A importância da conformidade no DevOps

Os times de DevOps precisam desenvolver software seguro, e uma parte fundamental da segurança é a conformidade. Alcançar a conformidade pode ser demorado, estressante e exigir muitos recursos, mas é cada vez mais uma tarefa que os times de DevOps — e os desenvolvedores, especificamente — precisam incorporar aos seus processos.

Veja a seguir como funciona a conformidade no DevOps.

Tudo começa com as normas

Organizações de todos os portes dependem de normas reconhecidas nacional ou internacionalmente para comprovar as suas políticas de segurança a clientes, parceiros e acionistas. As empresas precisam criar sistemas que simplifiquem a conformidade com um número potencialmente grande de normas, como NIST, ISO, níveis do SLSA, GDPR, SOX, SOC2, PCI DSS, HIPAA e HITECH. No GitLab, sabemos exatamente o quanto isso é difícil, porque passamos pelo processo de conformidade com o SOC 2 nós mesmos, além de várias outras iniciativas de conformidade.

Antigamente, lidar com os requisitos de conformidade envolvia planilhas, checklists e times multidisciplinares garimpando dados. Ser certificado em conformidade era crítico para o negócio, mas não era crítico o suficiente para que o processo fosse codificado e simplificado... e isso era antes mesmo do surgimento da nuvem, onde os dados literalmente podem estar em qualquer lugar.

"É extremamente difícil saber se você fez as coisas certas para se manter seguro e em conformidade, ainda mais em um ambiente cada vez mais complexo de aplicações cloud-native, infraestrutura como código, microsserviços e cada vez mais componentes open source", explica Dave Steer, vice-presidente de marketing de produto e soluções do GitLab.

É aí que entram a automação, a cooperação e a colaboração — e o DevOps.

Criando coesão

Já é bem conhecido o quanto desenvolvedores e profissionais de segurança têm dificuldade em encontrar um terreno comum em torno do desenvolvimento seguro de software, e a conformidade é mais um passo nesse caminho de cooperação que já é bem acidentado. Mas incorporar a conformidade ao DevOps é possível com a combinação certa de cultura e tecnologia. Para começar, é importante decidir quais padrões se aplicam à sua organização e se a conformidade vai ficar separada da segurança, ou integrada ao mesmo time. De um jeito ou de outro, segurança e conformidade trabalham juntas, uma alimentando a outra. A conformidade define os parâmetros para atender aos requisitos regulatórios, e a segurança executa as ações para cumprir esses requisitos.

E é aí que a parte boa realmente começa. O pilar do DevOps é a automação, e se existe um processo que está pedindo a gritos para ser automatizado e literalmente embutido no DevOps, esse processo é a conformidade. Existem três formas principais pelas quais os times de DevOps podem simplificar o processo de conformidade:

Torne os padrões de conformidade parte do pipeline de CI/CD. Isso pode não funcionar para todos os requisitos de conformidade, mas elimina a necessidade de um checklist manual e oferece uma trilha de auditoria clara, além de uma parada obrigatória caso haja algum problema, já que o pipeline vai falhar.

Isso pode não funcionar para todos os requisitos de conformidade, mas elimina a necessidade de um checklist manual e oferece uma trilha de auditoria clara, além de uma parada obrigatória caso haja algum problema, já que o pipeline vai falhar. Use os containers. Quando um time tem certeza de que um processo ou tecnologia está em conformidade, ele pode ser transformado em uma imagem de container. Com o tempo, essas "imagens de referência (Golden Images)", como Martin Fowler as chama, podem se tornar referências de conformidade para toda a organização.

Quando um time tem certeza de que um processo ou tecnologia está em conformidade, ele pode ser transformado em uma imagem de container. Com o tempo, essas "imagens de referência (Golden Images)", como Martin Fowler as chama, podem se tornar referências de conformidade para toda a organização. Estabeleça um sistema de registro (SOR). Um SOR permite que um time de DevOps acompanhe a conformidade pouco antes de uma mudança ser feita no código ou no processo.

A sua cadeia de suprimentos de software está segura?

Enquanto continuamos navegando por um ambiente de DevOps moderno e em constante evolução, é importante estar atento ao fato de que conformidade e segurança estão se unindo sob um único grande tema daqui para frente: a segurança da cadeia de suprimentos de software.

A segurança da cadeia de suprimentos de software está rapidamente se tornando o guarda-chuva que reúne conformidade e segurança, apoiado por verificação de segurança, automação de políticas/guardrails, segurança da própria fábrica de software e controles comuns incorporados dentro dessa fábrica de software.

Combinadas com o acompanhamento contínuo da conformidade e das exigências de segurança, as práticas automatizadas de DevOps têm o potencial de ajudar a descobrir problemas de segurança e conformidade mais rápido, e a resolver ameaças de forma mais ágil e eficaz.

É fundamental que as organizações entendam como cumprir as regulamentações exigidas. Saiba como o GitLab ajuda organizações a alcançar a conformidade contínua e conheça nossa visão de segurança da cadeia de suprimentos de software.