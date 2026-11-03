A maior parte das minhas conversas do dia a dia gira em torno de recursos e de conceitos técnicos bem aprofundados, que trazem insights valiosos e práticos. Só que, nesse caminho, perdemos de vista algo importante: ferramentas e tecnologia existem para resolver desafios de negócio. Quando a conversa fica em recursos e tecnologia, é fácil enxergar o possível ganho financeiro de substituir várias ferramentas por uma plataforma unificada. O que fica de fora são todas as oportunidades de melhoria que geram valor em todos os níveis da empresa, dos desenvolvedores aos executivos.

A verdade é que trabalhamos em sistemas muito complexos, e muitas vezes as árvores não deixam ver a floresta. Quem está na engenharia se concentra em resolver o próximo problema imediato, sem dar um passo atrás para reavaliar o próprio sistema. Em alguns casos, o problema nasce justamente do desenho do nosso ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Para quem está na liderança, é difícil equilibrar o esforço necessário para tratar os desafios técnicos com a pressão que vem do negócio, em um ritmo de mudança que só aumenta.

Meu objetivo com este artigo é oferecer um mapa de alto nível com os princípios mais importantes do DevOps, e também um atalho. Sei que é uma afirmação ousada, porque há muita literatura sobre o tema, mas a minha abordagem vai ser diferente.

Primeiro, vou usar as Três Maneiras (em inglês), conceito cunhado no livro The DevOps Handbook, porque esses são os três princípios fundamentais do DevOps, refinados a partir do Lean, do Sistema Toyota de Produção, da Teoria das Restrições, do Seis Sigma e do pensamento sistêmico. Segundo, vou usar o GitLab como a ferramenta de referência, porque acredito que uma boa ferramenta permite que o foco fique no trabalho em si, e o GitLab faz exatamente isso.

Você está convidado! Participe conosco, no dia 23 de junho, do evento de lançamento do GitLab 15, com o guru do DevOps Gene Kim e várias lideranças do GitLab. Eles vão mostrar o que enxergam para o futuro do DevOps e da One DevOps Platform.

A seguir, uma breve descrição do que são as Três Maneiras, do que tratam e por que elas importam.

Primeira Maneira: maximizar o fluxo

A Primeira Maneira tem tudo a ver com fazer o trabalho e o valor fluírem melhor por todo o fluxo de valor (da esquerda para a direita). Para isso, é preciso adotar o pensamento sistêmico e olhar sempre para o resultado de ponta a ponta. Em TI, isso significa otimizar a velocidade desde o momento em que surge a ideia até o software gerar valor rodando em produção.

Precisamos entender bem o sistema para encontrar possíveis gargalos e pontos de melhoria. As melhorias devem sempre levar a um desempenho geral melhor; por isso, é preciso reconhecer os casos em que um ganho local provoca uma piora global, e evitá-los.

Nesse processo, é fundamental impedir que defeitos passem de uma etapa do fluxo de trabalho para as etapas seguintes. Por quê? Porque defeitos geram desperdício (de tempo e de recursos).

Segunda Maneira: ciclos de feedback

A Segunda Maneira trata dos ciclos de feedback: ampliá-los e encurtá-los para obter insights valiosos sobre o trabalho que estamos fazendo. O feedback pode dizer respeito ao código escrito ou às iniciativas de melhoria. Os ciclos de feedback maximizam o fluxo no sentido contrário do fluxo de valor, da direita para a esquerda.

Ciclos de feedback rápidos e consistentes ajudam a incorporar qualidade ao produto e garantem que os defeitos não sigam para as etapas seguintes. Quanto antes isso acontece, mais rápido e mais barato é resolver os problemas, mantendo o software continuamente pronto para deploy. Para um desenvolvedor, é mais fácil corrigir um bug enquanto ainda está trabalhando na alteração, com o código e o raciocínio frescos na memória. Agora imagine que se passem dias, ou até semanas, entre o commit e o momento em que percebemos que há um problema com a alteração. Vai ser bem mais difícil resolvê-lo, sem contar que provavelmente só percebemos o problema na hora de fazer o deploy, e agora temos nas mãos um serviço que não funciona. Por outro lado, os ciclos de feedback viabilizam o aprendizado e a experimentação, um ponto ao qual volto um pouco mais adiante.

Em geral, mais desenvolvedores significam mais produtividade, mas, como mostra o State of DevOps Report, isso só vale para as equipes de alto desempenho. Por quê? Se temos uma equipe de 50 desenvolvedores e os problemas não são detectados de imediato, a dívida técnica se acumula. A situação só piora com 100 desenvolvedores, porque eles vão gerar ainda mais dívida técnica a cada ciclo de desenvolvimento. A tendência natural seria contratar mais desenvolvedores na esperança de que a velocidade melhore, mas ela piora; então contratamos ainda mais gente, tudo piora ainda mais, e a frequência de deploy começa a sofrer, porque leva muito tempo corrigir todos os problemas que vieram das etapas anteriores até chegar a um estado pronto para deploy.

Terceira Maneira: experimentação e aprendizado contínuos

A Terceira Maneira consiste em criar uma cultura de confiança em que a experimentação e o aprendizado contínuos possam prosperar. Para dar certo, ela se apoia nas duas primeiras.

Quando o trabalho flui com facilidade pelo fluxo de valor, podemos experimentar e até correr alguns riscos, falhando rápido e com baixo custo. Os ciclos de feedback funcionam como as proteções que mantêm o risco sob controle, mas também facilitam o aprendizado, porque só se aprende quando há feedback rápido e consistente. Podemos adotar uma abordagem científica, experimentar e extrair o aprendizado e as melhorias que resultam desses experimentos e do feedback sobre eles.

É um processo iterativo que leva ao domínio (pela repetição). Ele precisa vir acompanhado de um ambiente em que o aprendizado local se torne global e seja incorporado ao trabalho diário de todas as equipes. Para essa abordagem funcionar e começar a dar resultados, 20% do nosso tempo deve ser reservado para essas atividades de melhoria. Sei como pode ser difícil separar 20% do tempo para iniciativas de melhoria quando resolver problemas urgentes já ocupa o expediente inteiro. Proteger esse tempo de melhoria nos ajuda a pagar a dívida técnica e a evitar que as coisas saiam do controle.

O GitLab e as Três Maneiras

Agora que apresentamos as Três Maneiras do DevOps (maximizar o fluxo da esquerda para a direita, os ciclos de feedback que maximizam o fluxo da direita para a esquerda e um processo de aprendizado contínuo), colocá-las em prática exige algum esforço em ferramentas e processos.

É hora de trazer o GitLab para o cenário: a única plataforma DevOps que cobre todo o SDLC. Por que isso é útil? Porque existe uma sinergia quando todas as funcionalidades necessárias estão na mesma plataforma: o resultado é maior do que a soma das partes. Além disso, uma boa ferramenta deixa o foco no trabalho, e não na própria ferramenta, e sobram mais tempo e energia para conduzir a transformação DevOps. Gastar menos dinheiro e menos tempo integrando ferramentas diferentes é o primeiro retorno imediato do investimento.

Quando o objetivo é maximizar o fluxo da esquerda para a direita, o GitLab facilita esse caminho, da ideia à produção. Por ser uma plataforma construída desde o início como um todo, o trabalho flui sem atrito do planejamento para o commit e o gerenciamento de código-fonte, e daí para o CI/CD. Qualquer pessoa envolvida no SDLC pode fazer o seu trabalho na mesma interface. Todas as informações necessárias estão disponíveis sem precisar alternar entre interfaces diferentes, nem pagar o custo mental da troca de contexto que vem com o uso de ferramentas desconectadas.

O GitLab oferece diferentes mecanismos de controle para garantir que, se algum defeito for introduzido, ele fique isolado e não siga para as etapas seguintes. Trabalhar com feature branches de curta duração, os diferentes controles sobre o merge e as regras de aprovação de merge requests funcionam como portões.

Com tudo na mesma plataforma, fica mais fácil entender o fluxo de trabalho como um todo. Somado às nossas Value Stream Metrics, isso permite que todos os envolvidos entendam melhor o sistema e encontrem possíveis gargalos e oportunidades de melhoria.

Fluxo nos dois sentidos

Como vimos, o fluxo em um único sentido, da esquerda para a direita, não basta para entregar produtos de software melhores e mais rápido. Ciclos de feedback rápidos e consistentes são essenciais para bons resultados de negócio. Do ponto de vista de quem desenvolve, os resultados da pipeline de CI trazem um feedback imediato sobre a alteração. Se essa pipeline incluir varreduras de segurança, melhor ainda. O feedback do ponto de vista da segurança garante que não estamos fazendo deploy de código vulnerável e dá ao desenvolvedor a oportunidade de voltar e corrigir o problema na hora. É um feedback muito prático, que também traz uma oportunidade de aprendizado: os relatórios de segurança vêm com informações sobre as vulnerabilidades e, quando possível, com uma possível solução para cada uma. Tudo isso fica disponível sem nenhum trabalho extra para integrar ferramentas diferentes.

Mudando de perspectiva, quem precisa revisar ou aprovar uma alteração de código tem tudo o que precisa à mão, em um só lugar. É simples incluir outras pessoas na conversa ou fazer uma “@menção”, e elas terão acesso a todo o contexto necessário. A decisão pode ser tomada na hora, com base em um feedback preciso e claro, rastreável até a ideia inicial.

Métricas importam

Dando mais um passo atrás, temos diferentes métricas (Value Stream, Contribution) no nível do projeto. Essa é uma das vantagens da abordagem de plataforma, e esses insights são muito fáceis de obter e de levar de volta ao processo. No desenvolvimento de software em escala, os gestores mais seniores precisam desse feedback em um nível ainda mais alto e, por isso, as métricas também estão disponíveis para várias equipes, projetos ou departamentos. Todas essas informações são muito valiosas para entender o momento atual, mas também ajudam a orientar e moldar as decisões de negócio. Se a velocidade não é a que o negócio precisa, podemos remover gargalos, melhorar processos ou investir em algumas áreas-chave.

Com essas duas capacidades estabelecidas, temos uma estrutura para iterar com rapidez e segurança. Experimentar se torna fácil e muito seguro: podemos testar diferentes hipóteses de negócio e ver quais funcionam melhor com os nossos clientes. Isso deve acontecer de forma contínua, porque essa é a base da inovação.

O contexto é decisivo

Cada experimento realizado e cada problema resolvido se torna um aprendizado valioso, que deve estar acessível a todos na organização. Ter tudo (contexto, ações, resultados, aprendizados) em um só lugar nos permite abrir o trabalho para que todos possam contribuir. Isso exige um ambiente de confiança, em que todos se sintam à vontade para fazer pequenos experimentos que levem a melhorias, e em que essas melhorias possam se espalhar por toda a organização. Com uma ferramenta que simplesmente funciona e oferece tudo o que é necessário sem trabalho extra, você recupera capacidade para melhorar o seu produto, o sistema como um todo ou a sua organização.

Foi um longo caminho até aqui, com o objetivo de olhar além das comparações imediatas de recursos e do ganho financeiro imediato de substituir várias ferramentas por uma só. Vimos os princípios centrais do DevOps como um mapa para a sua transformação DevOps e o GitLab como a ferramenta que a facilita. Melhorar sistemas muito complexos é difícil, e conduzir essa mudança na empresa é um desafio; com uma ferramenta que atende de fato às suas necessidades, sobra foco para desenvolver código e para os esforços de melhoria contínua.

Espero que este artigo seja útil para todos os envolvidos no SDLC, dos engenheiros que trabalham com o sistema, e dentro dele, todos os dias às lideranças seniores que precisam entregar resultados de negócio.