etapas combinam mais com a automação determinística que existe há anos, outras com um agente e outras com uma pessoa. A diferença aparece tanto na qualidade quanto no custo. Esta página é sobre fazer essa escolha uma etapa de cada vez.

Uma etapa pode ir para uma pessoa, um agente ou automação

Qualquer etapa em um fluxo de trabalho pode ser tratada de três maneiras: por uma pessoa, por um agente ou por automação determinística que segue regras fixas. Elas servem diferentes tipos de trabalho. Procurar um agente em todos os lugares gasta dinheiro e adiciona variabilidade onde uma opção mais simples e confiável funcionaria melhor. O objetivo é combinar o método com o trabalho, em vez de usar a ferramenta mais recente como padrão. 1

Onde a automação determinística se encaixa

Trabalho limitado, repetível e bem especificado é a base da automação determinística: testes, análise estática, verificações de política, formatação e similares. Para esse tipo de trabalho, a automação determinística supera tanto um agente quanto uma pessoa, muitas vezes por uma grande margem, porque executa da mesma forma todas as vezes, custa o mesmo valor seja com uma ou com dez mil execuções e produz um registro como subproduto. Nos casos em que uma verificação é objetiva, a execução determinística libera a atenção humana e do agente para as decisões de julgamento que realmente precisam dela. 1 2

Onde um agente se encaixa

Um agente conquista seu lugar onde o trabalho exige raciocínio sobre contexto ou julgamento dentro de limites que uma regra fixa não consegue capturar: interpretar um pedido ambíguo, redigir com entradas confusas ou navegar em um sistema desconhecido. O que torna isso seguro é o fato de o resultado ser verificável e um erro ser recuperável. A variabilidade do agente é detectada antes de ser enviada, em vez de depois. 1

Onde uma pessoa é necessária

Alguns passos devem permanecer com uma pessoa: decisões de alto risco, difíceis de reverter ou que carregam responsabilidade que alguém tem que assumir. Este é o mesmo teste de riscos e reversibilidade que rege a divisão entre pessoas e agentes, aplicado aqui como uma opção entre três. Decida onde o julgamento humano permanece contém mais detalhes sobre esse tópico. 1

Os custos do agente são variáveis e fáceis de perder

O custo dessas opções difere de uma forma que pode passar despercebida. O custo de uma pessoa é visível e aproximadamente previsível. A automação determinística é barata e fixa. O custo de um agente é variável e se acumula fora do campo de visão: cada repetição, transferência e chamada de ferramenta o aumenta. Dois pedidos idênticos podem custar valores diferentes dependendo do caminho que o agente percorre. Escolha o método mais barato que cumpra o requisito para uma etapa e reserve os agentes para o trabalho que eles podem fazer. Nos casos em que os agentes rodam em volume, enviar cada solicitação para a opção mais barata e capaz em vez da mais eficiente muitas vezes é o que determina a diferença entre ser acessível e não ser. 1 3

Na prática: testes automatizados no lugar de testes de aceitação manuais

Em uma empresa, 4 os auditores acreditavam que os testes de aceitação do usuário exigiam que uma pessoa clicasse em cada alteração manualmente antes que fosse enviada. A equipe manteve testes manuais apenas onde não havia alternativa, em sistemas que não podiam ser roteirizados, e moveu todo o resto para testes automatizados que rodam em cada alteração e deixam um registro do que foi verificado. O método humano permaneceu onde o trabalho realmente exigia. A automação determinística assumiu o resto, rodando mais frequentemente e de forma mais confiável do que uma pessoa clicando em telas jamais conseguiria.

A lição desta página é que a mesma tarefa (confirmar se uma alteração é aceitável) tinha duas respostas corretas dependendo da etapa. Optar pelo ajuste em vez do hábito foi o que fez dar certo.

Tente isso. Pegue um fluxo de trabalho reformulado e rotule cada etapa com o método que ele usa hoje. Para qualquer etapa realizada por uma pessoa por hábito, pergunte se uma verificação determinística ou um agente faria a mesma coisa tão bem ou melhor. Para qualquer etapa que você passaria a um agente, pergunte se uma regra fixa seria mais barata e mais confiável.

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