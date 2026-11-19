A maioria dos softwares nasce de uma conversa: um cliente pede uma nova funcionalidade, um gerente de produto avalia o pedido em relação ao roadmap, um engenheiro verifica a viabilidade e alguém da liderança de segurança pergunta o que será afetado.
Depois, alguém precisa transformar tudo isso em trabalho. Essa pessoa relê a thread, digita de novo as decisões em uma issue e torce para não ter deixado passar algum detalhe importante escondido em uma resposta. A conversa anda rápido; é na passagem entre equipes e ferramentas que as coisas emperram.
Os agentes de IA estão especialmente preparados para essa passagem: ler uma discussão longa, com muitas vozes, e transformá-la em trabalho estruturado. Assim, as pessoas ficam livres para colaborar enquanto os agentes produzem o resultado.
O GitLab para Slack agora ganha recursos agênticos e está em disponibilidade limitada para usuários do GitLab.com com o GitLab 19.6. O acesso para o GitLab Self-Managed e o GitLab Dedicated virá no GitLab 19.7, quando o GitLab para Slack entrar em disponibilidade geral. Mencione @GitLab em uma thread nos canais da sua equipe, e o agente lê a conversa, encontra o que já existe, transforma as decisões em trabalho rastreado e inicia os flows de agentes que levam esse trabalho até a produção. O trabalho começa no Slack e chega ao GitLab, onde é governado, rastreado e entregue.
“As equipes tomam decisões no Slack todos os dias, e os melhores agentes são os que conseguem agir com base nesse contexto. O GitLab para Slack permite que os agentes leiam a conversa, executem ações em todo o ciclo de vida do software no GitLab e tragam os resultados de volta para a thread. As equipes podem ir de uma discussão rápida a um trabalho planejado, revisado e entregue sem trocar de ferramenta.”
– Katie Steigman, vice-presidente de Gestão de Produto do Slack
O Slack é a porta de entrada, e o GitLab faz o trabalho
O GitLab para Slack conecta a interface em que a sua equipe discute o trabalho à plataforma em que o seu software é entregue. A própria conversa da equipe no Slack se torna a entrada do agente; assim, nenhuma decisão se perde entre a thread e o primeiro commit.
O agente também olha além da thread. Quando alguém menciona @GitLab, ele pode ler as mensagens do canal em que foi mencionado; por isso, a resposta reflete a discussão inteira, e não apenas o que foi respondido a uma única mensagem. Também é possível pedir que ele faça um resumo antes, por exemplo: “@GitLab, resuma o #canal para mim.”
Funciona nos dois sentidos. O contexto do GitLab (o que já foi construído, o que está sendo rastreado, se uma merge request está pronta etc.) também aparece na conversa. A conversa vira issues, merge requests e flows de agentes em execução, com os resultados publicados de volta na thread.
Se a sua equipe já usa o app GitLab para Slack no GitLab.com, reinstale-o hoje para adicionar esses recursos de agentes. Não há nada novo para aprender: basta mencionar @GitLab.
Use-o onde a sua equipe trabalha
Discuta no canal. Rascunhe na sua DM. O GitLab para Slack funciona nos dois lugares:
- Canais públicos e privados: traga o agente para as discussões da equipe e transforme decisões em trabalho rastreado, visível para todos.
- Sua própria DM: tenha um espaço privado para fazer perguntas, conferir uma merge request ou rascunhar uma issue antes de compartilhar qualquer coisa com a equipe.
Uma thread, todos os papéis
O GitLab para Slack funciona para todos que dão forma ao trabalho, incluindo quem nunca escreve código:
- Gerentes de produto transformam uma decisão em trabalho com escopo definido antes de a reunião terminar.
- Designers enviam suas anotações diretamente para as pessoas e os agentes que executam o trabalho.
- Equipes de vendas e de atendimento ao cliente levam um pedido de cliente para um canal da equipe e o acompanham até a produção.
- Equipes de segurança e de plataforma confirmam que o trabalho dos agentes passa pela revisão antes de ser entregue.
- Engenheiros verificam o que já existe antes de construir de novo, sem sair da conversa.
Veja o GitLab para Slack em ação:
Governado desde a primeira menção
Um agente que age a partir de uma thread de chat só é útil se for possível confiar no que ele faz. A conversa acontece no Slack; o trabalho e todos os controles ficam no GitLab.
- Os agentes só agem quando chamados. Nos canais, o GitLab só age quando alguém menciona @GitLab. Na sua DM, ele responde a você, e somente a você.
- Apenas conversas internas. O GitLab para Slack não funciona em canais externos (Slack Connect); assim, o contexto dos projetos não fica exposto a pessoas de fora da organização.
- As solicitações são executadas em seu nome. Cada solicitação usa a conta vinculada do GitLab de quem a fez, com o escopo das permissões que essa pessoa já tem. Se você não tem acesso a um projeto no GitLab, o agente não pode acessá-lo por você no Slack.
- O contexto fica dentro do escopo. O agente só lê o contexto ao redor no canal em que foi mencionado. Tudo o que ele faz no GitLab continua seguindo as suas permissões.
- As ações ficam registradas. Cada solicitação cria uma sessão de agente no GitLab. As merge requests passam pelas mesmas revisões, regras de aprovação e trilha de auditoria que qualquer outra mudança.
- Os custos ficam visíveis. O uso é descontado dos seus GitLab Credits; assim, os administradores podem acompanhar e limitar esse uso como qualquer outro trabalho de agentes.
Esse é o modelo por trás da fábrica de software governada do GitLab: os agentes aceleram o trabalho, e o controle de código-fonte, a segurança e a governança o mantêm confiável. O Slack é mais uma porta de entrada para essa fábrica, não um atalho para contorná-la.
Comece agora
O GitLab para Slack está hoje em disponibilidade limitada no GitLab.com, e a disponibilidade geral, incluindo o GitLab Self-Managed e o GitLab Dedicated para clientes Premium e Ultimate, chega no mês que vem com o GitLab 19.7.
- No GitLab.com: reinstale o app GitLab para Slack para ter os novos recursos.
- No GitLab Self-Managed: atualize para o GitLab 19.7 quando ele estiver disponível e depois reinstale o app.
Ajude a definir o que vem a seguir
Temos muito mais planejado para o GitLab para Slack e queremos que o seu feedback oriente esse trabalho. Toda resposta do agente no Slack inclui botões de polegar para cima e para baixo, para que você possa nos dizer o que funcionou e o que não funcionou sem sair da thread.