RESUMINDO: decida quais partes de um fluxo de trabalho precisam de uma pessoa e quais podem ficar sob a responsabilidade de um agente. A linha precisa ser explícita.

Ordene cada etapa por nível de impacto e reversibilidade: as pessoas assumem o trabalho com alto nível de impacto e difícil de reverter; os agentes ficam encarregados do trabalho limitado, verificável e de baixo custo.

Nomeie uma única pessoa como responsável pelo resultado (não uma equipe ou função).

Uma linha visível transmite confiança. É isso que mantém as pessoas realmente usando um agente.

Revisite a ordenação com uma cadência regular, pois a capacidade se move mais rápido do que a maioria dos ciclos de revisão.

Com um fluxo de trabalho reformulado, a decisão central é quais partes do trabalho precisam de uma pessoa e quais podem ficar sob a responsabilidade de um agente. É preciso acertar nisso para que o restante do trabalho com agentes se torne possível: é o que determina onde colocar a supervisão, onde a autonomia pode aumentar e quem fica de responsável quando algo der errado. Esta página explica como ordenar o trabalho, como manter a responsabilidade clara e por que a ordenação não é permanente.

Ordene por nível de impacto e reversibilidade

A pergunta central é quais partes do trabalho precisam de uma pessoa e quais podem ficar sob a responsabilidade de um agente. Uma forma fácil de determinar isso é com base no nível de impacto e na reversibilidade:

Um humano deve estar no comando quando uma decisão for difícil de reverter, tiver consequências reais, exigir responsabilidade ou depender de contexto, valores ou julgamento que um agente não tem.

Deixe um agente executar nos casos em que o trabalho é delimitado, o resultado pode ser checado e erros têm valor baixo e são fáceis de desfazer.

Um humano nomeado deve ser responsável

Um agente pode ter capacidade, mas não responsabilidade. Uma única pessoa nomeada (não uma equipe ou função) fica de responsável pelo resultado. Isso continua valendo (e ganha mais importância) quando um agente assume mais partes do trabalho. 1 Nos casos em que a decisão afeta pessoas diretamente, como contratação, desempenho ou acesso, ela é tomada por um humano. O agente informa ou rascunha, em vez de decidir. 1

Uma linha clara transmite confiança

Traçar uma linha clara entre as pessoas e os agentes — documentando qual trabalho fica com uma pessoa e qual pode ser de responsabilidade de um agente — não serve apenas para atribuir o trabalho ao proprietário certo. Também transmite uma confiança justificada para que as pessoas podem utilizar um agente. Quando a IA está disponível, mas seus resultados ainda precisam de revisão e correção intensas antes de serem usados, o valor percebido despenca rápido. As pessoas param de usá-la discretamente, mesmo com a adoção parecendo elevada no papel. A confiança fica intacta quando há informações explícitas sobre os casos em que um agente é confiável e quando o julgamento humano ainda é necessário. As pessoas sabem em quais resultados podem confiar e quais ainda precisam checar. O uso sustentado vem após a confiança — e a confiança acompanha uma linha que as pessoas podem ver.

A confiança é um dos principais fatores para a adoção sustentada da IA. Mesmo quando a IA está prontamente disponível, o valor percebido cai rápido se os usuários não tiverem confiança na qualidade ou na consistência dos resultados. Para conquistar essa confiança, é necessário melhorar a tecnologia e ajudar os usuários a entender onde a IA se destaca, bem como onde o julgamento humano continua sendo essencial.

Revise regularmente conforme a capacidade muda

Os itens que hoje você decidiu que precisam de julgamento humano podem não precisar daqui a seis meses. Defina uma cadência de revisão (por exemplo, trimestralmente) para ter certeza de que o julgamento humano ainda é necessário. Como a capacidade avança mais rápido do que a maioria dos ciclos de revisão, a classificação é uma decisão viva, em vez de uma decisão única.

Na prática: decidindo a autoridade de um sistema antes que ele aja

Quando uma espaçonave se separa de seu foguete, há um período antes que possa alcançar o solo em que ela está por conta própria. O software de voo dela detecta e responde ao ambiente sem ajuda, ajustando sua posição e lidando com falhas até fazer contato com uma estação terrestre. Essa autonomia é segura por um motivo específico: muito antes do lançamento, os engenheiros decidem quais escolhas a nave pode fazer por conta própria e quais devem esperar por um humano em solo. Portanto, o limite de autoridade, incluindo onde o controle passa da máquina para a pessoa, é definido com antecedência, e não no momento. 2

Antes de deixar um agente agir por conta própria, mapeie a autoridade dele da mesma maneira: o que ele pode decidir sozinho, onde o julgamento provavelmente será frágil e o ponto em que o controle retorna a uma pessoa. Decidir isso de antemão é a diferença entre a autonomia que você estimou e a autonomia que descobriu depois que algo deu errado.

Tente isso. Pegue um fluxo de trabalho que um agente executa e classifique as etapas dele em termos de riscos e reversibilidade. Para cada etapa que você deixaria o agente assumir, escreva o ponto em que ele deve parar e devolver o controle a uma pessoa. Para todo o fluxo de trabalho, nomeie uma única pessoa como responsável pelo resultado.

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