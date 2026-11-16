O Docker mudou a forma como as equipes de desenvolvimento criam, fazem deploy e executam suas aplicações, graças a uma abordagem que hoje é padrão no setor: a conteinerização. Ao empacotar cada aplicação com tudo de que ela precisa, a conteinerização simplifica a gestão dos ambientes e acelera o ciclo de desenvolvimento de software.

Este guia reúne o essencial sobre o Docker: o que ele é, como funciona, quais são suas vantagens e como ele se encaixa em um ambiente DevSecOps com a plataforma do GitLab.

O que é Docker?

O Docker é uma plataforma open source de conteinerização que permite às equipes de desenvolvimento empacotar suas aplicações, com todas as dependências, em contêineres leves e portáteis. Lançado em 2013, o Docker popularizou o uso de contêineres ao oferecer uma forma simples e acessível de criar ambientes de execução isolados.

O que é um contêiner Docker?

Um contêiner Docker é um ambiente de execução leve que reúne a aplicação e tudo de que ela depende: código-fonte, bibliotecas, dependências de sistema, variáveis de ambiente e arquivos de configuração. É comum compará-lo a uma máquina virtual, já que ele também permite hospedar vários serviços no mesmo servidor físico, isolados uns dos outros. Os dois, porém, não funcionam da mesma maneira.

Os contêineres são menos rígidos do que as máquinas virtuais quanto ao tamanho de disco e aos recursos alocados: eles compartilham o kernel da máquina host e isolam processos, usuários e outros elementos. Por isso, são muito leves e, ainda assim, funcionam como se fossem máquinas independentes. Na prática, as aplicações podem ser iniciadas e encerradas rapidamente.

Docker vs. máquina virtual: qual é a diferença?

O Docker e as máquinas virtuais (VMs) servem para isolar aplicações, mas cada um faz isso de um jeito. Uma máquina virtual usa um software de virtualização para executar, dentro de uma máquina física, um ou mais sistemas operacionais completos, chamados de sistemas operacionais convidados. O Docker, por sua vez, compartilha o kernel do sistema operacional do host e dispensa o sistema operacional convidado. Por isso, os contêineres são mais leves e iniciam mais rápido, o que também ajuda a reduzir os custos de operação.

Critério Contêiner Docker Máquina virtual Sistema operacional Compartilha o kernel do host Cada VM executa um sistema operacional convidado completo Tamanho Leve: reúne a aplicação e suas dependências Pesada: inclui um sistema operacional inteiro Inicialização Segundos Vários minutos Uso de recursos Menor consumo de CPU e de memória Maior consumo, por causa dos sistemas operacionais convidados Isolamento Isola processos, rede e sistema de arquivos, mas compartilha o kernel Isolamento mais forte, com um sistema operacional próprio para cada VM Sistemas operacionais diferentes no mesmo host Não, porque os contêineres usam o kernel do host Sim, porque cada VM pode executar um sistema diferente Quando usar Acelerar o caminho entre ambiente de desenvolvimento, testes e deploy Cargas de trabalho que exigem isolamento total ou outro sistema operacional

Na prática, os dois não se excluem: é comum executar contêineres dentro de máquinas virtuais, tanto na nuvem quanto on-premise. Para saber mais, veja também a pergunta sobre a substituição das máquinas virtuais no FAQ, ao final deste guia.

Como o Docker funciona?

O Docker aproveita recursos nativos do kernel Linux para criar ambientes de execução leves e isolados. Na virtualização tradicional, cada máquina virtual precisa de um sistema operacional completo. O Docker segue outro caminho: com a conteinerização, as aplicações compartilham o kernel do host e, mesmo assim, ficam isoladas umas das outras.

Essa abordagem se apoia em duas tecnologias avançadas do Linux: os namespaces, que isolam processos, rede e sistema de arquivos, e os cgroups, que limitam e controlam o uso de recursos. O Docker reúne esses mecanismos complexos em uma interface simples e portátil, para que as equipes de desenvolvimento consigam criar ambientes consistentes em qualquer plataforma.

Conteinerizar uma aplicação com o Docker segue sempre a mesma sequência:

Escreva o Dockerfile: esse arquivo de texto traz as instruções para montar o ambiente. Faça o build da imagem: o Docker reúne os componentes conforme as especificações do Dockerfile. Crie o contêiner: a imagem vira um contêiner em execução. Gerencie o ciclo de vida: inicie, pare, monitore e atualize os contêineres.

Para entender a fundo como o Docker funciona, vale conhecer os quatro componentes que formam esse ecossistema de conteinerização.

Docker Engine: o coração do sistema

O Docker Engine é o motor que coordena todas as operações de conteinerização. Ele tem uma arquitetura cliente-servidor formada por três peças que trabalham em conjunto.

O Docker Daemon ( dockerd) é o serviço central: roda o tempo todo no host e cuida de todo o ciclo de vida dos contêineres. Ele cria, executa, monitora e remove contêineres, além de gerenciar imagens, redes virtuais e volumes de armazenamento. O daemon aguarda as requisições e executa as operações solicitadas.

A API REST do Docker é o principal canal de comunicação com o Docker Daemon. Ao rodar docker run ou docker build , o comando vira uma requisição HTTP enviada ao daemon. A mesma API permite que as equipes de desenvolvimento criem suas próprias ferramentas ou automatizem o Docker em scripts e aplicações.

O Docker CLI é a interface de linha de comando usada no dia a dia. Todo comando docker (run, build, push, pull) passa por esse cliente, que se comunica com o daemon pela API REST.

Imagens Docker: os modelos de execução

Uma imagem Docker é um modelo imutável, somente leitura, que reúne tudo o que é necessário para executar uma aplicação. Ela contém o sistema de arquivos completo, com código-fonte, bibliotecas de sistema, dependências, variáveis de ambiente e metadados de configuração.

A arquitetura em camadas é uma das inovações mais importantes do Docker. Cada instrução do Dockerfile cria uma nova camada, e um sistema de cache inteligente reaproveita as camadas que várias imagens têm em comum. Assim, as imagens ocupam menos espaço de armazenamento, e o build e o download ficam mais rápidos.

As imagens são identificadas por tags, que combinam um nome e uma versão (como nginx:latest , ubuntu:20.04 ou node:18-alpine ). Com as tags, as equipes de desenvolvimento definem com precisão qual versão de uma imagem usar em cada deploy.

Dockerfile: a receita do build

O Dockerfile é muito mais do que um script de instruções: é a receita completa para reproduzir fielmente um ambiente de execução. Esse arquivo de texto usa uma sintaxe declarativa simples para definir cada etapa do build de uma imagem.

Um Dockerfile típico começa especificando uma imagem de base ( FROM ) e, em seguida, encadeia as operações: instala as dependências ( RUN ), copia arquivos ( COPY ou ADD ), configura o ambiente ( ENV ), expõe portas ( EXPOSE ) e define o comando padrão ( CMD ou ENTRYPOINT ).

Essa abordagem de Infrastructure as Code garante que os ambientes sejam reproduzidos sempre da mesma forma e se encaixa bem nas práticas atuais de DevOps. Como todas as etapas de configuração ficam documentadas em um arquivo versionável, o Dockerfile facilita a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e de operações.

Docker Registry: onde as imagens ficam e circulam

Os registries Docker funcionam como repositórios centrais para armazenar, versionar e distribuir imagens Docker com segurança. São a espinha dorsal do ecossistema Docker, porque é por eles que as imagens são compartilhadas e reutilizadas.

O Docker Hub continua sendo o registry público oficial, com milhões de imagens oficiais e da comunidade. Nele, as equipes de desenvolvimento encontram imagens prontas para uso, como bancos de dados e servidores web.

As empresas também podem guardar suas imagens em registries privados, que garantem segurança e controle de acesso. Esses registries privados podem ser auto-hospedados (on-premise) ou ficar na nuvem.

Docker Compose e comandos básicos do Docker

O que é o Docker Compose?

O Docker Compose é uma ferramenta para definir e gerenciar, em conjunto, aplicações formadas por vários contêineres. Um arquivo YAML (como o compose.yaml ) descreve os serviços da aplicação, e um único comando cria, inicia ou para todos eles de uma vez. É o caso típico de uma aplicação e de um banco de dados em contêineres separados, que precisam funcionar juntos. Para mais detalhes, consulte a documentação do Docker Compose (em inglês).

Estes são os comandos mais usados:

Comando O que faz docker compose up Faz o build (se necessário), cria e inicia os contêineres dos serviços. Se houver serviços vinculados que ainda não estejam em execução, eles também são iniciados docker compose ps Lista os serviços em execução gerenciados pelo Compose docker compose build Faz o build dos serviços definidos no arquivo do Compose docker compose down Para e remove os contêineres e as redes criados pelo up

Nas versões atuais, o Compose é um plugin do Docker e usa o comando docker compose , sem hífen. O docker-compose , das versões antigas, não recebe mais atualizações.

Comandos básicos para contêineres

Objetivo Comando Criar e iniciar um contêiner a partir de uma imagem docker run <imagem> Listar os contêineres em execução docker ps Listar todos os contêineres, inclusive os parados docker container ls -a Iniciar um contêiner docker start <contêiner> Parar um contêiner docker stop <contêiner> Reiniciar um contêiner docker restart <contêiner> Forçar a parada de um contêiner docker kill <contêiner> Remover um contêiner docker rm <contêiner>

Comandos básicos para imagens

Objetivo Comando Fazer o build de uma imagem a partir de um Dockerfile docker build -t <nome>:<tag> . Baixar uma imagem de um registry, como o Docker Hub (pull) docker image pull <imagem> Enviar uma imagem para um registry (push) docker image push <imagem> Listar as imagens locais docker image ls Remover uma imagem docker image rm <imagem> Ver o histórico de camadas de uma imagem docker image history <imagem>

Para instalar o Docker no Windows, no macOS ou no Linux, siga o guia da documentação oficial (em inglês).

Por que usar o Docker?

O desenvolvimento de aplicações enfrenta desafios cada vez maiores: mais ambientes de deploy, mais diversidade de tecnologias, ciclos de entrega mais curtos e exigências de confiabilidade cada vez mais altas. No dia a dia, as equipes de desenvolvimento se desdobram para lidar com problemas complexos que reduzem a produtividade e aumentam o risco de erro.

É justamente aí que o Docker entra: ele responde, de forma direta ou indireta, a esses problemas recorrentes do desenvolvimento de software.

Padroniza os ambientes: o Docker acaba com o famoso “na minha máquina funciona”, porque garante que a aplicação rode da mesma forma em todos os ambientes, da máquina de desenvolvimento à produção.

Simplifica o deploy: empacotar a aplicação e suas dependências em um único contêiner torna o deploy mais simples e reduz o risco de erro.

Isola as aplicações: cada contêiner tem seu próprio espaço de execução, o que evita conflitos entre versões diferentes de bibliotecas ou dependências.

Acelera o desenvolvimento: as equipes de desenvolvimento sobem ambientes complexos rapidamente, sem configurações manuais demoradas.

Otimiza os recursos de TI: o Docker usa os recursos do servidor com mais eficiência do que as máquinas virtuais tradicionais. Vários contêineres compartilham o mesmo kernel e continuam isolados, o que reduz o consumo de memória e de CPU.

Essa eficiência aparece em:

Tempos de inicialização menores.

Mais aplicações por servidor.

Consumo de energia otimizado.

Custos de infraestrutura mais baixos.

Quais são as vantagens do Docker?

Agora que já vimos por que o Docker é tão popular, vamos olhar mais de perto as vantagens concretas que ele traz às equipes de desenvolvimento.

Portabilidade e consistência

O Docker garante que as aplicações funcionem da mesma forma, seja qual for o ambiente de execução. Essa portabilidade facilita:

A migração de aplicações entre provedores de nuvem.

O deploy em arquiteturas híbridas (on-premise e nuvem).

A criação de ambientes de teste fiéis à produção.

A distribuição de aplicações complexas.

Escalabilidade e desempenho

Os contêineres Docker dão bastante flexibilidade para ajustar os recursos às necessidades de cada aplicação:

Escala horizontal : novas instâncias de contêineres entram em operação rapidamente, conforme a demanda.

: novas instâncias de contêineres entram em operação rapidamente, conforme a demanda. Recursos sob medida : a CPU e a memória de cada contêiner são alocadas com precisão.

: a CPU e a memória de cada contêiner são alocadas com precisão. Inicialização em segundos : os contêineres sobem em poucos segundos, enquanto as máquinas virtuais levam vários minutos.

: os contêineres sobem em poucos segundos, enquanto as máquinas virtuais levam vários minutos. Rede eficiente: as redes virtuais entre contêineres são gerenciadas com recursos avançados.

Um aliado das práticas DevOps

O Docker se integra naturalmente às práticas DevOps:

Automatiza o build e o deploy.

Facilita a integração e o deploy contínuos ( CI/CD).

Permite testes reproduzíveis em ambientes isolados.

Acelera os ciclos de desenvolvimento e de entrega.

Ecossistema e comunidade

O ecossistema Docker conta com uma comunidade ativa, que desenvolve:

Milhões de imagens oficiais e da comunidade no Docker Hub.

Ferramentas de orquestração de contêineres, como o Docker Swarm (nativo do Docker) e o Kubernetes.

Soluções de monitoramento e de logging pensadas para contêineres.

Integrações com as principais plataformas de nuvem.

Quais são as limitações do Docker?

Como vimos, o Docker tem muitas vantagens, mas também alguns pontos fracos a conhecer antes de mergulhar no ecossistema.

Um único sistema operacional por host

O Docker cria vários contêineres sobre um mesmo sistema operacional. Essa abordagem ganha em velocidade de inicialização e de processamento, mas também tem desvantagens. Por exemplo: para testar a aplicação em um ambiente Windows quando o host roda Linux, é preciso preparar uma máquina física ou virtual separada.

Mais gestão quando a escala cresce

O Docker é leve por si só, mas, quando o uso se expande para um sistema de grande porte, o trabalho de gerenciá-lo passa a pesar. Ele consegue rodar muitos contêineres em um único servidor, só que isso exige gestão e orquestração, e as duas geram sobrecarga. Também pode ficar difícil gerenciar tudo apenas com o Docker, sem ferramentas de orquestração como o Docker Swarm ou o Kubernetes.

Uma curva de aprendizado exigente

O Docker cria ambientes virtuais de um jeito diferente das máquinas virtuais. Por isso, as equipes de desenvolvimento precisam aprender e assimilar uma série de conceitos novos. Usar o Docker sem entender bem como ele funciona pode trazer problemas mais adiante, então vale estudá-lo com cuidado antes de adotá-lo.

Possíveis vulnerabilidades de segurança

O Docker usa uma arquitetura baseada em contêineres. Como vários contêineres rodam na mesma máquina, é preciso ficar atento às vulnerabilidades que isso pode gerar. Se um contêiner tiver uma vulnerabilidade, por exemplo, ela pode afetar todos os outros que compartilham os recursos do sistema operacional e o kernel do host.

Contêineres que precisam conversar entre si

Integrar vários contêineres envolve configurações que podem ser complicadas e causar problemas operacionais. Imagine uma aplicação e um banco de dados em contêineres separados que precisam funcionar juntos: nesse caso, é preciso configurar a comunicação entre eles no mesmo host. Abrir portas e sockets traz riscos de segurança; por outro lado, complicar demais as configurações para evitar esses riscos pode gerar problemas em produção. Por isso, a integração entre contêineres precisa ser bem pensada desde a concepção.

Como o GitLab resolve os desafios do Docker?

Com o GitLab, o Docker deixa de ser apenas uma ferramenta de conteinerização e passa a fazer parte de uma solução DevSecOps completa e segura. A plataforma integrada resolve os principais desafios das organizações que usam o Docker em grande escala.

A abordagem shift-left do GitLab, que leva a segurança para o início do ciclo, integra os controles de segurança diretamente na pipeline de desenvolvimento. Em vez de deixar a segurança para a etapa final, o GitLab faz a varredura das imagens Docker assim que elas passam pelo build e detecta vulnerabilidades, configurações perigosas e dependências desatualizadas antes do deploy. Essa detecção precoce reduz os custos de correção e os riscos de segurança em produção.

O GitLab Runner e as pipelines de CI/CD transformam a gestão dos contêineres Docker ao automatizar todo o ciclo de vida DevSecOps. Essa infraestrutura de execução automatiza o build de imagens Docker otimizadas, a validação de segurança e de desempenho e a orquestração segura para diferentes ambientes.

Qual é o papel do Docker na abordagem DevSecOps do GitLab?

O Docker tem um papel central na integração DevSecOps com o GitLab.

Jobs de CI/CD rodando em contêineres

O GitLab CI/CD permite usar contêineres Docker nas pipelines de CI/CD, o que traz:

Consistência : os jobs de CI/CD rodam em contêineres, o que evita erros causados por diferenças de dependências e de ambientes.

: os jobs de CI/CD rodam em contêineres, o que evita erros causados por diferenças de dependências e de ambientes. Escalabilidade : os contêineres são leves, sobem rápido e executam com eficiência até pipelines grandes.

: os contêineres são leves, sobem rápido e executam com eficiência até pipelines grandes. Ambientes flexíveis: cada job pode usar uma imagem Docker diferente, o que facilita disponibilizar o ambiente necessário.

A imagem Docker do GitLab Runner é baseada em Ubuntu ou Alpine Linux e inclui os comandos padrão gitlab-runner , que a fazem funcionar como se o GitLab Runner estivesse instalado diretamente no host.

Varredura de segurança automatizada

A segurança é um componente essencial da abordagem DevSecOps. Para aplicações conteinerizadas com Docker, o GitLab oferece os seguintes tipos de varredura:

Container Scanning : faz a varredura das imagens Docker nas pipelines de CI/CD em busca de vulnerabilidades nos pacotes do sistema operacional, para avaliar a segurança das imagens antes que elas cheguem à produção.

: faz a varredura das imagens Docker nas pipelines de CI/CD em busca de vulnerabilidades nos pacotes do sistema operacional, para avaliar a segurança das imagens antes que elas cheguem à produção. Continuous Vulnerability Scanning : procura falhas de segurança nas dependências das aplicações com base no SBOM (lista de materiais de software) e compara os nomes e as versões dos componentes com os boletins de segurança mais recentes.

: procura falhas de segurança nas dependências das aplicações com base no SBOM (lista de materiais de software) e compara os nomes e as versões dos componentes com os boletins de segurança mais recentes. Operational Container Scanning: faz a varredura de vulnerabilidades nos contêineres em execução em um ambiente Kubernetes. Isso inclui varreduras periódicas das imagens em busca de vulnerabilidades recém-descobertas e o acompanhamento dos ambientes em que essas vulnerabilidades estão presentes.

Infrastructure as Code (IaC) e ambientes sob controle

Reprodutibilidade : usar o Docker nos jobs do GitLab CI/CD garante a consistência entre os ambientes de desenvolvimento e de produção.

: usar o Docker nos jobs do GitLab CI/CD garante a consistência entre os ambientes de desenvolvimento e de produção. Ambientes de staging e de teste criados na hora: com a integração ao Docker Compose e ao Kubernetes, o GitLab cria ambientes isolados para branches específicas ou merge requests, com testes eficientes e varredura de segurança.

Deploys mais simples

O GitLab oferece os seguintes modelos de deploy com Docker:

Build e push de imagens Docker : faça o build da aplicação como uma imagem de contêiner e o push para o Container Registry do GitLab ou para outros registries Docker.

: faça o build da aplicação como uma imagem de contêiner e o push para o Container Registry do GitLab ou para outros registries Docker. Entrega contínua: use imagens Docker e faça deploy em ferramentas de orquestração de contêineres, com releases rápidas e seguras.

Microsserviços, cada um no seu contêiner

Juntos, o GitLab e o Docker facilitam a construção de arquiteturas de microsserviços, em que cada microsserviço roda em um contêiner Docker separado.

As pipelines do GitLab CI/CD ajudam a gerenciar:

A configuração das dependências entre serviços.

As varreduras de segurança de cada serviço.

O controle de versão, que facilita voltar a uma versão anterior.

Conclusão

O Docker transformou o desenvolvimento de software ao popularizar a conteinerização e simplificar a gestão dos ambientes de execução. Como permite criar aplicações portáteis, leves e fáceis de colocar em produção, ele se tornou uma ferramenta indispensável para as equipes de desenvolvimento.

A integração nativa com o GitLab amplia esse valor com uma plataforma DevSecOps completa. Juntos, os dois permitem que as empresas acelerem seus ciclos de desenvolvimento de software sem abrir mão de padrões elevados de segurança e qualidade.

Para as equipes que querem modernizar suas práticas de desenvolvimento, adotar o Docker é um investimento estratégico, que se traduz em mais produtividade, deploys mais confiáveis, melhor escalabilidade e um ambiente flexível.

Quer instalar o GitLab em um contêiner Docker? Consulte a nossa documentação (em inglês) para saber mais.

Perguntas frequentes sobre Docker

O que é possível fazer com o Docker?

O Docker é uma tecnologia de virtualização leve e autônoma que empacota o código da aplicação, suas dependências e bibliotecas. Ele permite criar vários contêineres (ambientes virtuais) em uma única máquina e unificar os ambientes de desenvolvimento e de teste.

Para que serve o Docker?

As equipes de desenvolvimento usam o Docker para separar as aplicações e suas dependências do resto do sistema. Os contêineres agrupam as aplicações com suas dependências e oferecem um ambiente de execução leve.

O Docker pode substituir as máquinas virtuais?

Não completamente, mas ele oferece uma alternativa mais leve para muitos casos de uso. Os contêineres compartilham o kernel do sistema host, enquanto as máquinas virtuais emulam um sistema completo. A escolha depende do que cada projeto exige em isolamento, desempenho e compatibilidade de sistema.

O Docker é gratuito?

Depende do componente. O Docker Engine e a CLI são open source, distribuídos sob a licença Apache 2.0, e podem ser usados gratuitamente, inclusive em projetos comerciais. Já o Docker Desktop, aplicativo que facilita o uso do Docker em máquinas de desenvolvimento, é gratuito para uso pessoal, educação, projetos open source não comerciais e empresas com menos de 250 funcionários e receita anual inferior a US$ 10 milhões. Acima desses limites, ele exige uma assinatura paga. Vale conferir os termos atuais na página de licenciamento (em inglês).

Qual é a diferença entre Docker e Kubernetes?

O Docker cria e executa contêineres, normalmente em um único host. O Kubernetes orquestra contêineres em um cluster de várias máquinas: distribui a carga, escala as aplicações, reinicia contêineres com falha e coordena as atualizações. Por isso, os dois não são concorrentes, e sim complementares. As imagens criadas com o Docker podem ser executadas no Kubernetes por um agente de execução de contêiner compatível, como o containerd. O Docker também tem um orquestrador próprio, o Docker Swarm.