O Gemini 4 Neon, do Google, já está disponível na GitLab Duo Agent Platform e oferece aos engenheiros um modelo versátil para trabalho agêntico, com destaque especial para programação.

O Gemini 4 Neon é a mais nova adição à linha Gemini 4, cada vez maior, na GitLab Duo Agent Platform, ao lado do Argon, do Hydrogen e do Carbon. Cada modelo tem o próprio equilíbrio entre velocidade, raciocínio e custo, o que dá à sua equipe uma ampla seleção de modelos Gemini para tudo, de correções rápidas a grandes refatorações que atravessam toda a base de código.

O Neon dá conta da variedade de tarefas que um agente assume ao longo de um dia, como planejar uma issue, ler uma especificação longa, responder a perguntas sobre uma base de código no Agentic Chat e, depois, fazer a mudança. O melhor desempenho dele está na programação agêntica, em que o agente precisa ler, executar e editar até chegar a uma mudança pronta para revisão.

Leve trabalhos de programação complexos até a merge request

No benchmark de engenharia de software do GitLab, o Neon concluiu 100% das tarefas, entregando uma merge request em todas elas, e resolveu 76,7% dessas tarefas com mudanças que passaram nos testes do benchmark.

O Neon executa bem tarefas que exigem muitas etapas e capacidade de julgamento antes de ficarem prontas para revisão. Por isso, esse modelo é uma boa escolha para mudanças que atravessam a base de código, como uma funcionalidade que precisa de uma nova opção levada da configuração até a interface, um bug cuja correção abrange vários módulos ou uma refatoração que precisa chegar a todos os pacotes que dependem dela. Os engenheiros podem delegar esse trabalho e voltar para uma merge request pronta para revisão.

Escolha o modelo na linha Gemini 4

Com os modelos Gemini 4 no GitLab, a sua equipe tem uma variedade de pontos fortes à disposição.

O Neon equilibra raciocínio e eficiência e se sai especialmente bem em mudanças de código que envolvem vários arquivos.

O Hydrogen, o modelo do Google para o uso diário, mantém o trabalho rotineiro e de alto volume rápido e econômico.

O Carbon encara os projetos de longo prazo mais difíceis, em que o raciocínio extra compensa o custo.

O Argon trabalha de forma metódica em jobs de longa duração e pausa para pedir confirmação antes de executar qualquer ação irreversível.

Usar o Hydrogen no trabalho do dia a dia e reservar o Neon para o que exige um esforço contínuo de programação ajuda os seus GitLab Credits a renderem mais. Os administradores podem atribuir modelos diferentes a recursos diferentes da GitLab Duo Agent Platform e trocá-los sempre que necessário. O mesmo contexto, as mesmas verificações de políticas e a mesma trilha de auditoria valem para todos os modelos; assim, a equipe pode adotar novos modelos sem abrir mão das suas proteções.

Leve o Neon para o seu fluxo de trabalho

Experimente o Gemini 4 Neon na GitLab Duo Agent Platform na sua próxima funcionalidade, correção ou refatoração. Como todos os modelos no GitLab, o Gemini 4 Neon usa GitLab Credits.

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