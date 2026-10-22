O Kubernetes automatiza as tarefas de deploy e gerenciamento de aplicações conteinerizadas em larga escala. Com o tempo, tornou-se uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de aplicações em diversas áreas, como microsserviços, aplicações web e bancos de dados. Seu desempenho e sua escalabilidade fazem dele, hoje, um padrão reconhecido no gerenciamento de contêineres.

Neste artigo, veja tudo o que você precisa saber sobre o Kubernetes.

O que é o Kubernetes?

O Kubernetes é um sistema de código aberto para orquestrar com eficiência os contêineres de uma aplicação de software. A conteinerização é uma abordagem amplamente reconhecida no desenvolvimento de aplicações, principalmente em projetos de transformação digital e de nuvem.

Para quem ainda não conhece o conceito, os contêineres são um método de desenvolvimento que agrupa os componentes de uma aplicação em unidades padronizadas, independentes dos dispositivos e sistemas operacionais em que estão. Ao isolar as aplicações do ambiente, essa tecnologia facilita o deploy e a portabilidade, além de reduzir conflitos de interoperabilidade.

É aí que entra o Kubernetes. Os contêineres permitem dividir as aplicações em módulos menores e autônomos, o que facilita o deploy. Mas, para que esses módulos interajam dentro de uma aplicação, é preciso um sistema de gerenciamento que abranja todos eles. É justamente isso que o Kubernetes faz: ele oferece uma plataforma para controlar onde e como os contêineres são executados, o que permite orquestrar e programar a execução deles para gerenciar aplicações conteinerizadas em larga escala.

Confira os artigos do GitLab sobre Kubernetes (em inglês).

Como funciona a arquitetura do Kubernetes?

Para entender como funciona a arquitetura do Kubernetes, é essencial conhecer alguns conceitos, a começar pelo de cluster, o mais abrangente da arquitetura. Um cluster Kubernetes é o conjunto de máquinas virtuais ou físicas em que uma aplicação conteinerizada é instalada.

Fonte: Kubernetes.

O cluster é formado por diferentes elementos:

Nó: é a unidade de trabalho de um cluster Kubernetes. Trata-se de uma máquina virtual ou física que executa tarefas para a aplicação.

Pod: o pod é a menor unidade de deploy do Kubernetes. É um grupo de contêineres que trabalham juntos no mesmo nó. Os contêineres de um pod compartilham a mesma rede e podem se comunicar entre si via localhost.

Service: um Service do Kubernetes expõe um pod à rede ou a outros pods. Ele oferece um ponto de acesso estável e bem definido às aplicações hospedadas nos pods.

Volume: é uma abstração de diretório que permite que os contêineres de um pod compartilhem arquivos e preservem dados quando um contêiner é reiniciado.

Namespace: o namespace permite agrupar e isolar recursos para formar um cluster virtual.

A arquitetura do Kubernetes se divide em duas partes principais: a camada de gerenciamento ( control plane , antes chamada de master node ) e os nós de trabalho ( worker nodes ). A camada de gerenciamento é responsável pelo gerenciamento geral do cluster e pela comunicação com os nós de trabalho. Entre seus principais componentes, o servidor de API (kube-apiserver) é o ponto central de todas as comunicações entre usuários e cluster. O etcd é o banco de dados de chave-valor que armazena as configurações, o estado do sistema e os metadados dos objetos. O gerenciador de controladores (kube-controller-manager) coordena operações em segundo plano, como a replicação de pods, e o kube-scheduler distribui os pods entre os nós conforme os recursos disponíveis.

Os nós de trabalho, por sua vez, são as máquinas que executam e gerenciam as aplicações contidas nos pods. Neles, o kubelet é o agente que roda em cada nó e se comunica com a camada de gerenciamento para receber comandos e informar o estado dos pods. O proxy de rede, ou kube-proxy, mantém regras de rede nos nós que permitem a comunicação com os Services, tanto de dentro quanto de fora do cluster. Por fim, o agente de execução de contêiner ( container runtime ) é o software responsável pela execução e pelo gerenciamento dos contêineres nos pods.

O papel do Docker

Entre todos os componentes de um cluster K8s, a escolha do agente de execução de contêiner nos nós de trabalho é importante. Os mais usados hoje são o containerd e o CRI-O, que seguem a Container Runtime Interface (CRI) do Kubernetes. Desde a versão 1.24, de 2022, o Kubernetes não usa mais o Docker Engine diretamente como agente de execução. Ainda assim, as imagens criadas com o Docker continuam funcionando normalmente, porque seguem o padrão OCI.

Qual é a diferença entre o Docker e o Kubernetes?

O Docker é uma solução de código aberto usada especificamente no nível dos contêineres. Ele permite empacotar contêineres em um formato padronizado e leve, o que aumenta sua portabilidade entre diferentes ambientes. É, portanto, uma ferramenta complementar ao K8s: o Docker facilita o gerenciamento dos próprios contêineres, enquanto o Kubernetes simplifica a integração e a comunicação entre eles dentro da aplicação.

Quais são os benefícios do Kubernetes?

Lançado pelo Google em 2014, o Kubernetes teve sua primeira versão estável em julho de 2015. Desde então, sua popularidade não diminuiu, e o K8s se tornou referência em orquestração de contêineres, principalmente em arquiteturas orientadas a microsserviços. Mas, afinal, por que usar o Kubernetes? Esse sucesso se deve, antes de tudo, ao excelente desempenho do software na orquestração de contêineres.

Os benefícios do Kubernetes são muitos:

Automação: o Kubernetes facilita a automação de tarefas de deploy, escalonamento e atualização de aplicações conteinerizadas.

Flexibilidade: o software se adapta a diferentes tecnologias de contêiner, além de várias arquiteturas de hardware e sistemas operacionais.

Escalabilidade: o K8s facilita o deploy e o gerenciamento de milhares de contêineres e acompanha o estado de cada um deles.

Migração: em muitos casos, é possível migrar aplicações conteinerizadas para o Kubernetes sem alterar o código-fonte.

Gerenciamento de vários clusters: com ferramentas complementares, é possível gerenciar de forma centralizada vários clusters distribuídos em diferentes infraestruturas.

Gerenciamento de atualizações: o software oferece suporte a rolling updates, que atualizam as aplicações sem interromper o serviço.

Um ecossistema robusto e escalável

O Kubernetes se destaca pela capacidade de gerenciar contêineres de forma eficiente e segura, mantendo a independência em relação aos provedores de infraestrutura de nuvem. Sua arquitetura modular se adapta às necessidades específicas de cada empresa e comporta uma gama muito ampla de aplicações e serviços (serviços web, processamento de dados, aplicações móveis etc.).

Na corrida pela transformação digital, o Kubernetes também conquista adeptos graças ao seu ecossistema rico e escalável na comunidade de código aberto. Gerenciado pela Cloud Native Computing Foundation ( CNCF), o K8s conta com o apoio de milhares de desenvolvedores no mundo todo, que contribuem para o desenvolvimento do projeto e para a melhoria contínua de suas funcionalidades.

Quais são as limitações do Kubernetes?

Os benefícios do Kubernetes fazem dele uma escolha segura para muitas equipes de desenvolvimento no universo das aplicações nativas da nuvem ( cloud-native ). Ainda assim, vale apontar algumas limitações. O Kubernetes exige uma base técnica sólida e capacitação em novos conceitos e métodos de desenvolvimento. O software pode ser complexo de configurar no início de um projeto, e a configuração é decisiva, principalmente para proteger a plataforma. Por isso, contar com uma equipe de desenvolvimento experiente em K8s é uma vantagem significativa.

Outro desafio é a implementação e a manutenção de uma arquitetura K8s, que também exigem tempo e recursos, principalmente para atualizar seus vários componentes e softwares. Isso levanta a questão de um possível superdimensionamento: no caso de uma aplicação pequena, ou de um projeto sem grandes desafios de escalabilidade, uma arquitetura mais simples pode ser suficiente e mais econômica.

O Kubernetes nas equipes

Dezenas de milhares de empresas adotaram uma arquitetura Kubernetes como parte da sua transformação digital. O K8s é usado por empresas de todos os portes, de startups a multinacionais.

Há muitos exemplos de integrações bem-sucedidas, como o da Haven Technologies. A empresa migrou seus serviços SaaS para o K8s e se apoia, em especial, em uma estratégia de Kubernetes com a plataforma DevSecOps do GitLab para ajudar suas equipes a ganhar eficiência, segurança e velocidade no desenvolvimento de software. Confira o nosso estudo de caso (em inglês) para saber mais!

Kubernetes, Git e GitLab

Kubernetes, Git e GitLab são elementos essenciais do cenário DevOps. O Kubernetes oferece grande flexibilidade para fazer o deploy e gerenciar os vários componentes de uma aplicação. Já o GitLab, construído em torno do Git e de seu sistema nativo de controle de versão, permite um acompanhamento rigoroso e preciso do código-fonte e das alterações, além de oferecer um conjunto completo de ferramentas para gerenciar todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Essa combinação, junto com uma abordagem GitOps, que busca automatizar o provisionamento de infraestruturas de nuvem modernas, cria um ambiente ágil para o desenvolvimento e o deploy de aplicações, o que torna possível entregar software poderoso, flexível e escalável. Para mais detalhes, conheça as soluções do GitLab para conectar um cluster Kubernetes (em inglês).

Perguntas frequentes sobre Kubernetes

Quais são as soluções concorrentes do K8s?

Existem algumas alternativas ao Kubernetes, como o Docker Swarm e o Marathon. Ainda assim, o Kubernetes é considerado a solução mais madura e popular do mercado. Sua ampla base de usuários, a documentação abundante e o apoio de uma comunidade ativa fazem do Kubernetes uma excelente escolha para quem quer adotar um sistema de orquestração de contêineres.

O que é um cluster Kubernetes?

Um cluster Kubernetes é composto por uma camada de gerenciamento e vários nós de trabalho. A camada de gerenciamento coordena as tarefas do cluster, enquanto os nós de trabalho executam essas tarefas de orquestração e hospedam os contêineres. Os clusters K8s são altamente escaláveis: é possível adicionar ou remover nós para adequar os recursos do cluster às necessidades da aplicação.

Como começar a usar o Kubernetes?

Para começar, é preciso escolher onde executar o Kubernetes. Para testes locais em Linux, macOS ou Windows, ferramentas como o minikube ou o kind criam um cluster na própria máquina. Em produção, o cluster pode ser instalado em uma infraestrutura própria, com ferramentas como o kubeadm, ou contratado como serviço gerenciado na nuvem (Google Kubernetes Engine ou Amazon EKS, por exemplo). Depois de criar o cluster e conectar a camada de gerenciamento aos nós de trabalho, já é possível fazer o deploy de uma primeira aplicação com o Kubernetes.

Por que escolher o Kubernetes?

O Kubernetes oferece grande flexibilidade e portabilidade total entre diferentes plataformas de nuvem ou infraestruturas locais. Ao automatizar as tarefas de orquestração, o K8s ajuda a otimizar recursos, reduzir custos operacionais e liberar tempo de desenvolvedores e administradores de sistemas. Por fim, o ecossistema do Kubernetes é vasto e está em constante evolução graças a uma grande comunidade de código aberto, o que possibilita uma inovação rápida.

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