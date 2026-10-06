GitLab Transcend: Velocidade em que você pode confiar, até a produção

No GitLab Transcend, fizemos mais de uma dezena de anúncios cobrindo as quatro camadas da nossa arquitetura para engenharia de software agêntica: orquestração de agentes, dados e contexto, fluxos de trabalho de DevOps, e governança e segurança. Assista à gravação , ou continue lendo para saber o que foi lançado e como ativar os novos recursos.

Resumo geral

Orquestração de agentes em todo o ciclo de vida do software

Hoje, cada etapa do seu fluxo de trabalho agêntico ainda espera a aprovação de uma pessoa antes que a próxima comece.

Os fluxos orientados por objetivo pegam um objetivo declarado e o executam de ponta a ponta — passando por revisão, testes, verificações de segurança e aprovações — a partir da Duo CLI, do modo headless ou do Agentic Chat. Os fluxos personalizados permitem encadear agentes para seguir o processo que o seu time já usa. O GitLab for Slack inicia um flow a partir do canal onde a conversa já está acontecendo. O Servidor MCP permite que aplicações de IA externas e agentes de programação acessem a sua instância do GitLab com segurança, sob a mesma política que os seus próprios agentes seguem.

Os modelos open-weight hospedados pelo GitLab, incluindo o GLM 5.3, o Kimi K3 e o MiniMax 3, oferecem uma opção de menor custo quando uma carga de trabalho não exige um modelo de ponta. Com taxas de conclusão de tarefa parecidas, algumas combinações de modelos open weight entregam até 8x mais chamadas de modelo por GitLab Credit, na comparação com seus equivalentes de ponta.

Dados e contexto para potencializar o raciocínio humano e dos agentes

Toda tarefa de agente começa recriando o mesmo contexto do zero, o que aumenta as tentativas repetidas e o uso de tokens. E sem uma visibilidade coerente sobre os custos e o ROI de IA, não dá para saber se o seu investimento está valendo a pena.

O GitLab Orbit, o grafo de contexto de todo o seu ciclo de vida de software, aumenta a precisão dos agentes com até 45 vezes menos tentativas repetidas, reduzindo na prática o custo dos fluxos de trabalho agênticos com até 4,5x menos uso de tokens. Durante o seu período de beta, o Orbit já foi usado por mais de 3.500 organizações, rodando mais de 280.000 consultas.

O Duo Agent Platform Impact Analytics mostra o custo e o impacto do seu investimento em IA por time, tarefa e modelo. Os controles de crédito e uso permitem definir limites no nível da assinatura, do grupo ou do usuário, com alertas em 50%, 80% e 100% do gasto, e uma pausa automática assim que o limite definido é atingido.

Infraestrutura de DevOps na escala dos agentes

A maior parte do que é entregue não é código escrito pelo seu time — é montada a partir de pacotes open source, imagens base e bibliotecas puxadas de todo lugar. Quando cada time mantém o próprio registry, não existe um lugar único para confirmar o que de fato foi publicado ou entregue.

No último mês de junho, durante o Transcend em Londres, apresentamos a nossa solução de gerenciamento de código-fonte de próxima geração, que ajuda você a alcançar uma escala automatizada com os seus agentes de programação. O próximo problema de das escalas automatizadas, porém, está na etapa seguinte ao código: o momento de criar um build.

O GitLab Artifact Central substitui um registry separado por time por um único lugar para publicar e puxar pacotes, construído ao lado do seu código-fonte e dos seus pipelines de CI. Ele publica e puxa pacotes Maven, npm, Docker e OCI diretamente dos pipelines de CI, com PyPI e NuGet chegando na GA. O Artifact Central usa a mesma identidade e as mesmas permissões do seu código-fonte, com repositórios virtuais, autenticação nativa de CI/CD e procedência completa de build. Os primeiros resultados mostram um custo total de propriedade cerca de 50% menor, em comparação com ferramentas alternativas.

Governança e segurança com aplicação centralizada

Os agentes puxam componentes de pacotes para o seu build na velocidade de máquina, o que torna impossível proteger manualmente tudo o que você entrega. Quando essa lacuna existe, você corre o risco de levar vulnerabilidades de segurança para a produção, em vez de pegá-las antes que afetem os clientes — e tem que responder por isso depois.

O GitLab Dependency Firewall, agora em acesso antecipado, define regras sobre idade do pacote, gravidade da vulnerabilidade, detecção de pacotes maliciosos e conformidade de licença, com ações para bloquear, colocar em quarentena ou avisar, aplicadas diretamente nos registries que você já usa. Ele funciona nativamente com o GitLab Artifact Central, e é compatível com o JFrog Artifactory e o Sonatype Nexus Repository.

Com um número maior de builds, surge outro risco: agentes herdando segredos de build a partir de ambientes de desenvolvimento locais que ninguém protegeu, e usando esses segredos em pipelines de CI. O GitLab Secrets Manager mantém cada segredo em um único lugar, restrito ao job que precisa dele, com revogação em um clique para uma credencial vazada e uma economia de até 50% em comparação com manter um repositório seguro separado.

Os mesmos modelos de IA que permitem aos agentes escrever e entregar código na sua própria velocidade também tornam mais rápido e mais barato descobrir, conectar e explorar falhas já existentes. O GitLab Security Standard define cinco etapas para avaliar e reforçar a segurança do seu desenvolvimento de software agêntico: autorizar o acesso de cada agente, isolar workspaces e suas entradas, verificar os controles que avaliam o trabalho, liberar exatamente o que foi verificado e responder rapidamente quando existirem problemas — tudo isso construído sobre uma base de política, auditoria e responsabilidade. Leia o padrão completo para o detalhamento completo.

Em breve, o Claude Mythos 5 e 5.1, da Anthropic, vão impulsionar os novos flows de segurança do GitLab Duo Agent Platform, ajudando organizações com ambientes aprovados a encontrar e corrigir vulnerabilidades mais rápido do que os atacantes conseguem descobri-las e explorá-las.

Como comprar com o GitLab Flex

A engenharia de software agêntica torna difícil prever, com seis meses de antecedência, o headcount, o consumo de créditos e as novas capacidades que você vai precisar. O GitLab Flex é um compromisso anual único que cobre as novas capacidades do GitLab assim que elas são lançadas, sem precisar de novos contratos de compra. Ele permite que os times reorganizem o gasto com estações e IA por meio de GitLab Credits, mês a mês, à medida que as necessidades mudam.

Por onde começar

E se você já está pronto para começar a construir, participe do " Life after code: the path to production at the speed of imagination", o nosso hackathon de três semanas em parceria com a Anthropic e o Google Cloud.

Onde quer que você comece, o destino é o mesmo: a base de uma fábrica de software com governança, em que os agentes aceleram o trabalho e cada mudança permanece confiável.

Estamos ansiosos para ver o que você vai construir a seguir.