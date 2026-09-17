Publicado em: 17 de setembro de 2026

7 min de leitura

Primeiros passos com o GitLab: entenda o CI/CD

Aprenda o básico sobre integração contínua/entrega contínua neste guia para iniciantes, incluindo o que são os componentes de CI/CD e como criá-los.

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Bem-vindo(a) à nossa série "Primeiros passos com o GitLab", em que ajudamos quem está iniciando agora a se familiarizar com a plataforma DevSecOps do GitLab.

Imagine um fluxo de trabalho em que cada alteração de código é automaticamente compilada, testada e publicada para os seus usuários. É esse o poder da Integração Contínua/Entrega Contínua (CI/CD)! O CI/CD ajuda você a identificar bugs mais cedo, garante a qualidade do código e entrega software mais rápido e com mais frequência.

O que é CI/CD?

  • A Integração Contínua (CI) é uma prática de desenvolvimento de software em que os desenvolvedores integram com frequência as alterações de código a um repositório compartilhado, de preferência várias vezes ao dia. Cada integração é então verificada por um processo automatizado de build e teste, permitindo que os times detectem problemas logo no início.
  • A Entrega Contínua (CD) amplia a CI ao automatizar o pipeline, garantindo que o seu código esteja sempre pronto para o deploy. Assim, você pode implantar sua aplicação em diferentes ambientes (por exemplo, staging, produção) com um único clique ou de forma automática.
  • A Implantação Contínua (CD) vai um passo além ao implantar automaticamente cada build bem-sucedido em produção. Isso exige um alto grau de confiança nos seus testes automatizados e no processo de implantação.

Por que usar o GitLab CI/CD?

O GitLab CI/CD é um sistema poderoso e integrado que já vem incluído na plataforma do GitLab. Ele oferece uma experiência integrada para automatizar todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Com o GitLab CI/CD, você pode:

  • Automatizar todo o processo: compile, teste e suba as suas aplicações com rapidez e facilidade.
  • Detectar bugs mais rápido: encontre e corrija erros antes que cheguem aos ambientes de produção.
  • Obter feedback mais rápido: receba feedback imediato sobre as alterações realizadas no seu código.
  • Melhorar a colaboração: trabalhe em conjunto eficientemente com fluxos de trabalho automatizados.
  • Acelerar a entrega: publique novas versões do software mais rapidamente e com mais frequência.
  • Reduzir riscos: minimize consideravelmente erros no deploy e rollbacks.

Os elementos do GitLab CI/CD

  • .gitlab-ci.yml: este arquivo YAML, localizado no diretório raiz do seu projeto, define o pipeline de CI/CD, incluindo as etapas, jobs e runners.
  • GitLab Runner: esse agente executa os seus jobs de CI/CD na sua infraestrutura (por exemplo, máquinas físicas, máquinas virtuais, containers Docker ou clusters Kubernetes).
  • Etapas: as etapas definem a ordem de execução dos seus jobs (por exemplo, build, test e deploy).
  • Jobs: os jobs são unidades individuais de trabalho dentro de um estágio (por exemplo, compilar código, executar testes e realizar o deploy para staging).

Como configurar o GitLab CI?

Começar com o GitLab CI é simples. Veja um exemplo básico de um arquivo .gitlab-ci.yml:

      stages:
  - build
  - test
  - deploy

build_job:
  stage: build
  script:
    - echo "Building the application..."

test_job:
  stage: test
  script:
    - echo "Running tests..."

deploy_job:
  stage: deploy
  script:
    - echo "Deploying to production..."
  environment:
    name: production

Essa configuração define três etapas: "build", "test" e "deploy". Cada etapa contém um job que executa um script simples.

Exemplos de configuração de CI/CD

Vamos explorar alguns exemplos mais realistas.

Compilando e implantando uma aplicação Node.js

A definição de pipeline abaixo mostra o uso do npm para compilar e testar uma aplicação Node.js e do dpl para implantar a aplicação no Heroku. A etapa de deploy do pipeline utiliza as variáveis de CI/CD do GitLab, que permitem que os desenvolvedores armazenem informações sensíveis (como credenciais) e as utilizem com segurança nos processos de CI/CD. Neste exemplo, uma chave de API para publicar no Heroku é armazenada na variável $HEROKU_API_KEY, usada pela ferramenta dpl.

      stages:
  - build
  - test
  - deploy

build:
  stage: build
  image: node:latest
  script:
    - npm install
    - npm run build

test:
  stage: test
  image: node:latest
  script:
    - npm run test

deploy:
  stage: deploy
  image: ruby:latest
  script:
    - gem install dpl
    - dpl --provider=heroku --app=$HEROKU_APP_NAME --api-key=$HEROKU_API_KEY

Publicando em diferentes ambientes (staging e produção)

O GitLab também oferece o conceito de Ambientes (Environments) no CI/CD. Esse recurso permite que os usuários acompanhem as implantações do CI/CD até os seus destinos na infraestrutura. No exemplo abaixo, o pipeline adiciona etapas com uma propriedade de ambiente para staging e produção. Enquanto a etapa deploy_staging sempre executa seu script, a etapa deploy_production exige aprovação manual para evitar publicações acidentais em produção.

      stages:
  - build
  - test
  - deploy_staging
  - deploy_production

build:
  # ...

test:
  # ...

deploy_staging:
  stage: deploy_staging
  script:
    - echo "Deploying to staging..."
  environment:
    name: staging

deploy_production:
  stage: deploy_production
  script:
    - echo "Deploying to production..."
  environment:
    name: production
  when: manual  # Requires manual approval

GitLab Auto DevOps

O GitLab Auto DevOps simplifica o CI/CD ao oferecer uma configuração pré-definida que compila, testa e publica suas aplicações automaticamente. Para isso, ele utiliza as boas práticas e padrões do setor para otimizar o seu fluxo de trabalho.

Para ativar o Auto DevOps:

  1. Acesse Settings > CI/CD > General pipelines no seu projeto.
  2. Ative a opção Auto DevOps.

O Auto DevOps detecta automaticamente a linguagem e o framework do seu projeto e configura as etapas necessárias de build, test e deploy. Ou seja, você nem precisa criar um arquivo .gitlab-ci.yml.

Catálogo de CI/CD

O Catálogo de CI/CD é uma lista de projetos com componentes de CI/CD publicados para que você possa estender o seu fluxo de trabalho de CI/CD. Assim, qualquer pessoa pode criar um projeto de componente e adicioná-lo ao Catálogo de CI/CD, ou mesmo contribuir para um projeto existente para melhorar os componentes disponíveis. Você pode encontrar os componentes publicados no Catálogo de CI/CD no GitLab.com.

Tutorial: Saiba como configurar seu primeiro componente de CI/CD do GitLab

Templates de CI

Você também pode criar seus próprios templates de CI para padronizar e reutilizar configurações de CI/CD em vários projetos, o que promove a consistência e reduz a duplicação.

Para criar um template de CI:

  1. Crie um arquivo .gitlab-ci.yml em um projeto ou repositório dedicado.
  2. Defina sua configuração de CI/CD no template.
  3. No arquivo .gitlab-ci.yml do seu projeto, use a palavra-chave include para incluir o template.

Leve o seu desenvolvimento para o próximo nível

O GitLab CI/CD é uma ferramenta poderosa que pode transformar o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. Ao entender os conceitos de CI/CD, configurar seus pipelines e aproveitar recursos como o Auto DevOps, o Catálogo de CI/CD e os templates de CI, você pode automatizar todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento de software e entregar software de alta qualidade mais rápido e com mais eficiência.

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