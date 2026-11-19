Toda equipe de engenharia possui tarefas que precisam de atenção constante, como fazer a triagem de novas issues ou investigar incidentes. Entre os profissionais de DevSecOps que usam ferramentas de IA, 43% dizem que automatizar tarefas repetitivas foi o que mais gerou eficiência, segundo o Global DevSecOps Report (em inglês) do GitLab. Mas os agentes ainda dependem de uma pessoa para iniciar o fluxo de trabalho ou de um gatilho de evento para disparar, e, sem um registro do que foi executado e por quê, ninguém consegue rastrear como o trabalho foi feito.

Com as automações agendadas, em beta no GitLab 19.6, os flows da GitLab Duo Agent Platform executam tarefas de rotina em um agendamento definido pela equipe e mantêm um histórico do que foi executado. As automações agendadas são uma das peças-chave da fábrica de software governada (em inglês), em que agentes e flows trabalham de forma autônoma dentro dos controles definidos pela equipe.

Coloque o trabalho de rotina em um agendamento

Depender de uma pessoa ou de um evento para iniciar um trabalho automatizado limita os ganhos de eficiência e torna o momento da execução imprevisível. Quando a pessoa responsável está ausente, o trabalho espera; quando não há evento, ele nunca começa. As automações agendadas dão ao trabalho de rotina um ritmo confiável e previsível.

Já é possível executar automações baseadas em eventos na GitLab Duo Agent Platform, disparadas por atividades como uma merge request ou uma menção em um comentário. As automações agendadas iniciam o trabalho em um agendamento recorrente, sem precisar de nenhum evento. Basta descrever a tarefa em linguagem simples e definir a frequência uma única vez: a automação passa a ser executada sozinha nos horários escolhidos, com o número de execuções e as taxas de sucesso disponíveis para a equipe analisar.

Faça a triagem diária de novas issues para manter o backlog organizado, ou agende um flow para verificar os incidentes de saúde da CI a cada hora e deixar um comentário com a causa raiz provável, para que a investigação já esteja em andamento antes de alguém abrir a issue.

A frequência pode variar de 15 em 15 minutos até uma vez por mês, no horário e no fuso horário que atendam às necessidades do grupo. Como as automações no GitLab conduzem o trabalho do qual toda a equipe depende, cada uma delas é executada no nível do projeto.

Veja como agendar uma automação, da descrição da tarefa à análise da primeira execução:

Controle e transparência em cada execução

À medida que os agentes passam a fazer mais do trabalho em torno do código, as equipes precisam saber qual agente agiu, que permissões ele tinha e o que fez. Sem uma identidade verificável e um registro de cada mudança, ninguém consegue dizer qual agente fez uma alteração ou por que ele foi executado, e toda revisão ou auditoria começa com uma reconstrução. É difícil escalar o trabalho agêntico quando não dá para ver o que os agentes ou os flows já fizeram.

As automações agendadas oferecem os controles de que uma equipe precisa para confiar no que é executado sozinho. Cada automação é executada como uma conta de serviço dedicada, com permissões de escopo restrito; assim, a equipe consegue distinguir nos eventos de auditoria o trabalho dos agentes do trabalho das pessoas. Os eventos de auditoria também registram as mudanças em cada automação, para que a equipe saiba o que foi executado, o que aconteceu e quem fez a alteração.

A página Automations, redesenhada e antes chamada Triggers, reúne as automações agendadas e as baseadas em eventos em um só lugar, com o volume de execuções, a taxa de sucesso e os detalhes das sessões de cada uma, para que a equipe veja o que foi executado e o que aconteceu. Se uma execução falhar, a página mostra o motivo, e é possível abrir a sessão para ver exatamente o que o agente fez.

Um alicerce da fábrica de software governada

A fábrica de software governada é um sistema conectado para levar o software da ideia à produção de acordo com as políticas e os padrões da própria organização, com uma cadeia de evidências que registra como cada mudança chegou lá.

As automações agendadas acrescentam uma peça essencial a esse alicerce, porque levam trabalho para a fábrica de forma automática e regular. Uma varredura semanal de vulnerabilidades pode criar itens de trabalho para a fábrica tratar, e cada automação é executada com a própria conta de serviço, com permissões de escopo restrito; assim, as ações dela continuam fáceis de identificar.

Agendar o trabalho certo mantém a fábrica em movimento, economiza tempo da equipe e deixa um registro confiável. Criar uma destas automações é um bom ponto de partida:

Investigação da saúde da CI: uma verificação de hora em hora dos incidentes abertos, que deixa um comentário com a causa raiz provável, para que a investigação já esteja em andamento antes de alguém abrir a issue.

Triagem de issues: uma análise matinal das novas issues, que decide se cada uma é um bug ou uma funcionalidade e adiciona uma label, para manter o backlog organizado.

Relatório de trabalho parado: um relatório semanal, publicado em uma nova issue, com as issues abertas sem atividade nos últimos 30 dias, para que o trabalho travado ganhe uma segunda análise.

Detecção de duplicatas: uma verificação diária das novas issues, que comenta quais issues abertas parecem ser o mesmo pedido, para que as duplicatas sejam vinculadas antes que alguém faça a triagem delas duas vezes.

Resumo semanal: toda sexta-feira, um texto com o que foi fechado e passou por merge na semana, escrito em linguagem simples para quem não é da engenharia e publicado como uma nova issue, para que os stakeholders saibam o que foi entregue sem precisar ler os títulos das MRs.

Experimente as automações agendadas

As automações agendadas já estão disponíveis em beta no GitLab 19.6. Assim como os outros flows da GitLab Duo Agent Platform, elas usam GitLab Credits. Para experimentar, ative os recursos experimentais e em beta, escolha uma rotina que a equipe repete, como uma das recomendações acima, e coloque-a em um agendamento.

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