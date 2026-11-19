A GitLab Duo Agent Platform ficou mais eficiente no uso dos modelos oferecidos pelo GitLab. Isso inclui todos os modelos mais recentes da Anthropic, da OpenAI e do Google, além dos modelos de pesos abertos hospedados pelo GitLab.

E estamos repassando essa economia para você.

Cada tarefa entregue a agentes e flows no GitLab agora gera menos requisições ao modelo. Com o cache de prompts ativado, as tarefas elegíveis usam ainda menos requisições. Juntos, esses ganhos de eficiência fazem com que a maioria dos clientes veja seus GitLab Credits renderem até o dobro.

Como isso funciona na prática

Como exemplo representativo, considere uma equipe real de 500 pessoas que usava a GitLab Duo Agent Platform em outubro de 2026. Em todos os casos de uso, o número de requisições cobradas (coluna 2) é maior do que seria com os novos ganhos de eficiência ativados (coluna 4). Por isso, a quantidade de GitLab Credits usada daqui em diante (com as mesmas proporções entre requisições e créditos por tipo de modelo) será menor.

A equipe de contas do GitLab pode mostrar como o seu uso recente se compara ao uso com os novos ganhos de eficiência ativados, para que você veja quanto mais os seus créditos vão render.

Coloque os créditos extras para trabalhar

Como os casos de uso atuais passam a exigir menos créditos, é possível ativar mais agentes e flows e automatizar mais etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software, de forma integrada à plataforma GitLab que a equipe já usa. Alguns bons pontos de partida:

Transforme conversas do Slack em trabalho entregue. O GitLab for Slack agora tem recursos de agentes. Mencione @GitLab em um canal da equipe ou na sua própria DM, e o agente lê a conversa, verifica o que já existe no GitLab, transforma decisões em issues e merge requests e inicia flows de agentes, publicando os resultados de volta na thread. Cada solicitação é executada com as suas próprias permissões do GitLab e registrada como uma sessão de agente.

O GitLab for Slack agora tem recursos de agentes. Mencione @GitLab em um canal da equipe ou na sua própria DM, e o agente lê a conversa, verifica o que já existe no GitLab, transforma decisões em issues e merge requests e inicia flows de agentes, publicando os resultados de volta na thread. Cada solicitação é executada com as suas próprias permissões do GitLab e registrada como uma sessão de agente. Coloque o trabalho de rotina em um agendamento. Com as automações agendadas, agora em beta no GitLab 19.6, os flows são executados sozinhos na frequência definida pela equipe, de 15 em 15 minutos até uma vez a cada três meses. Faça a triagem de novas issues toda manhã ou verifique a saúde da CI a cada hora e deixe um comentário com a causa raiz provável antes que alguém abra o incidente.

Com as automações agendadas, agora em beta no GitLab 19.6, os flows são executados sozinhos na frequência definida pela equipe, de 15 em 15 minutos até uma vez a cada três meses. Faça a triagem de novas issues toda manhã ou verifique a saúde da CI a cada hora e deixe um comentário com a causa raiz provável antes que alguém abra o incidente. Encontre as falhas que outros scanners não detectam. O Business Logic Security Analyzer (em inglês), agora em beta para o GitLab Ultimate no GitLab.com, faz a varredura de repositórios e merge requests em busca de vulnerabilidades de autorização e controle de acesso que os scanners baseados em padrões podem não detectar. Para usar o Claude Mythos 5.2, da Anthropic, nesse flow, fale com a sua equipe de contas.

O Business Logic Security Analyzer (em inglês), agora em beta para o GitLab Ultimate no GitLab.com, faz a varredura de repositórios e merge requests em busca de vulnerabilidades de autorização e controle de acesso que os scanners baseados em padrões podem não detectar. Para usar o Claude Mythos 5.2, da Anthropic, nesse flow, fale com a sua equipe de contas. Transforme issues em merge requests. O Duo Developer leva uma issue até uma merge request pronta para revisão, seguindo o plano da issue no contexto do projeto. Inicie-o a partir de uma issue ou de uma discussão no GitLab, configure-o para começar automaticamente quando um item de trabalho mudar de status ou trabalhe com ele diretamente pela Duo CLI. Todas as sessões ficam registradas no GitLab. Como essas sessões são longas e exigem muito contexto, são elas que mais se beneficiam dos novos ganhos de eficiência, principalmente com o cache de prompts ativado.

O Duo Developer leva uma issue até uma merge request pronta para revisão, seguindo o plano da issue no contexto do projeto. Inicie-o a partir de uma issue ou de uma discussão no GitLab, configure-o para começar automaticamente quando um item de trabalho mudar de status ou trabalhe com ele diretamente pela Duo CLI. Todas as sessões ficam registradas no GitLab. Como essas sessões são longas e exigem muito contexto, são elas que mais se beneficiam dos novos ganhos de eficiência, principalmente com o cache de prompts ativado. Delegue um objetivo inteiro com /goal. Na Duo CLI (em inglês) ou no Duo Agent Platform Chat, descreva o que precisa ser feito com /goal , e o GitLab Duo planeja o trabalho, executa-o e verifica o resultado, usando um avaliador independente para decidir quando o objetivo foi atingido. Você continua no controle o tempo todo e pode pausar, mudar o objetivo ou redirecionar o agente a qualquer momento.

Se você usa créditos como parte de um contrato GitLab Flex, também pode usar os créditos liberados em recursos lançados recentemente, como o GitLab Secrets Manager, os Dedicated Runners, o GitLab Orbit (em breve) e outras novidades.

Mais valor, mais visibilidade e mais controle sobre os gastos

Esses ganhos de eficiência se somam a lançamentos recentes que ajudam a ver para onde vão os créditos, definir limites de orçamento e direcionar os gastos à medida que as prioridades mudam.

Veja para onde vai o seu investimento. O Duo Agent Platform Impact dashboard, lançado no GitLab 19.5, reúne em uma única visão a adoção, a atividade de trabalho e o consumo de créditos. Detalhe o consumo por modelo, tipo de flow e grupo ou projeto para decidir onde expandir em seguida.

Defina limites à medida que a adoção cresce. A página Credit caps, lançada no GitLab 19.4 para o GitLab.com e o Self-Managed, permite definir um limite padrão de créditos por usuário e exceções individuais sem usar uma API. Assim, as equipes têm espaço para experimentar, com controle sobre quanto cada usuário pode consumir.

Dê a cada usuário visibilidade sobre o próprio uso. No GitLab.com, cada usuário agora pode acompanhar o próprio consumo de GitLab Credits ao longo do tempo, filtrado por produto e período, sem depender de um relatório do administrador.

Mantenha o orçamento flexível com o GitLab Flex

À medida que a equipe descobre onde os agentes geram mais valor, as prioridades de gasto também mudam.

O GitLab Flex reúne licenças e GitLab Credits em um único compromisso anual, com flexibilidade para ajustar a alocação mensal dentro do contrato. Ele ajuda a direcionar o investimento para os recursos de que as equipes precisam à medida que a adoção cresce.

Mais valor por crédito, somado a mais flexibilidade no uso do orçamento, abre espaço para expandir sem tratar cada novo caso de uso como uma decisão de investimento separada.

Ative os novos ganhos de eficiência na sua conta

Os novos ganhos de eficiência começam a valer em 19 de novembro de 2026 para novos clientes. Os clientes atuais podem aderir a qualquer momento a partir de 19 de novembro (a adesão é irreversível) ou passar automaticamente para o novo modelo em 18 de dezembro de 2026. Quem recusar a mudança antes de 18 de dezembro mantém as condições atuais e os créditos incluídos até a próxima renovação ou por 12 meses, o que acontecer primeiro.

À parte disso, os créditos promocionais incluídos em cada licença Premium e Ultimate estão sendo atualizados. A partir de 1º de janeiro de 2027, a promoção passa a oferecer US$ 8 em créditos por mês para usuários Premium e US$ 16 em créditos por mês para usuários Ultimate.

Para ver todos os detalhes sobre os GitLab Credits e a transição, consulte a documentação dos GitLab Credits ou fale com a sua equipe de contas.

Tem dúvidas sobre o que isso significa para a sua conta? Fale com a sua equipe de contas.

Ainda não usa o GitLab? Comece uma avaliação gratuita do GitLab Ultimate, que inclui a GitLab Duo Agent Platform. Não é preciso cartão de crédito.

Os recursos com preço fixo (Code Review Flow, flows de SAST e Code Suggestions) não são afetados, e os modelos auto-hospedados continuam em 8 requisições por crédito.