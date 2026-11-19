A maioria dos softwares nasce de uma conversa: um cliente pede uma nova funcionalidade, um gerente de produto avalia o pedido em relação ao roadmap, um engenheiro verifica a viabilidade e alguém da liderança de segurança pergunta o que será afetado.

Depois, alguém precisa transformar tudo isso em trabalho. Essa pessoa relê a thread, digita de novo as decisões em uma issue e torce para não ter deixado passar algum detalhe importante escondido em uma resposta. A conversa anda rápido; é na passagem entre equipes e ferramentas que as coisas emperram.

Os agentes de IA estão especialmente preparados para essa passagem: ler uma discussão longa, com muitas vozes, e transformá-la em trabalho estruturado. Assim, as pessoas ficam livres para colaborar enquanto os agentes produzem o resultado.

O GitLab para Slack agora ganha recursos agênticos e está em disponibilidade limitada para usuários do GitLab.com com o GitLab 19.6. O acesso para o GitLab Self-Managed e o GitLab Dedicated virá no GitLab 19.7, quando o GitLab para Slack entrar em disponibilidade geral. Mencione @GitLab em uma thread nos canais da sua equipe, e o agente lê a conversa, encontra o que já existe, transforma as decisões em trabalho rastreado e inicia os flows de agentes que levam esse trabalho até a produção. O trabalho começa no Slack e chega ao GitLab, onde é governado, rastreado e entregue.

Criar um item de trabalho no Slack

“As equipes tomam decisões no Slack todos os dias, e os melhores agentes são os que conseguem agir com base nesse contexto. O GitLab para Slack permite que os agentes leiam a conversa, executem ações em todo o ciclo de vida do software no GitLab e tragam os resultados de volta para a thread. As equipes podem ir de uma discussão rápida a um trabalho planejado, revisado e entregue sem trocar de ferramenta.” – Katie Steigman, vice-presidente de Gestão de Produto do Slack

O Slack é a porta de entrada, e o GitLab faz o trabalho

O GitLab para Slack conecta a interface em que a sua equipe discute o trabalho à plataforma em que o seu software é entregue. A própria conversa da equipe no Slack se torna a entrada do agente; assim, nenhuma decisão se perde entre a thread e o primeiro commit.

O agente também olha além da thread. Quando alguém menciona @GitLab, ele pode ler as mensagens do canal em que foi mencionado; por isso, a resposta reflete a discussão inteira, e não apenas o que foi respondido a uma única mensagem. Também é possível pedir que ele faça um resumo antes, por exemplo: “@GitLab, resuma o #canal para mim.”

Funciona nos dois sentidos. O contexto do GitLab (o que já foi construído, o que está sendo rastreado, se uma merge request está pronta etc.) também aparece na conversa. A conversa vira issues, merge requests e flows de agentes em execução, com os resultados publicados de volta na thread.

Da conversa à produção no GitLab

Se a sua equipe já usa o app GitLab para Slack no GitLab.com, reinstale-o hoje para adicionar esses recursos de agentes. Não há nada novo para aprender: basta mencionar @GitLab.

Use-o onde a sua equipe trabalha

Discuta no canal. Rascunhe na sua DM. O GitLab para Slack funciona nos dois lugares:

Canais públicos e privados: traga o agente para as discussões da equipe e transforme decisões em trabalho rastreado, visível para todos.

traga o agente para as discussões da equipe e transforme decisões em trabalho rastreado, visível para todos. Sua própria DM: tenha um espaço privado para fazer perguntas, conferir uma merge request ou rascunhar uma issue antes de compartilhar qualquer coisa com a equipe.

Uma thread, todos os papéis

O GitLab para Slack funciona para todos que dão forma ao trabalho, incluindo quem nunca escreve código:

Gerentes de produto transformam uma decisão em trabalho com escopo definido antes de a reunião terminar.

Designers enviam suas anotações diretamente para as pessoas e os agentes que executam o trabalho.

Equipes de vendas e de atendimento ao cliente levam um pedido de cliente para um canal da equipe e o acompanham até a produção.

Equipes de segurança e de plataforma confirmam que o trabalho dos agentes passa pela revisão antes de ser entregue.

Engenheiros verificam o que já existe antes de construir de novo, sem sair da conversa.

Veja o GitLab para Slack em ação:

Governado desde a primeira menção

Um agente que age a partir de uma thread de chat só é útil se for possível confiar no que ele faz. A conversa acontece no Slack; o trabalho e todos os controles ficam no GitLab.

Os agentes só agem quando chamados. Nos canais, o GitLab só age quando alguém menciona @GitLab. Na sua DM, ele responde a você, e somente a você.

Nos canais, o GitLab só age quando alguém menciona @GitLab. Na sua DM, ele responde a você, e somente a você. Apenas conversas internas. O GitLab para Slack não funciona em canais externos (Slack Connect); assim, o contexto dos projetos não fica exposto a pessoas de fora da organização.

O GitLab para Slack não funciona em canais externos (Slack Connect); assim, o contexto dos projetos não fica exposto a pessoas de fora da organização. As solicitações são executadas em seu nome. Cada solicitação usa a conta vinculada do GitLab de quem a fez, com o escopo das permissões que essa pessoa já tem. Se você não tem acesso a um projeto no GitLab, o agente não pode acessá-lo por você no Slack.

Cada solicitação usa a conta vinculada do GitLab de quem a fez, com o escopo das permissões que essa pessoa já tem. Se você não tem acesso a um projeto no GitLab, o agente não pode acessá-lo por você no Slack. O contexto fica dentro do escopo. O agente só lê o contexto ao redor no canal em que foi mencionado. Tudo o que ele faz no GitLab continua seguindo as suas permissões.

O agente só lê o contexto ao redor no canal em que foi mencionado. Tudo o que ele faz no GitLab continua seguindo as suas permissões. As ações ficam registradas. Cada solicitação cria uma sessão de agente no GitLab. As merge requests passam pelas mesmas revisões, regras de aprovação e trilha de auditoria que qualquer outra mudança.

Cada solicitação cria uma sessão de agente no GitLab. As merge requests passam pelas mesmas revisões, regras de aprovação e trilha de auditoria que qualquer outra mudança. Os custos ficam visíveis. O uso é descontado dos seus GitLab Credits; assim, os administradores podem acompanhar e limitar esse uso como qualquer outro trabalho de agentes.

Esse é o modelo por trás da fábrica de software governada do GitLab: os agentes aceleram o trabalho, e o controle de código-fonte, a segurança e a governança o mantêm confiável. O Slack é mais uma porta de entrada para essa fábrica, não um atalho para contorná-la.

Comece agora

O GitLab para Slack está hoje em disponibilidade limitada no GitLab.com, e a disponibilidade geral, incluindo o GitLab Self-Managed e o GitLab Dedicated para clientes Premium e Ultimate, chega no mês que vem com o GitLab 19.7.

No GitLab.com: reinstale o app GitLab para Slack para ter os novos recursos.

No GitLab Self-Managed: atualize para o GitLab 19.7 quando ele estiver disponível e depois reinstale o app.

Ajude a definir o que vem a seguir

Temos muito mais planejado para o GitLab para Slack e queremos que o seu feedback oriente esse trabalho. Toda resposta do agente no Slack inclui botões de polegar para cima e para baixo, para que você possa nos dizer o que funcionou e o que não funcionou sem sair da thread.