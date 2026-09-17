Primeiros passos com o GitLab: entenda o CI/CD

Bem-vindo(a) à nossa série "Primeiros passos com o GitLab", em que ajudamos quem está iniciando agora a se familiarizar com a plataforma DevSecOps do GitLab.

Imagine um fluxo de trabalho em que cada alteração de código é automaticamente compilada, testada e publicada para os seus usuários. É esse o poder da Integração Contínua/Entrega Contínua (CI/CD)! O CI/CD ajuda você a identificar bugs mais cedo, garante a qualidade do código e entrega software mais rápido e com mais frequência.

O que é CI/CD?

A Integração Contínua (CI) é uma prática de desenvolvimento de software em que os desenvolvedores integram com frequência as alterações de código a um repositório compartilhado, de preferência várias vezes ao dia. Cada integração é então verificada por um processo automatizado de build e teste, permitindo que os times detectem problemas logo no início.

(CI) é uma prática de desenvolvimento de software em que os desenvolvedores integram com frequência as alterações de código a um repositório compartilhado, de preferência várias vezes ao dia. Cada integração é então verificada por um processo automatizado de build e teste, permitindo que os times detectem problemas logo no início. A Entrega Contínua (CD) amplia a CI ao automatizar o pipeline, garantindo que o seu código esteja sempre pronto para o deploy. Assim, você pode implantar sua aplicação em diferentes ambientes (por exemplo, staging, produção) com um único clique ou de forma automática.

(CD) amplia a CI ao automatizar o pipeline, garantindo que o seu código esteja sempre pronto para o deploy. Assim, você pode implantar sua aplicação em diferentes ambientes (por exemplo, staging, produção) com um único clique ou de forma automática. A Implantação Contínua (CD) vai um passo além ao implantar automaticamente cada build bem-sucedido em produção. Isso exige um alto grau de confiança nos seus testes automatizados e no processo de implantação.

Por que usar o GitLab CI/CD?

O GitLab CI/CD é um sistema poderoso e integrado que já vem incluído na plataforma do GitLab. Ele oferece uma experiência integrada para automatizar todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Com o GitLab CI/CD, você pode:

Automatizar todo o processo: compile, teste e suba as suas aplicações com rapidez e facilidade.

compile, teste e suba as suas aplicações com rapidez e facilidade. Detectar bugs mais rápido: encontre e corrija erros antes que cheguem aos ambientes de produção.

encontre e corrija erros antes que cheguem aos ambientes de produção. Obter feedback mais rápido: receba feedback imediato sobre as alterações realizadas no seu código.

receba feedback imediato sobre as alterações realizadas no seu código. Melhorar a colaboração: trabalhe em conjunto eficientemente com fluxos de trabalho automatizados.

trabalhe em conjunto eficientemente com fluxos de trabalho automatizados. Acelerar a entrega: publique novas versões do software mais rapidamente e com mais frequência.

publique novas versões do software mais rapidamente e com mais frequência. Reduzir riscos: minimize consideravelmente erros no deploy e rollbacks.

Os elementos do GitLab CI/CD

.gitlab-ci.yml : este arquivo YAML, localizado no diretório raiz do seu projeto, define o pipeline de CI/CD, incluindo as etapas, jobs e runners.

este arquivo YAML, localizado no diretório raiz do seu projeto, define o pipeline de CI/CD, incluindo as etapas, jobs e runners. GitLab Runner : esse agente executa os seus jobs de CI/CD na sua infraestrutura (por exemplo, máquinas físicas, máquinas virtuais, containers Docker ou clusters Kubernetes).

esse agente executa os seus jobs de CI/CD na sua infraestrutura (por exemplo, máquinas físicas, máquinas virtuais, containers Docker ou clusters Kubernetes). Etapas : as etapas definem a ordem de execução dos seus jobs (por exemplo, build, test e deploy).

as etapas definem a ordem de execução dos seus jobs (por exemplo, build, test e deploy). Jobs : os jobs são unidades individuais de trabalho dentro de um estágio (por exemplo, compilar código, executar testes e realizar o deploy para staging).

Como configurar o GitLab CI?

Começar com o GitLab CI é simples. Veja um exemplo básico de um arquivo .gitlab-ci.yml :

Copy stages : - build - test - deploy build_job : stage : build script : - echo "Building the application..." test_job : stage : test script : - echo "Running tests..." deploy_job : stage : deploy script : - echo "Deploying to production..." environment : name : production

Essa configuração define três etapas: "build", "test" e "deploy". Cada etapa contém um job que executa um script simples.

Exemplos de configuração de CI/CD

Vamos explorar alguns exemplos mais realistas.

Compilando e implantando uma aplicação Node.js

A definição de pipeline abaixo mostra o uso do npm para compilar e testar uma aplicação Node.js e do dpl para implantar a aplicação no Heroku. A etapa de deploy do pipeline utiliza as variáveis de CI/CD do GitLab, que permitem que os desenvolvedores armazenem informações sensíveis (como credenciais) e as utilizem com segurança nos processos de CI/CD. Neste exemplo, uma chave de API para publicar no Heroku é armazenada na variável $HEROKU_API_KEY , usada pela ferramenta dpl.

Copy stages : - build - test - deploy build : stage : build image : node:latest script : - npm install - npm run build test : stage : test image : node:latest script : - npm run test deploy : stage : deploy image : ruby:latest script : - gem install dpl - dpl --provider=heroku --app=$HEROKU_APP_NAME --api-key=$HEROKU_API_KEY

Publicando em diferentes ambientes (staging e produção)

O GitLab também oferece o conceito de Ambientes (Environments) no CI/CD. Esse recurso permite que os usuários acompanhem as implantações do CI/CD até os seus destinos na infraestrutura. No exemplo abaixo, o pipeline adiciona etapas com uma propriedade de ambiente para staging e produção. Enquanto a etapa deploy_staging sempre executa seu script, a etapa deploy_production exige aprovação manual para evitar publicações acidentais em produção.

Copy stages : - build - test - deploy_staging - deploy_production build : # ... test : # ... deploy_staging : stage : deploy_staging script : - echo "Deploying to staging..." environment : name : staging deploy_production : stage : deploy_production script : - echo "Deploying to production..." environment : name : production when : manual # Requires manual approval

GitLab Auto DevOps

O GitLab Auto DevOps simplifica o CI/CD ao oferecer uma configuração pré-definida que compila, testa e publica suas aplicações automaticamente. Para isso, ele utiliza as boas práticas e padrões do setor para otimizar o seu fluxo de trabalho.

Para ativar o Auto DevOps:

Acesse Settings > CI/CD > General pipelines no seu projeto. Ative a opção Auto DevOps.

O Auto DevOps detecta automaticamente a linguagem e o framework do seu projeto e configura as etapas necessárias de build, test e deploy. Ou seja, você nem precisa criar um arquivo .gitlab-ci.yml .

Catálogo de CI/CD

O Catálogo de CI/CD é uma lista de projetos com componentes de CI/CD publicados para que você possa estender o seu fluxo de trabalho de CI/CD. Assim, qualquer pessoa pode criar um projeto de componente e adicioná-lo ao Catálogo de CI/CD, ou mesmo contribuir para um projeto existente para melhorar os componentes disponíveis. Você pode encontrar os componentes publicados no Catálogo de CI/CD no GitLab.com.

Templates de CI

Você também pode criar seus próprios templates de CI para padronizar e reutilizar configurações de CI/CD em vários projetos, o que promove a consistência e reduz a duplicação.

Para criar um template de CI:

Crie um arquivo .gitlab-ci.yml em um projeto ou repositório dedicado. Defina sua configuração de CI/CD no template. No arquivo .gitlab-ci.yml do seu projeto, use a palavra-chave include para incluir o template.

Leve o seu desenvolvimento para o próximo nível

O GitLab CI/CD é uma ferramenta poderosa que pode transformar o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. Ao entender os conceitos de CI/CD, configurar seus pipelines e aproveitar recursos como o Auto DevOps, o Catálogo de CI/CD e os templates de CI, você pode automatizar todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento de software e entregar software de alta qualidade mais rápido e com mais eficiência.

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Série "Primeiros passos com o GitLab"

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