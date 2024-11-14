O que é Git: Guia sobre funções e funcionamento do Git

O Git é uma ferramenta indispensável no mundo do desenvolvimento de software moderno. Neste guia completo, explicamos em detalhes o que é o Git, qual é o seu papel no controle de versão de código-fonte e como ele funciona na prática. Seja você iniciante ou especialista, este guia vai trazer um entendimento profundo do Git e de todos os seus recursos.

O que é Git?

O Git é uma ferramenta de controle de versão que rapidamente se tornou indispensável no ecossistema de desenvolvimento de software. Isto porque ele rastreia cada alteração de um projeto com muita precisão, e é justamente por isso que se transformou em uma ferramenta essencial para desenvolvedores que querem gerenciar seus projetos com eficiência. Não à toa, dominar o Git virou uma habilidade fundamental para quem quer se destacar no desenvolvimento de software.

O que é controle de versão?

O controle de versão permite rastrear as alterações no código-fonte de um software. Assim, a versão entregue de um software corresponde a um conjunto específico de versões de cada um dos seus componentes e arquivos de código-fonte. Um ícone, por exemplo, pode ter sido alterado apenas duas vezes, enquanto um arquivo de código pode ter passado por dezenas de alterações ao longo do tempo.

Quais são os recursos do Git?

No desenvolvimento de software, manter uma gestão rigorosa das alterações no código-fonte é fundamental — sem isso, é praticamente impossível garantir a consistência e a confiabilidade do trabalho dos times de desenvolvimento. Um controle de mudanças bem ajustado também facilita identificar a origem de um problema e reduz o risco de conflitos e sobrescrita de arquivos. É exatamente para isso que o Git existe: ele simplifica e agiliza o versionamento de software.

Para entender melhor o Git e como ele funciona, listamos abaixo alguns dos principais recursos que tornam mais fácil otimizar o gerenciamento de código-fonte e a colaboração entre times.

Visualização do histórico do projeto

No ecossistema de desenvolvimento de software, o histórico de commits é um dos pilares centrais para acompanhar o progresso de um projeto no Git. Por isso, o Git oferece aos desenvolvedores um histórico detalhado de todas as alterações feitas no código-fonte.

A cada novo commit, o Git registra:

as alterações específicas feitas nos arquivos do projeto

uma mensagem explicativa escrita pelo desenvolvedor que fez a mudança

Esses elementos melhoram a comunicação e o alinhamento do time de desenvolvimento, o que permite que todos entendam mais rápido os detalhes de cada mudança feita no código.

Além de acompanhar a evolução do projeto, esse histórico permite voltar atrás quando necessário: é possível desfazer parte das alterações ou, ao contrário, trazer apenas parte das mudanças de uma branch para outra. Essa função tem um papel essencial para manter a transparência, a consistência e a qualidade do código-fonte de um projeto no Git, além de fortalecer a colaboração dentro do time e a eficiência operacional na hora de resolver problemas.

Confira o nosso tutorial sobre como criar o seu primeiro commit no Git.

Mais autonomia para os times

Outro recurso essencial do Git é o desenvolvimento distribuído. Graças à sua estrutura descentralizada, o Git permite que times de desenvolvimento trabalhem simultaneamente no mesmo projeto. Cada integrante do time tem sua própria cópia do projeto, na qual cada alteração pode ser versionada de forma independente. Isso permite que cada um trabalhe de forma autônoma em recursos específicos, reduzindo o risco de conflitos ou sobrescrita de código. Essa abordagem dá bastante flexibilidade aos desenvolvedores, que podem explorar diferentes ideias ou testar novos recursos sem interferir no trabalho dos colegas.

O desenvolvimento distribuído também aumenta a resiliência ao surgimento de falhas de servidor: mesmo diante de uma falha, cada pessoa mantém uma cópia própria e pode continuar trabalhando offline. As alterações são sincronizadas assim que o servidor volta a ficar disponível, o que reduz o risco de interrupções no trabalho dos times de desenvolvimento e as restrições de atualização para os times de operações.

Otimizando os fluxos de trabalho de desenvolvimento

Um dos recursos mais poderosos do Git é a capacidade de gerenciar branches e suas mesclagens (branching e merging). Isso permite que os times trabalhem em paralelo, de forma colaborativa e organizada. Dessa forma, cada novo recurso ou correção de bug pode ser desenvolvido e testado de forma independente, garantindo mais confiabilidade. Depois, os desenvolvedores simplesmente mesclam as alterações na branch principal do projeto por meio das Merge Requests.

Ao adotar essa abordagem, os times conseguem acompanhar a evolução do código, colaborar com facilidade e eficiência, reduzir conflitos entre versões diferentes e garantir a integração contínua dos recursos desenvolvidos.

Usando esses dois recursos juntos, os times conseguem desenvolver projetos de forma contínua e ágil, implantando novas versões de código regularmente. Essa prática facilita muito o gerenciamento de mudanças e reduz o risco de erros.

Quais são os benefícios do Git?

Para entender bem o Git, é importante reconhecer todos os benefícios que ele traz para os times de desenvolvimento:

Gerenciamento de versões descentralizado: com o Git, cada desenvolvedor tem uma cópia completa do histórico do projeto, o que permite trabalhar de forma independente.

com o Git, cada desenvolvedor tem uma cópia completa do histórico do projeto, o que permite trabalhar de forma independente. Uma ferramenta pensada para a segurança: diferente de outras ferramentas de controle de versão, o Git foi projetado desde o início para garantir a integridade de todos os elementos do repositório, usando um algoritmo criptográfico de hash seguro (SHA1 e, atualmente, SHA-256). Esse algoritmo protege o código e o histórico do projeto contra qualquer modificação, maliciosa ou não. Além disso, cada commit (ou seja, cada nova versão criada) pode ser assinado automaticamente (GPG), garantindo a rastreabilidade das mudanças. Isso faz do Git uma ferramenta particularmente segura, que garante a integridade e a autenticidade do seu código-fonte e do seu histórico.

diferente de outras ferramentas de controle de versão, o Git foi projetado desde o início para garantir a integridade de todos os elementos do repositório, usando um algoritmo criptográfico de hash seguro (SHA1 e, atualmente, SHA-256). Esse algoritmo protege o código e o histórico do projeto contra qualquer modificação, maliciosa ou não. Além disso, cada commit (ou seja, cada nova versão criada) pode ser assinado automaticamente (GPG), garantindo a rastreabilidade das mudanças. Isso faz do Git uma ferramenta particularmente segura, que garante a integridade e a autenticidade do seu código-fonte e do seu histórico. Uma ferramenta rápida e eficiente: o Git foi projetado para maximizar a eficiência durante o desenvolvimento. Sua velocidade permite que os desenvolvedores realizem operações complexas — como commits, criação de branches e merges — em tempo mínimo, mesmo em bases de código grandes. Ele também mantém um consumo mínimo de espaço em disco e de tráfego de rede, o que se traduz em respostas rápidas durante backups, consultas e alterações no histórico do projeto.

o Git foi projetado para maximizar a eficiência durante o desenvolvimento. Sua velocidade permite que os desenvolvedores realizem operações complexas — como commits, criação de branches e merges — em tempo mínimo, mesmo em bases de código grandes. Ele também mantém um consumo mínimo de espaço em disco e de tráfego de rede, o que se traduz em respostas rápidas durante backups, consultas e alterações no histórico do projeto. Mais flexibilidade de trabalho: o Git é compatível com uma grande variedade de fluxos de trabalho de desenvolvimento. Seja você adepto de modelos de desenvolvimento centralizados ou de abordagens mais lineares, o Git se adapta facilmente. Essa capacidade de lidar com diferentes fluxos de trabalho dá aos times várias opções de como organizar o próprio trabalho.

o Git é compatível com uma grande variedade de fluxos de trabalho de desenvolvimento. Seja você adepto de modelos de desenvolvimento centralizados ou de abordagens mais lineares, o Git se adapta facilmente. Essa capacidade de lidar com diferentes fluxos de trabalho dá aos times várias opções de como organizar o próprio trabalho. Facilidade de integração: o Git se destaca pela capacidade de integração com uma ampla variedade de ferramentas e plataformas de desenvolvimento já existentes. Essa compatibilidade ampla permite que os times gerenciem seus projetos com mais eficiência, aproveitando as melhores ferramentas e práticas de DevSecOps.

o Git se destaca pela capacidade de integração com uma ampla variedade de ferramentas e plataformas de desenvolvimento já existentes. Essa compatibilidade ampla permite que os times gerenciem seus projetos com mais eficiência, aproveitando as melhores ferramentas e práticas de DevSecOps. Um projeto open source amplamente adotado: outro grande benefício do Git é ser um projeto open source, apoiado por uma comunidade dinâmica e dedicada, que garante sua melhoria constante. Essa participação ativa de pessoas e empresas na comunidade do Git garante a adição regular de novos recursos e melhorias por meio de atualizações contínuas.

Quais são os principais comandos do Git?

O projeto open source do Git oferece uma grande variedade de comandos para facilitar o trabalho em equipe. Veja alguns dos comandos mais usados:

git init: inicializa um novo repositório Git.

inicializa um novo repositório Git. git clone [url]: clona um repositório já existente.

clona um repositório já existente. git add [file]: adiciona um arquivo ao índice.

adiciona um arquivo ao índice. git commit: valida as alterações feitas.

valida as alterações feitas. git commit -m "mensagem": valida as alterações com uma mensagem.

valida as alterações com uma mensagem. git status: mostra o status dos arquivos no diretório de trabalho.

mostra o status dos arquivos no diretório de trabalho. git push: envia as alterações para o repositório remoto.

envia as alterações para o repositório remoto. git pull: busca as alterações do repositório remoto e as mescla com o repositório local.

Esses comandos são essenciais para começar a usar o Git, mas vale lembrar que existem muitos outros. Confira a lista de comandos do Git. No Windows, você pode executar todos esses comandos usando o Git Bash, um emulador de terminal que já vem junto com o Git para Windows.

Git e o GitLab

O GitLab é uma plataforma colaborativa de desenvolvimento open source que cobre todas as etapas do ciclo de vida do DevSecOps e oferece um servidor Git para uma colaboração eficiente entre times.

Além do gerenciamento de código-fonte, o GitLab oferece um pacote completo para integração e distribuição contínuas, gerenciamento de entregáveis, segurança e gestão de incidentes, com toda a rastreabilidade associada, planejamento e acompanhamento de tarefas em tempo real, monitoramento de implantações, versionamento de software e o espaço de documentos correspondente.

Perguntas frequentes sobre Git

Por que usar o Git?

O Git é sinônimo de eficiência. Seu sistema descentralizado, baseado em branches e merges, permite que os times de desenvolvimento trabalhem no mesmo projeto sem interferir no trabalho uns dos outros nem, principalmente, criar conflitos de versão.

O Git é um software?

O Git é um projeto open source. Por isso, é gratuito e está disponível para todos. Mesmo assim, é preciso instalar o Git no seu dispositivo antes de começar a usá-lo.

O que é uma branch no Git?

No Git, uma branch é um ponteiro para um histórico de alterações: cada branch principal aponta para o último commit realizado nela. Por isso, é possível ter várias branches paralelas, cada uma com seu próprio histórico, mas todas partindo da mesma raiz.

O que é um commit?

No Git, um commit registra as alterações feitas no código-fonte de um software. Cada commit vem acompanhado de uma mensagem explicativa que documenta o histórico de todas as mudanças. Isso facilita o acompanhamento do projeto e sempre deixa a opção de voltar para versões anteriores que funcionavam, caso surja algum problema.

Qual é o benefício das branches no Git?

Desenvolver recursos em branches permite que os desenvolvedores trabalhem simultaneamente em várias funcionalidades distintas, sem comprometer a branch principal com código instável. Além disso, implementar branches no Git é significativamente mais leve do que em outros sistemas de controle de versão.