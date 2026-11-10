A integração contínua/entrega contínua ( CI/CD) revolucionou a forma como as equipes de software geram valor para os seus usuários. Ficou para trás a época dos deploys manuais e das dores de cabeça com integração: o desenvolvimento moderno exige automação, confiabilidade e velocidade.

Em essência, CI/CD consiste em criar uma pipeline sem atritos, que leva o código do ambiente do desenvolvedor até a produção e incorpora feedback em tempo real. A CI ajuda as equipes a detectar problemas cedo, antes que eles se tornem caros, garantindo que as alterações de código sejam integradas com frequência a um repositório compartilhado e testadas e validadas automaticamente. A CD amplia esse processo ao automatizar os deploys, o que torna os releases previsíveis e livres de estresse.

Em vez de depender de processos manuais e de cadeias de ferramentas complexas para o desenvolvimento de software, as equipes podem usar uma pipeline de CI/CD robusta para fazer o build, testar e fazer o deploy do software. E a IA pode simplificar o processo ainda mais, criando automaticamente pipelines de CI/CD com verificações consistentes de qualidade, compliance e segurança.

Este guia explica as pipelines de CI/CD modernas, dos princípios básicos às boas práticas e às estratégias avançadas. Você também vai descobrir como organizações líderes usam CI/CD para obter resultados expressivos. O que você aprender aqui vai ajudar a escalar o seu ambiente DevSecOps para desenvolver e entregar software de forma ágil, automatizada e eficiente.

O que você vai aprender:

O que é integração contínua?

A integração contínua (CI) é a prática de integrar todas as alterações de código à branch principal de um repositório de código-fonte compartilhado cedo e com frequência, testando automaticamente as alterações a cada commit ou merge e iniciando um build automaticamente. Com a integração contínua, as equipes conseguem identificar e corrigir erros e problemas de segurança com mais facilidade e muito mais cedo no processo de desenvolvimento.

O que é entrega contínua?

A entrega contínua (CD), às vezes chamada de deploy contínuo , permite que as organizações façam o deploy das suas aplicações automaticamente, o que dá aos desenvolvedores mais tempo para acompanhar o status dos deploys e garantir que tudo dê certo. Com a entrega contínua, as equipes de DevSecOps definem antecipadamente os critérios para os releases de código e, quando esses critérios são atendidos e validados, o código passa pelo deploy no ambiente de produção. Isso deixa as organizações mais ágeis e coloca novos recursos nas mãos dos usuários mais rápido.

Como o gerenciamento de código-fonte se relaciona com CI/CD

O gerenciamento de código-fonte ( SCM) e CI/CD formam a base das práticas modernas de desenvolvimento de software. Sistemas de SCM como o Git oferecem uma forma centralizada de acompanhar alterações, gerenciar diferentes versões do código e facilitar a colaboração entre os membros da equipe. Quando trabalham em novos recursos ou em correções de bugs, os desenvolvedores criam branches a partir da base de código principal, fazem as suas alterações e depois as integram por meio de merge requests. Essa estratégia de branches permite que vários desenvolvedores trabalhem ao mesmo tempo sem interferir no código uns dos outros, mantendo uma branch principal estável, que sempre contém código pronto para produção.

A CI/CD pega o código gerenciado pelos sistemas de SCM e faz automaticamente o build, os testes e a validação a cada push de alterações. Quando um desenvolvedor envia as suas alterações, o sistema de CI/CD recupera automaticamente o código mais recente, combina esse código com a base de código existente e executa uma série de verificações automatizadas. Em geral, elas incluem compilar o código, executar testes unitários, fazer análise estática de código e verificar a cobertura de código. Se alguma dessas etapas falhar, a equipe é avisada na hora e pode resolver os problemas antes que eles afetem outros desenvolvedores ou cheguem à produção. Essa integração estreita entre o controle de código-fonte e a integração contínua cria um ciclo de feedback que ajuda a manter a qualidade do código e evita que problemas de integração se acumulem.

Os benefícios de CI/CD no desenvolvimento de software moderno

A CI/CD traz benefícios transformadores para o desenvolvimento de software moderno ao reduzir drasticamente o tempo e o risco associados à entrega de novos recursos e correções. O ciclo de feedback contínuo dá às equipes de DevSecOps a confiança de que as suas alterações são validadas automaticamente em relação a toda a base de código. O resultado é software de mais qualidade, prazos de entrega menores e releases mais frequentes, capazes de responder rapidamente às necessidades dos usuários e às demandas do mercado.

Talvez o mais importante seja que a CI/CD promove uma cultura de colaboração e transparência dentro das equipes de desenvolvimento de software. Quando todos conseguem ver em tempo real o status dos builds, dos testes e dos deploys, fica mais fácil identificar e resolver gargalos no processo de entrega. A automação proporcionada pela CI/CD também reduz a carga cognitiva dos desenvolvedores, que ficam livres para se concentrar em escrever código em vez de gerenciar processos manuais de deploy. Isso aumenta a satisfação e a produtividade dos desenvolvedores e, ao mesmo tempo, reduz o risco tradicionalmente associado a todo o processo de release de software. As equipes podem experimentar com mais liberdade, sabendo que revisões de código rápidas fazem parte do processo e que podem fazer rollback das alterações rapidamente, se necessário, o que estimula a inovação e a melhoria contínua.

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Principais diferenças entre CI/CD e o desenvolvimento tradicional

A CI/CD se diferencia do desenvolvimento de software tradicional em vários aspectos, entre eles:

Commits de código frequentes Os desenvolvedores costumam trabalhar de forma independente e enviar o seu código para a base de código principal com pouca frequência, o que causa conflitos de merge e outros problemas que consomem tempo. Com CI/CD, os desenvolvedores fazem commits ao longo do dia, o que garante que os conflitos sejam detectados cedo e que a base de código continue atualizada.

Risco reduzido Ciclos de teste longos e um planejamento extenso antes do release são marcas do desenvolvimento de software tradicional. Isso é feito para minimizar o risco, mas muitas vezes dificulta encontrar e corrigir problemas. Na CI/CD, o risco é gerenciado com a aplicação de alterações pequenas e incrementais, monitoradas de perto e fáceis de reverter.

Testes automatizados e contínuos No desenvolvimento de software tradicional, os testes são feitos depois que o desenvolvimento termina. Isso causa problemas, como atrasos na entrega e correções de bugs caras. A CI/CD permite testes automatizados que acontecem continuamente ao longo do desenvolvimento, acionados por cada commit de código. Os desenvolvedores também recebem um feedback sobre o qual podem agir rapidamente.

Deploys automatizados, repetíveis e frequentes Com CI/CD, os deploys são processos automatizados que reduzem o estresse e o esforço normalmente associados aos grandes rollouts de software. O mesmo processo de deploy pode ser repetido em vários ambientes, o que economiza tempo e reduz erros e inconsistências.

Entenda os fundamentos de CI/CD

A CI/CD funciona como um framework para criar processos de entrega escaláveis e fáceis de manter; por isso, é fundamental que as equipes de DevSecOps dominem os seus conceitos centrais. Um bom entendimento dos princípios de CI/CD permite que as equipes adaptem estratégias e práticas à medida que a tecnologia evolui, em vez de ficarem presas a abordagens legadas. Veja alguns dos conceitos básicos.

O que é uma pipeline de CI/CD?

Uma pipeline de CI/CD é uma série de etapas, como build, teste e deploy, que automatizam e simplificam o processo de entrega de software. Cada estágio funciona como um gate de qualidade, garantindo que apenas código validado siga adiante. Os estágios iniciais costumam cuidar de verificações básicas, como compilação e testes unitários, enquanto os estágios seguintes podem incluir testes de integração, de desempenho e de compliance, além de deploys em etapas para diferentes ambientes.

A pipeline pode ser configurada para exigir aprovações manuais em pontos críticos, como antes do deploy em produção, automatizando as tarefas rotineiras e dando feedback rápido aos desenvolvedores sobre a saúde das suas alterações. Essa abordagem estruturada garante consistência, reduz o erro humano e oferece uma trilha de auditoria clara de como as alterações de código passam do desenvolvimento para a produção. As pipelines modernas costumam ser implementadas como código, o que permite que elas sejam versionadas, testadas e mantidas exatamente como o código da aplicação.

Estes são outros termos associados a CI/CD que vale a pena conhecer:

Commit: uma alteração de código

uma alteração de código Job: instruções que um runner precisa executar

instruções que um runner precisa executar Runner: um agente ou servidor que executa cada job individualmente e que pode ser ativado ou desativado conforme a necessidade

um agente ou servidor que executa cada job individualmente e que pode ser ativado ou desativado conforme a necessidade Stages: uma palavra-chave que define determinados estágios dos jobs, como "build" e "deploy". Jobs do mesmo estágio são executados em paralelo. As pipelines são configuradas por meio de um arquivo YAML versionado, o .gitlab-ci.yml , no diretório raiz do projeto.

Boas práticas para implementar e gerenciar CI/CD

O sucesso com CI/CD depende muito das boas práticas adotadas.

Boas práticas de CI

Faça commits cedo e com frequência.

Otimize os estágios da pipeline.

Faça builds rápidos e simples.

Use as falhas para melhorar os processos.

Garanta que o ambiente de testes seja um espelho da produção.

Boas práticas de CD

Comece de onde você está: sempre dá para iterar.

Entenda que a melhor entrega contínua é feita com o mínimo de ferramentas.

Acompanhe o que está acontecendo para que as issues e as merge requests não saiam do controle.

Simplifique os testes de aceitação do usuário e o staging com automação.

Gerencie a pipeline de release com automação.

Implemente monitoramento para ter visibilidade e eficiência.

Como começar com CI/CD

O primeiro passo com CI/CD é escolher um projeto simples, mas representativo, para servir de piloto. Escolha uma aplicação direta, com requisitos de teste básicos: assim, o foco fica em aprender a mecânica da pipeline, e não em lidar com cenários de deploy complexos. Comece garantindo que o código esteja sob controle de versão e tenha alguns testes automatizados básicos; alguns poucos testes unitários já bastam. O objetivo é criar uma pipeline mínima que possa ser aprimorada aos poucos, à medida que o entendimento da equipe aumenta.

No caso do GitLab, o processo começa com a criação de um arquivo .gitlab-ci.yml no diretório raiz do projeto. Esse arquivo YAML define os estágios da pipeline (os básicos são build, teste e deploy) e os jobs.

Uma pipeline simples poderia funcionar assim: o estágio de build compila o código e cria os artefatos, o estágio de teste executa os testes unitários e o estágio de deploy envia a aplicação para um ambiente de staging. O GitLab detecta esse arquivo automaticamente e começa a executar a pipeline sempre que houver push de alterações no repositório. A plataforma oferece runners integrados para executar os jobs da pipeline, mas também é possível configurar runners próprios para ter mais controle. À medida que a equipe se familiariza com o básico, vale acrescentar aos poucos elementos mais sofisticados à pipeline. Isso pode incluir verificações de qualidade de código, varredura de segurança ou deploy automatizado em produção. A plataforma DevSecOps do GitLab inclui recursos como gerenciamento de compliance, variáveis de deploy e gates de aprovação manual, que podem ser incorporados conforme a pipeline amadurece.

Fique de olho no tempo de execução da pipeline e procure oportunidades de executar jobs em paralelo sempre que possível. Não esqueça de incluir um tratamento de erros adequado e notificações, para que os membros da equipe sejam avisados rapidamente de qualquer falha na pipeline. Comece a documentar os problemas mais comuns e as soluções à medida que eles aparecem: essa documentação vai ser valiosíssima quando a equipe crescer.

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Segurança, compliance e CI/CD

Uma das maiores vantagens da CI/CD é a possibilidade de incorporar verificações de segurança e de compliance cedo e com frequência ao ciclo de vida de desenvolvimento de software. No GitLab, as equipes podem usar a configuração do .gitlab-ci.yml para acionar automaticamente varreduras de segurança em vários estágios, do commit inicial ao deploy em produção. Os recursos de varredura de contêineres, de varredura de dependências e de varredura de segurança da plataforma ( Dynamic Application Security Testing e Advanced SAST) podem ser configurados para rodar automaticamente a cada alteração de código, verificando vulnerabilidades, violações de compliance e erros de configuração de segurança. A API da plataforma permite a integração com ferramentas de segurança externas, enquanto os recursos de cobertura de testes garantem que os testes de segurança atendam aos limites exigidos.

Os relatórios de testes de segurança do GitLab trazem informações detalhadas sobre os achados, o que permite corrigir rapidamente os problemas de segurança antes que cheguem à produção. O Security Dashboard oferece uma visão centralizada das vulnerabilidades em todos os projetos, e as políticas de segurança podem ser aplicadas por meio de aprovações de merge requests e de gates na pipeline. Além disso, o GitLab oferece várias camadas de gerenciamento de segredos para proteger informações sensíveis ao longo de todo o processo de CI/CD, logs de auditoria para acompanhar o acesso aos segredos e controle de acesso baseado em funções (RBAC), para garantir que apenas usuários autorizados possam ver ou modificar dados de configuração sensíveis.

O GitLab também permite gerar a lista de materiais de software ( SBOM), que oferece um inventário completo de todos os componentes de software, dependências e licenças de uma aplicação e permite que as equipes identifiquem e respondam rapidamente a vulnerabilidades e cumpram as exigências regulatórias.

CI/CD e a nuvem

A plataforma de CI/CD do GitLab oferece uma integração robusta com os principais provedores de nuvem, incluindo Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Microsoft Azure, e permite que as equipes automatizem os deploys na nuvem diretamente das suas pipelines. Com as integrações de nuvem do GitLab, as equipes podem gerenciar recursos de nuvem, fazer o deploy de aplicações e monitorar serviços de nuvem, tudo dentro da interface do GitLab. Os templates de deploy na nuvem integrados à plataforma e os recursos de Auto DevOps reduzem significativamente a complexidade dos deploys na nuvem, permitindo que as equipes se concentrem no desenvolvimento das aplicações em vez de no gerenciamento da infraestrutura. Para organizações que querem automatizar a infraestrutura de TI com GitOps, o GitLab tem uma integração com o Flux CD.

Os recursos de nuvem do GitLab vão além da automação básica de deploys. A integração com o Kubernetes permite que as equipes gerenciem a orquestração de contêineres em vários provedores de nuvem, enquanto as opções de instalação cloud native do GitLab permitem que a própria plataforma rode em ambientes de nuvem. Com os recursos cloud native do GitLab, as equipes podem implementar runners com escalonamento automático, que provisionam recursos de nuvem dinamicamente para a execução das pipelines, otimizando custos e desempenho. A integração da plataforma com os serviços de segurança dos provedores de nuvem garante que os requisitos de segurança e de compliance sejam atendidos durante todo o processo de deploy.

Em ambientes multicloud, o GitLab oferece fluxos de trabalho e ferramentas consistentes, independentemente do provedor de nuvem subjacente. As equipes podem usar os recursos de gerenciamento de ambientes do GitLab para lidar com diferentes configurações de nuvem nos ambientes de desenvolvimento, staging e produção. O suporte da plataforma a infraestrutura como código, em especial a integração nativa com o Terraform, permite que as equipes versionem e automatizem o provisionamento da infraestrutura de nuvem. Os recursos de monitoramento e observabilidade do GitLab se integram às métricas dos provedores de nuvem e oferecem visibilidade completa da saúde das aplicações e da infraestrutura em todos os ambientes de nuvem.

CI/CD avançado

A CI/CD evoluiu muito além de pipelines simples de build e deploy. Em implementações avançadas, ela envolve uma orquestração sofisticada de testes automatizados, varreduras de segurança, provisionamento de infraestrutura, IA e muito mais. Veja algumas estratégias avançadas de CI/CD que podem ajudar as equipes de engenharia a escalar as suas pipelines e a solucionar problemas, mesmo com o aumento da complexidade da arquitetura.

Reutilização e automação em CI/CD

O GitLab está transformando a forma como as equipes de desenvolvimento criam e gerenciam pipelines de CI/CD com duas grandes inovações: o CI/CD Catalog e os CI/CD steps, uma nova linguagem de programação para a automação de DevSecOps, atualmente em fase experimental. O CI/CD Catalog é uma plataforma centralizada em que os desenvolvedores podem descobrir, reutilizar e contribuir com componentes de CI/CD. Os componentes funcionam como blocos de construção reutilizáveis e de propósito único, que simplificam a configuração das pipelines, como peças de Lego para fluxos de trabalho de CI/CD.

Já os CI/CD steps apoiam fluxos de trabalho complexos ao permitir que os desenvolvedores componham as entradas e saídas de um job de CI/CD. Com o CI/CD Catalog e os CI/CD steps, as equipes de DevSecOps conseguem padronizar facilmente a CI/CD e os seus componentes, o que simplifica o desenvolvimento e a manutenção das pipelines de CI/CD.

Solução de problemas em pipelines com IA

Pipelines de CI/CD podem quebrar, e quebram, mas resolver o problema rapidamente minimiza o impacto. A GitLab Duo Root Cause Analysis, parte de um conjunto de recursos com IA, elimina as suposições ao identificar a causa raiz de uma pipeline de CI/CD com falha. Quando uma pipeline falha, o GitLab fornece logs detalhados dos jobs, mensagens de erro e rastros de execução que mostram exatamente onde e por que a falha aconteceu. Em seguida, a Root Cause Analysis usa IA para sugerir uma correção.

Veja a GitLab Duo Root Cause Analysis em ação:

Como migrar para o GitLab CI/CD

Migrar para a plataforma DevSecOps e sua CI/CD integrada exige uma abordagem sistemática: analisar as configurações de pipeline, as dependências e os processos de deploy existentes para mapeá-los para os recursos e a sintaxe equivalentes do GitLab. Use estes guias (em inglês) para fazer a mudança.

Lições de organizações líderes

Estas organizações líderes migraram para o GitLab e estão aproveitando os inúmeros benefícios da CI/CD. Leia as histórias delas.

Tutoriais de CI/CD

Torne-se especialista em CI/CD com estes tutoriais fáceis de seguir (em inglês).

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Perguntas frequentes

O que é CI/CD? CI/CD significa integração contínua e entrega contínua, uma prática que automatiza o build, os testes e o deploy do código para que as equipes detectem problemas cedo, reduzam o esforço manual e lancem software com mais rapidez e confiabilidade.

Qual é a diferença entre integração contínua e entrega contínua? A integração contínua se concentra em integrar com frequência as alterações de código a um repositório compartilhado e testá-las automaticamente, enquanto a entrega contínua amplia esse processo ao automatizar os deploys, de modo que o código que atende a critérios predefinidos vai automaticamente para produção.

O que é uma pipeline de CI/CD? Uma pipeline de CI/CD é uma série de etapas automatizadas, como build, teste e deploy, que validam o código e o levam do ambiente do desenvolvedor até a produção. Cada estágio funciona como um gate de qualidade, para garantir que apenas código validado avance.

Como começar com CI/CD no GitLab? Comece criando um arquivo .gitlab-ci.yml no diretório raiz do projeto para definir os estágios e os jobs da pipeline. Depois, o GitLab detecta o arquivo automaticamente e executa a pipeline sempre que houver push de alterações no repositório.

Como a CI/CD melhora a segurança e o compliance do software? O GitLab permite que as equipes incorporem varreduras de segurança, verificações de dependências e verificações de compliance diretamente na pipeline, para que as vulnerabilidades sejam identificadas em todos os estágios, do commit inicial ao deploy em produção, e não descobertas depois do release.

Quais são as principais boas práticas de CI? As principais boas práticas de CI incluem fazer commits cedo e com frequência, otimizar os estágios da pipeline, manter os builds rápidos e simples, usar as falhas para melhorar os processos e garantir que o ambiente de testes seja um espelho da produção.

Como a CI/CD se diferencia do desenvolvimento de software tradicional? Ao contrário do desenvolvimento tradicional, que depende de commits pouco frequentes, ciclos de teste longos e deploys manuais, a CI/CD usa alterações pequenas e incrementais, testes automatizados contínuos e deploys automatizados e repetíveis para reduzir o risco e acelerar a entrega.

Como a IA pode ajudar nas pipelines de CI/CD? A GitLab Duo Root Cause Analysis usa IA para analisar os logs dos jobs, as mensagens de erro e os rastros de execução de uma pipeline com falha, identificar por que ela quebrou e sugerir uma correção, o que reduz o tempo que as equipes gastam solucionando problemas.

O que é o GitLab CI/CD Catalog? O CI/CD Catalog é uma plataforma centralizada em que os desenvolvedores podem descobrir, reutilizar e contribuir com componentes de CI/CD reutilizáveis, o que facilita padronizar e manter as pipelines sem precisar criá-las do zero a cada vez.