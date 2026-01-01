Transforme a forma como sua equipe entrega software com agentes de IA
Saiba onde a entrega trava, onde as pessoas mantêm o controle e o que verificar. Um guia prático de engenharia nativa em IA, feito por quem entende na prática.Acesse o artigo
Saiba onde a entrega trava, onde as pessoas mantêm o controle e o que verificar. Um guia prático de engenharia nativa em IA, feito por quem entende na prática.Autor: Chandler GibbonsAcesse o artigo
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