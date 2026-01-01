RESUMINDO: Assim que souber qual fluxo de trabalho deseja alterar, reformule-o antes de adicionar um agente.

Comece por como o trabalho realmente flui, não pela ferramenta que você quer usar.

Elimine etapas que servem apenas para coordenar pessoas ou contornar esforços manuais lentos.

Adicione as etapas que os agentes tornam necessárias, principalmente a verificação do resultado e a decisão sobre em que medida uma pessoa permanece envolvida.

Explique detalhadamente a intenção, as restrições e a definição de "concluído" que as pessoas costumavam fornecer de memória.

Projete o loop que o agente executará, incluindo a verificação que indica quando ele deve parar.

A identificação do gargalo permite determinar qual fluxo de trabalho vale a pena alterar. O próximo passo é resistir à tentação de inserir um agente nesse fluxo de trabalho tal como está atualmente. Os maiores ganhos vêm da reformulação do fluxo, em vez de acelerar uma etapa dentro do fluxo antigo.

Esta página explica como analisar um fluxo de trabalho como um todo, em vez de passo a passo, quais etapas remover, quais etapas adicionar e por que declarar a intenção claramente é mais importante quando um agente está executando o trabalho.

Comece pelo fluxo de trabalho, não pela ferramenta

Um fluxo de trabalho que era eficiente para uma equipe de pessoas não é automaticamente o fluxo de trabalho correto quando agentes estão envolvidos. As ferramentas são importantes, mas a maior oportunidade está em repensar a forma como o trabalho é realizado, em vez de simplesmente inserir agentes em etapas que foram concebidas exclusivamente para pessoas. Antes de adicionar um agente, analise o fluxo de trabalho como um todo e pergunte-se como ele deveria ser agora que parte dele pode ser feita de uma forma diferente.

Os líderes de engenharia que conseguiram implementar IA com sucesso descrevem o mesmo ponto de partida: entender como os desenvolvedores realmente criam, testam, revisam e fazem deploy antes de escolher onde a IA se encaixa, em vez de selecionar uma ferramenta e adaptar o trabalho a ela. Redefinir o fluxo não significa realocar o desenvolvedor. A adoção aumenta quando a IA é incorporada às linguagens, repositórios e pipelines que uma equipe já utiliza, de forma que seja percebida como uma extensão do trabalho já realizado pelos desenvolvedores. Integrar a IA ao que uma equipe já possui e permitir que o fluxo de trabalho evolua a partir daí é mais rápido do que substituir completamente a forma como todos trabalham de uma vez.

A adoção aumenta significativamente quando a IA é percebida como uma extensão natural da experiência do desenvolvedor, em vez de apenas mais uma plataforma de aprendizado.

Elimine as etapas que apenas coordenam pessoas

Etapas que existiam para coordenar pessoas, ou para contornar o tempo que algo levava manualmente, podem não ser mais necessárias. Uma transferência de informações sobre o status da tarefa, uma reunião de revisão agendada, uma fila que agrupa o trabalho para que uma pessoa com recursos limitados precise analisá-lo apenas uma vez: muitas dessas ferramentas existem para gerenciar o tempo humano, não para fazer o trabalho avançar. Quando parte do trabalho muda de velocidade, essas etapas podem silenciosamente se tornar tarefas puramente manuais.

Preste atenção especialmente às etapas que agrupam o trabalho em grandes lotes. Quando uma etapa é lenta ou sua passagem custa caro, as equipes respondem tornando cada mudança maior, para que incorram nesse custo com menos frequência. Isso é racional, mas acaba jogando contra você: mudanças maiores são mais difíceis de revisar, mais difíceis de rastrear e mais arriscadas de implementar. Geralmente vale a pena remover ou redesenhar uma etapa que incentiva o processamento em lotes, em vez de mantê-la. 1

Para decidir, percorra cada etapa e pergunte-se qual é a função dela. Se a resposta honesta for que essa função coordena pessoas ou compensa o trabalho manual lento, ela é candidata a ser cortada. Se contribui para que o trabalho alcance um resultado com o qual alguém conta, permanece.

Adicione as etapas que os agentes tornam necessárias

Redefinir um fluxo de trabalho não é apenas uma questão de subtração. Novas etapas, como verificar o resultado de um agente, podem precisar ser adicionadas. Duas adições são mais importantes: decidir quais casos precisam do envolvimento de uma pessoa e checar o resultado antes de contabilizar como concluído. As duas são apresentadas em detalhes no manual. Incorpore ambas ao fluxo de trabalho desde o início, em vez de adicioná-las depois que algo der errado. Decidir onde o julgamento humano permanece e implantar postos de controle de forma intencional são os assuntos de Trabalhar com agentes. Verificar o que um agente produz é o assunto de Verifique o que os agentes produzem.

Indique a intenção que as pessoas costumavam informar

As pessoas são boas em trabalhar com instruções vagas. Elas podem fazer perguntas para esclarecer dúvidas, perceber quando algo está errado e preencher a lacuna com bom senso. Os agentes não fazem isso por padrão. Eles agem de acordo com o que lhes é dado, rapidamente. Uma instrução que uma pessoa teria corrigido de forma discreta pode se transformar em um resultado errado, plausível e confiante nas mãos de um agente. Onde as pessoas absorvem a ambiguidade, os agentes a amplificam. 2

Existe uma arte em especificar as coisas de forma que um LLM possa entendê-las e agir corretamente.

A solução é explicitar a intenção como parte do fluxo de trabalho, em vez de deixá-la na cabeça das pessoas. Os requisitos, as restrições e a definição de "concluído" precisam ser declarados com clareza suficiente para que um agente tenha algo concreto em que trabalhar e, quando os riscos justificarem, expressos de uma forma que o próprio sistema possa verificar. Muito do que uma pessoa costumava entender precisa ser explicitado para o fluxo de trabalho. 3

Configure o caminho em que os agentes serão executados: engenharia de loop

Declarar a intenção e definir quando algo está concluído oferece ao agente mais do que apenas uma meta para uma única execução. Isso estabelece o ciclo que o agente repete: planejar, fazer uma alteração, verificar o resultado em relação à definição, revisar e continuar, até que o trabalho esteja concluído ou o agente o devolva a uma pessoa. Projetar um loop predefinido que um agente percorre, em vez de escrever um novo prompt para cada execução, é uma prática chamada engenharia de loop . 4 Decida o que inicia o loop, o que o agente pode alcançar durante a execução e, acima de tudo, a verificação que indica ao agente que a tarefa foi concluída. Uma definição de "concluído" que o sistema pode testar torna-se a condição que encerra o loop. Um loop sem um ponto de parada claro ultrapassa o ponto de utilidade. Um loop mais rápido também produz erros mais rápido. Portanto, incorpore a verificação que ele utiliza no fluxo de trabalho agora, em vez de esperar até que algo dê errado. Até que ponto o circuito funciona sozinho e em que momento uma pessoa intervém são os temas de Trabalhar com agentes.

Na prática: substituir um conselho consultivo de mudanças

Em uma empresa, 1 cada alteração na produção tinha que passar por um conselho consultivo de mudanças que se reunia duas vezes por semana. De seis a oito pessoas trabalhavam em uma lista, incluindo pequenas correções de bugs, e, se ninguém com uma pergunta estivesse presente, a alteração era adiada para a próxima reunião (às vezes para a seguinte). Uma mudança média levava meses. O conselho também criou exatamente o problema de agrupamento descrito acima: as equipes faziam alterações maiores para conseguir que mais alterações fossem aprovadas em cada revisão, o que tornava cada alteração mais arriscada.

Em vez de acelerar a reunião ou adicionar um agente a ela, a equipe perguntou qual era, de fato, a finalidade daquela etapa. O requisito real não era um comitê; era que alguém que não fosse a pessoa que estava fazendo a alteração a aprovasse. Assim, a reunião foi removida e o requisito foi reintegrado ao próprio fluxo de trabalho. Cada alteração continha campos estruturados para quem a solicitou, quem a revisou e quem a aprovou. A pessoa que iniciava uma alteração não podia aprová-la sozinha, havendo um grupo de revisores para selecionar os candidatos. A revisão foi reduzida a algumas perguntas claras e a profundidade foi ajustada ao risco: alterações maiores exigiam dois revisores humanos, enquanto uma correção de baixo risco podia ser aprovada com uma revisão automatizada. O tempo de aprovação caiu de cerca de quatro semanas para menos de uma hora. O fluxo de trabalho reformulado se manteve em auditorias posteriores com alterações menores e menos erros do que os identificados pela diretoria.

O fluxo de trabalho foi reformulado de acordo com as necessidades da tarefa, a etapa que apenas coordenava as pessoas foi removida, a intenção foi explicitada nos campos e nas perguntas, e um agente foi alocado somente onde era necessário. Essa é a ordem que esta página defende.

Tente isso. Pegue o fluxo de trabalho que você identificou como um gargalo e liste cada etapa. Ao lado de cada um, escreva por que ele existe. Marque as etapas que levam o trabalho a um resultado do qual alguém depende, bem como as etapas que existem principalmente para coordenar pessoas ou contornar esforços manuais lentos. Antes de adicionar um agente em qualquer lugar, decida o que você pode remover ou reformular nesse segundo grupo. Anote também a intenção, as restrições e a definição de "concluído" que uma pessoa fornecia de memória.

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