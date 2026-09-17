Primeiros passos com o GitLab: entenda o CI/CD

Bem-vindo(a) à nossa série "Primeiros passos com o GitLab", em que ajudamos quem está iniciando agora a se familiarizar com a plataforma DevSecOps do GitLab.
Imagine um fluxo de trabalho em que cada alteração de código é automaticamente compilada, testada e publicada para os seus usuários. É esse o poder da Integração Contínua/Entrega Contínua (CI/CD)! O CI/CD ajuda você a identificar bugs mais cedo, garante a qualidade do código e entrega software mais rápido e com mais frequência.
O GitLab CI/CD é um sistema poderoso e integrado que já vem incluído na plataforma do GitLab. Ele oferece uma experiência integrada para automatizar todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Com o GitLab CI/CD, você pode:
.gitlab-ci.yml: este arquivo YAML, localizado no diretório raiz do seu projeto, define o pipeline de CI/CD, incluindo as etapas, jobs e runners.
Começar com o GitLab CI é simples. Veja um exemplo básico de um arquivo
.gitlab-ci.yml:
stages:
- build
- test
- deploy
build_job:
stage: build
script:
- echo "Building the application..."
test_job:
stage: test
script:
- echo "Running tests..."
deploy_job:
stage: deploy
script:
- echo "Deploying to production..."
environment:
name: production
Essa configuração define três etapas: "build", "test" e "deploy". Cada etapa contém um job que executa um script simples.
Vamos explorar alguns exemplos mais realistas.
Compilando e implantando uma aplicação Node.js
A definição de pipeline abaixo mostra o uso do npm para compilar e testar uma aplicação Node.js e do dpl para implantar a aplicação no Heroku. A etapa de deploy do pipeline utiliza as variáveis de CI/CD do GitLab, que permitem que os desenvolvedores armazenem informações sensíveis (como credenciais) e as utilizem com segurança nos processos de CI/CD. Neste exemplo, uma chave de API para publicar no Heroku é armazenada na variável
$HEROKU_API_KEY, usada pela ferramenta dpl.
stages:
- build
- test
- deploy
build:
stage: build
image: node:latest
script:
- npm install
- npm run build
test:
stage: test
image: node:latest
script:
- npm run test
deploy:
stage: deploy
image: ruby:latest
script:
- gem install dpl
- dpl --provider=heroku --app=$HEROKU_APP_NAME --api-key=$HEROKU_API_KEY
Publicando em diferentes ambientes (staging e produção)
O GitLab também oferece o conceito de Ambientes (Environments) no CI/CD. Esse recurso permite que os usuários acompanhem as implantações do CI/CD até os seus destinos na infraestrutura. No exemplo abaixo, o pipeline adiciona etapas com uma propriedade de ambiente para staging e produção. Enquanto a etapa deploy_staging sempre executa seu script, a etapa deploy_production exige aprovação manual para evitar publicações acidentais em produção.
stages:
- build
- test
- deploy_staging
- deploy_production
build:
# ...
test:
# ...
deploy_staging:
stage: deploy_staging
script:
- echo "Deploying to staging..."
environment:
name: staging
deploy_production:
stage: deploy_production
script:
- echo "Deploying to production..."
environment:
name: production
when: manual # Requires manual approval
O GitLab Auto DevOps simplifica o CI/CD ao oferecer uma configuração pré-definida que compila, testa e publica suas aplicações automaticamente. Para isso, ele utiliza as boas práticas e padrões do setor para otimizar o seu fluxo de trabalho.
Para ativar o Auto DevOps:
O Auto DevOps detecta automaticamente a linguagem e o framework do seu projeto e configura as etapas necessárias de build, test e deploy. Ou seja, você nem precisa criar um arquivo
.gitlab-ci.yml.
O Catálogo de CI/CD é uma lista de projetos com componentes de CI/CD publicados para que você possa estender o seu fluxo de trabalho de CI/CD. Assim, qualquer pessoa pode criar um projeto de componente e adicioná-lo ao Catálogo de CI/CD, ou mesmo contribuir para um projeto existente para melhorar os componentes disponíveis. Você pode encontrar os componentes publicados no Catálogo de CI/CD no GitLab.com.
Tutorial: Saiba como configurar seu primeiro componente de CI/CD do GitLab
Você também pode criar seus próprios templates de CI para padronizar e reutilizar configurações de CI/CD em vários projetos, o que promove a consistência e reduz a duplicação.
Para criar um template de CI:
.gitlab-ci.yml em um projeto ou repositório dedicado.
.gitlab-ci.yml do seu projeto, use a palavra-chave
include para incluir o template.
O GitLab CI/CD é uma ferramenta poderosa que pode transformar o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. Ao entender os conceitos de CI/CD, configurar seus pipelines e aproveitar recursos como o Auto DevOps, o Catálogo de CI/CD e os templates de CI, você pode automatizar todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento de software e entregar software de alta qualidade mais rápido e com mais eficiência.
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