RESUMINDO: A reformulação de um fluxo de trabalho indica as etapas. Este tópico é sobre quem faz o quê dentro dele.

Decida a divisão entre pessoas e agentes propositalmente para evitar desvios de configuração.

Mantenha uma pessoa como responsável pelo resultado, por mais que um agente assuma.

Amplie a autonomia de um agente apenas até onde for possível verificar o trabalho dele.

Continue desenvolvendo seus engenheiros à medida que o trabalho rotineiro passa para os agentes. Do contrário, você perderá o caminho de julgamento que é a base de tudo.

Depois de reformular um fluxo de trabalho em torno de pessoas e agentes, a próxima decisão é como eles vão compartilhá-lo de fato. Os agentes são rápidos e agem literalmente dentro dos limites que conseguem perceber, além de oferecer capacidade. 1 As pessoas contribuem com julgamento, responsabilidade e o contexto que nunca foi registrado. É preciso decidir deliberadamente o que cada um faz, e onde as transferências ocorrem, em vez de deixar que isso se resolva por conta própria. 2

Por que a divisão do trabalho é uma escolha deliberada

Se a divisão entre pessoas e agentes não for decidida por design, ela se perde. A revisão humana que o fluxo de trabalho não exige tende a se desgastar sob a pressão do tempo. Portanto, o local onde uma pessoa permanece envolvida deve ser escolhido e incorporado, em vez de presumido. 2 A responsabilidade é o ponto fixo: um agente pode redigir, recomendar ou agir, mas uma pessoa nomeada permanece responsável pelo resultado. Isso se mantém à medida que os agentes assumem mais tarefas. 2 A autonomia aumenta apenas até onde é possível verificar um resultado: o quanto um agente opera por conta própria depende da confiança com que você pode detectar um erro. 2 3

Continue desenvolvendo engenheiros à medida que o trabalho rotineiro passa para os agentes

Há uma segunda decisão dentro da divisão do trabalho. O trabalho de programação que os agentes agora assumem representa grande parte do mesmo trabalho que as equipes usam há muito tempo para transformar engenheiros em seniores. Se essas repetições simplesmente desaparecerem, o caminho para o julgamento do qual todo esse tópico depende também vai desaparecer. Continuar desenvolvendo os engenheiros à medida que o trabalho rotineiro passa para os agentes é fundamental para trabalhar bem com agentes. Este manual vai tratar ainda mais dessa dimensão. 4

O que o trabalho com agentes envolve

Este tópico aborda três decisões:

Decida onde o julgamento humano permanece : classifique o trabalho por riscos e reversibilidade, além de manter um humano nomeado responsável pelo resultado.

Ganhar autonomia com evidências : amplie o que um agente faz por conta própria à medida que ele se mostra confiável, transformando o humano de participante ativo em supervisor.

Incorpore postos de controle humanos ao fluxo de trabalho : coloque a revisão e a aprovação onde os riscos as justifiquem, desde o início. Mantenha-as leves onde o trabalho for de baixo risco.

Como isso se conecta ao resto do manual

O trabalho com agentes segue Reformular o trabalho: quando você conhece a forma de um fluxo de trabalho, pode decidir como as pessoas e os agentes o compartilham. A divisão do trabalho e os postos de controle que você define aqui tornam-se a matéria-prima para Governança e expansão estratégica, com limites operacionais, medição e controles permitindo a execução em muitos fluxos de trabalho ao mesmo tempo.