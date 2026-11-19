A detecção de segredos emite um alerta quando um token de acesso pessoal (PAT) ativo é exposto na branch padrão. Agir com base nesse achado é mais difícil: revogar o token quebra as pipelines que dependem dele, e substituí-lo com segurança exige várias etapas manuais. Enquanto o achado aguarda no relatório de vulnerabilidades, o token continua válido.

A partir do GitLab 19.6, em beta para o GitLab Ultimate, é possível corrigir um PAT do GitLab vazado diretamente na página da vulnerabilidade. Quando você seleciona Rotate and fix, o GitLab revoga o token, armazena um substituto no GitLab Secrets Manager e usa a GitLab Duo Agent Platform para abrir uma merge request (MR) que atualiza os jobs de CI/CD. Basta revisar a MR e fazer o merge. O GitLab nunca expõe o valor do novo token, nem para você, nem para os seus agentes.

Por que tokens vazados continuam ativos depois de detectados

Imagine que a detecção de segredos sinalize um PAT ativo em deploy.sh :

Copy export GITLAB_TOKEN="glpat-..."

Corrigi-la manualmente exige descobrir quem é o dono do token, revogá-lo, gerar um substituto com os mesmos escopos, armazená-lo com segurança e abrir MRs para atualizar os scripts e os jobs de CI/CD.

Como esse processo é trabalhoso, as correções costumam empacar ou dar errado:

O achado fica parado: ninguém quer quebrar a pipeline, então o achado continua no relatório de vulnerabilidades enquanto o token segue ativo.

ninguém quer quebrar a pipeline, então o achado continua no relatório de vulnerabilidades enquanto o token segue ativo. A correção para no meio do caminho: alguém revoga o token na hora e quebra o build. Na pressa de resolver, cola o substituto em uma variável de CI/CD menos segura.

alguém revoga o token na hora e quebra o build. Na pressa de resolver, cola o substituto em uma variável de CI/CD menos segura. O novo token vaza: alguém compartilha o token substituto em uma thread de chat para que um colega possa configurá-lo.

No intervalo entre detectado e rotacionado , o token continua funcionando para qualquer pessoa que consiga ler o repositório.

Rotação e correção em um piscar de olhos

O recurso Rotate and fix fecha essa lacuna ao combinar a detecção de segredos e as verificações de validade, o GitLab Secrets Manager e a GitLab Duo Agent Platform.

Quando você abre um achado de PAT ativo e seleciona AI actions > Fix with AI > Rotate and fix, o GitLab:

Revoga o token vazado e cria um substituto com o mesmo nome, os mesmos escopos e a mesma validade (contada a partir da data da rotação). Armazena o novo valor como um segredo de projeto no Secrets Manager, disponível para todas as branches e todos os ambientes. Marca o token como inativo na vulnerabilidade. Inicia uma sessão do GitLab Duo Developer Flow, que abre uma MR para remover o token hardcoded e configurar os jobs de CI/CD para ler o segredo.

Depois, é só revisar a MR, fazer o merge e resolver a vulnerabilidade.

Atualize o código sem expor o novo token

A rotação termina antes de o agente começar, por isso o GitLab Duo nunca vê o novo token. Quando o GitLab Duo lê o arquivo para remover a credencial hardcoded, o valor antigo já foi revogado e o substituto já está armazenado com segurança no Secrets Manager. O agente recebe apenas a vulnerabilidade e a localização dela no arquivo, o nome do novo segredo e o seu nome de usuário, para poder atribuir a MR a você. Em seguida, o GitLab Duo atualiza a configuração da pipeline:

Copy deploy : secrets : GITLAB_TOKEN : gitlab_secrets_manager : name : ROTATED_GITLAB_TOKEN_123 file : false script : - ./deploy.sh

O script continua usando GITLAB_TOKEN , que o Secrets Manager injeta em tempo de execução.

O que saber antes de implementar

Disponibilidade: este recurso em beta exige o GitLab Ultimate 19.6 ou posterior. Ele vem ativado por padrão no GitLab.com, está disponível com a feature flag secrets_manager_pat_rotation no GitLab Self-Managed e ainda não chegou ao GitLab Dedicated.

este recurso em beta exige o GitLab Ultimate 19.6 ou posterior. Ele vem ativado por padrão no GitLab.com, está disponível com a feature flag no GitLab Self-Managed e ainda não chegou ao GitLab Dedicated. Tipos de segredo compatíveis: a rotação funciona com PATs do GitLab, incluindo PATs granulares. Ela ainda não cobre outros segredos que a detecção de segredos encontra, como chaves de provedores de nuvem.

a rotação funciona com PATs do GitLab, incluindo PATs granulares. Ela ainda não cobre outros segredos que a detecção de segredos encontra, como chaves de provedores de nuvem. Imediata e irreversível: o token vazado para de funcionar na hora, e não é possível desfazer a rotação. Scripts fora do GitLab CI/CD e jobs de outros projetos que usavam o token antigo vão precisar de um novo token, porque o novo segredo tem escopo restrito ao projeto atual e o valor bruto dele não pode ser recuperado.

o token vazado para de funcionar na hora, e não é possível desfazer a rotação. Scripts fora do GitLab CI/CD e jobs de outros projetos que usavam o token antigo vão precisar de um novo token, porque o novo segredo tem escopo restrito ao projeto atual e o valor bruto dele não pode ser recuperado. Regras de propriedade: no GitLab.com, cada pessoa só pode rotacionar os próprios tokens. No GitLab Self-Managed, administradores também podem rotacionar tokens de outros usuários.

no GitLab.com, cada pessoa só pode rotacionar os próprios tokens. No GitLab Self-Managed, administradores também podem rotacionar tokens de outros usuários. Independente da IA: se a sessão do GitLab Duo não puder ser iniciada, o GitLab ainda rotaciona o token antigo e armazena o substituto, para que o código possa ser atualizado manualmente.

Para os requisitos de papel, as configurações necessárias e as instruções passo a passo, consulte a documentação de rotação de tokens vazados.

Automatize a rotação em um grupo inteiro

Rotacionar tokens um a um não escala em organizações grandes. O Rotate and fix faz duas chamadas de API: a mutation GraphQL projectSecretCreateFromLeakedToken , que rotaciona o token e armazena o segredo, e uma requisição que inicia o GitLab Duo Developer Flow.

Reunimos as duas chamadas na leaked-token-rotation-automation (em inglês), uma CLI em Python sem dependências e um componente de CI/CD que rotaciona tokens em lote em um grupo inteiro:

Achados de vulnerabilidade ativos: rotaciona os PATs vazados ativos nos repositórios do grupo e abre uma MR para cada achado. No GitLab.com, rotaciona os seus próprios tokens e lista no relatório os tokens de outros usuários para acompanhamento. No GitLab Self-Managed, um administrador pode rotacionar os tokens de todos os usuários.

rotaciona os PATs vazados ativos nos repositórios do grupo e abre uma MR para cada achado. No GitLab.com, rotaciona os seus próprios tokens e lista no relatório os tokens de outros usuários para acompanhamento. No GitLab Self-Managed, um administrador pode rotacionar os tokens de todos os usuários. Tokens em variáveis de CI/CD: a detecção de segredos não faz a varredura das variáveis de CI/CD dos projetos, e qualquer Maintainer do projeto consegue ler uma variável que não esteja oculta. A ferramenta encontra PATs do GitLab nessas variáveis, rotaciona-os e armazena os novos valores no Secrets Manager. Se algum job usar a variável, o GitLab Duo abre uma MR para atualizá-lo. Cada token se rotaciona usando o próprio escopo api ou self_rotate ; por isso, esse comando também funciona com tokens que pertencem a outros usuários. A ferramenta ignora variáveis de grupo, de instância, do tipo arquivo e ocultas.

Toda execução usa por padrão o modo de simulação (dry-run; use --apply para executar de fato), termina depois de 10 rotações (configurável com --limit ) e nunca inclui valores de tokens nos relatórios. Consulte o README do projeto (em inglês) para ver as instruções de instalação, o uso do componente de CI/CD e os escopos de token necessários.

Comece agora

Para testar, são necessários o GitLab Ultimate, a GitLab Duo Agent Platform e o Secrets Manager, disponível em uma avaliação gratuita de 30 dias. Cada rotação consome GitLab Credits pela sessão do Developer Flow e pelo segredo armazenado e por cada job de CI/CD que o lê.

Consulte o guia de pré-requisitos e solução de problemas para garantir que as verificações de validade e o Developer Flow estejam ativados. No GitLab Self-Managed, ative também a feature flag secrets_manager_pat_rotation . Abra um achado de PAT ativo no relatório de vulnerabilidades, selecione AI actions > Fix with AI > Rotate and fix e revise a merge request gerada. Execute a ferramenta leaked-token-rotation-automation no modo de simulação para ver quais tokens podem ser rotacionados no grupo.

Próximos passos

Estamos criando no GitLab um fluxo de migração que recria variáveis de CI/CD sensíveis como segredos do GitLab Secrets Manager, sem precisar digitar os valores de novo. O GitLab vai encontrar automaticamente as variáveis que parecem credenciais e aplicar políticas de acesso padrão às que forem escolhidas para migração. Em seguida, o GitLab Duo vai abrir uma merge request que atualiza a configuração da pipeline; assim, só resta revisar e fazer o merge.