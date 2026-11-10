Empresas de vários setores vêm adotando a IA para ganhar eficiência e melhorar a experiência dos clientes. Nesse movimento, uma tecnologia passou a chamar atenção: o servidor MCP. No desenvolvimento de software, ele ajuda a tornar o trabalho mais eficiente e a automatizar tarefas.

Se a sua equipe está avaliando essa tecnologia, este artigo reúne o essencial: o que é um servidor MCP, como ele funciona, quais benefícios traz, que cuidados exige e onde ele faz diferença no dia a dia do desenvolvimento.

O que é um servidor MCP

MCP é a sigla de Model Context Protocol , um protocolo padrão para conectar aplicações de IA baseadas em LLMs a sistemas externos de forma segura e eficiente. A Anthropic lançou este protocolo em novembro de 2024 para oferecer às aplicações de IA uma forma única de acessar fontes de dados e sistemas diversos.

Explicando melhor, o servidor MCP é o programa que coloca esse padrão em prática: é ele que de fato liga a aplicação de IA a um sistema externo, seguindo as regras do protocolo.

Vale distinguir o servidor MCP de uma API. Uma API é um mecanismo genérico de troca de dados entre sistemas, pensado para ser operado por pessoas, no caso, desenvolvedores. O servidor MCP foi feito especificamente para aplicações de IA e funciona como as "mãos" delas no sistema externo. É isso que permite a agentes e outras aplicações de IA decidir e agir por conta própria.

Por que os servidores MCP ganharam espaço

Dois movimentos explicam o interesse, tanto no desenvolvimento de software, quanto fora dele: a demanda crescente por integrar a IA a sistemas externos e a necessidade de reduzir o custo de desenvolver e manter essas integrações.

Até pouco tempo atrás, usar IA no trabalho significava, na maioria dos casos, dar uma instrução a um modelo de IA generativa e aproveitar a resposta. Com a popularização dos agentes de IA, que agem de forma autônoma, a expectativa mudou: agora se espera que a IA opere ferramentas e automatize etapas inteiras do trabalho.

Para isso, o obstáculo estava na integração. Cada ferramenta tem a sua API, com especificações próprias, e cada conexão exigia um trabalho sob medida. Quanto mais ferramentas, maior o custo de manutenção e mais difícil manter tudo seguro. Esse custo vinha freando a adoção da IA.

O MCP resolve esse ponto ao definir um padrão de comunicação comum. Servidores que seguem esse padrão tornam a integração entre IA e sistemas externos mais simples, e é por isso que vêm sendo adotados em contextos tão diferentes.

Como um servidor MCP funciona

Para entender o funcionamento, é preciso olhar para quatro aspectos: os papéis envolvidos, o que o servidor oferece à IA, o caminho de uma solicitação e onde o servidor roda.

Host, cliente e servidor

O MCP é organizado em três papéis: host MCP, cliente MCP e servidor MCP.

O host MCP é a própria aplicação de IA, como o ChatGPT, o Cursor ou o Claude Desktop. É ele que recebe a instrução do usuário e decide o que precisa ser feito.

O cliente MCP fica dentro do host e é o intermediário: cada cliente mantém uma conexão 1:1 com um servidor MCP e cuida da comunicação entre os dois lados.

O servidor MCP, na outra ponta, expõe à IA o que um sistema externo tem a oferecer.

O que um servidor MCP oferece à IA

Um servidor MCP pode oferecer três tipos de funcionalidade à IA: ferramentas ( tools ), recursos ( resources ) e prompts.

Ferramentas são as ações que a IA pode executar em um sistema externo. Com elas, a IA deixa de apenas responder e passa a agir, por exemplo:

chamar uma API web;

consultar ou alterar um banco de dados;

enviar mensagens;

criar ou buscar documentos;

executar cálculos.

Recursos são os dados que a IA pode ler, como:

documentos de design e especificações;

código-fonte;

issues;

logs de CI.

A IA consulta esses dados para tomar decisões e produzir suas respostas.

Prompts são modelos de instrução que dizem à IA que tipo de tarefa executar. Ficam configurados no servidor, prontos para uso. Instruções recorrentes, como pedir uma revisão de código ou investigar um bug, podem virar modelos, e o time inteiro passa a reaproveitar os prompts que funcionam melhor.

O fluxo de uma solicitação

Na prática, uma solicitação percorre este caminho:

O usuário dá uma instrução à aplicação de IA (o host). O cliente, dentro do host, pergunta ao servidor MCP quais ferramentas e recursos estão disponíveis e recebe a resposta. A IA decide qual ferramenta usar e, por meio do cliente, envia a solicitação ao servidor MCP. O servidor executa a solicitação e gera um resultado. O resultado volta para a IA, de novo por meio do cliente. A IA monta a resposta final e a entrega ao usuário.

Servidores locais e remotos

Um servidor MCP pode rodar em dois lugares.

Servidor local: roda diretamente na máquina do usuário. A comunicação com o cliente fica na própria máquina, sem passar pela rede, o que ajuda a manter o desempenho e a continuidade do trabalho. A limitação é o alcance: um servidor local não serve bem a um time inteiro.

Servidor remoto: roda em uma rede, seja na nuvem, seja em um ambiente fechado. Exige pouca configuração em cada máquina e permite que o time todo use o mesmo servidor. Em troca, depende da conexão: a velocidade de resposta da IA pode variar conforme a rede, e é preciso proteger o servidor contra vazamento de informações e acesso indevido.

Benefícios dos servidores MCP

Mais eficiência no desenvolvimento

O primeiro benefício é a padronização. Antes, integrar IA a sistemas externos exigia uma conexão específica para cada combinação de modelo de IA e ferramenta, o que pesava no desenvolvimento e na manutenção. É o chamado problema M×N.

Com o MCP, um servidor construído uma única vez atende a qualquer aplicação de IA compatível com o protocolo, e o problema M×N deixa de existir. Os desenvolvedores ganham espaço para se concentrar no que importa no desenvolvimento de software, como o design e a implementação de funcionalidades.

Mais capacidade de ação para a IA

Até aqui, a IA trabalhava sobretudo de forma passiva: recebia uma instrução (o prompt) e devolvia informação.

Com servidores MCP, a IA vai além de uma resposta pontual a um pedido. Diante de um objetivo, a aplicação de IA decide os passos e conclui a tarefa por conta própria.

Com isso, cresce a parte do ciclo de desenvolvimento que pode ser automatizada, e as entregas ganham velocidade.

Flexibilidade para trocar de IA e crescer

Como as regras de comunicação são comuns, qualquer IA compatível com o MCP funciona com o mesmo servidor. Trocar de IA, quando for preciso, fica simples.

Acrescentar uma nova fonte de dados também é direto: basta conectar o servidor MCP correspondente.

Com sistemas cada vez maiores e processos de desenvolvimento cada vez mais complexos, essa flexibilidade e essa facilidade de expansão ajudam muito a aliviar a carga dos desenvolvedores.

Cuidados ao adotar servidores MCP

Os benefícios vêm acompanhados de dois pontos de atenção: a curva de aprendizado e a segurança.

Curva de aprendizado e maturidade da tecnologia

O MCP surgiu em 2024 e ainda é uma tecnologia relativamente nova. Há poucos casos e materiais de referência, então se torna uma questão a necessidade dos desenvolvedores entenderem a fundo os conceitos e o funcionamento do protocolo. Dependendo da empresa, isso significa investir em capacitação ou contratação.

A tecnologia também está em evolução, e mudanças de especificação e novas funcionalidades são esperadas. Quem adota o MCP precisa estar preparado para acompanhar essas atualizações no longo prazo.

Um exemplo recente é a versão 2026-07-28 da especificação: a principal mudança é que o protocolo passou a ser sem estado ( stateless ) na camada de protocolo. Os detalhes estão no anúncio do release candidate (em inglês):

The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate

Segurança

Para que a IA opere sistemas externos por meio de um servidor MCP, ela precisa das credenciais desses sistemas. Isso cria riscos de segurança que precisam ser tratados desde o início. Três medidas são centrais.

Usar servidores MCP confiáveis. Qualquer pessoa que entenda o protocolo pode criar um servidor MCP. Entre os servidores disponíveis, há os que se passam por outros e os que praticam o chamado rug pull : conquistam confiança e depois passam a agir de forma maliciosa. Conectar um servidor de origem desconhecida a uma aplicação de IA aumenta o risco. Por isso, a escolha deve se limitar a servidores de publicadores confiáveis.

Gerenciar permissões e controlar o acesso. Um servidor MCP com permissões em excesso pode levar a IA a executar automaticamente ações perigosas e inesperadas. O princípio do menor privilégio (PoLP), já conhecido da operação em nuvem, vale também aqui: usuários e sistemas recebem apenas as permissões estritamente necessárias para cumprir seu objetivo. Se a ideia é só consultar issues ou logs de execução, por exemplo, a permissão padrão deve ser somente leitura. Além de limitar as permissões do servidor MCP, é importante controlar, na infraestrutura, os sistemas sobre os quais ele atua. E as permissões e os controles de acesso devem ser revistos periodicamente, à medida que as necessidades do negócio mudam.

Proteger contra injeção de prompt. A injeção de prompt ( prompt injection ) é um risco próprio da IA: um ataque em que alguém, se passando por usuário legítimo, envia à IA instruções maliciosas para provocar comportamentos não previstos. As defesas incluem confirmação e aprovação humanas e sanitização das entradas. Registrar e monitorar logs também é importante para reagir rápido quando houver um incidente.

Casos de uso no desenvolvimento de software

Requisitos e design

Conectar a IA, por meio de servidores MCP, ao serviço de armazenamento ou ao sistema de controle de versão onde ficam os documentos de requisitos e de design torna esse trabalho mais ágil. A IA pode, por exemplo, consultar especificações anteriores e montar um primeiro rascunho do documento de design de uma nova funcionalidade.

Ela também pode comparar a definição de requisitos atual com projetos parecidos do passado e apontar lacunas, omissões ou inconsistências.

Aceitar de olhos fechados o que a IA produz ou valida é arriscado. Como apoio para ter uma visão geral e revisar o conteúdo, porém, ela torna o trabalho mais eficiente.

Revisão de código e qualidade

Quando as convenções de código do time são disponibilizadas à aplicação de IA como recursos de um servidor MCP, o esforço de revisão de código cai bastante.

A IA pode, por conta própria, verificar violações aos padrões de codificação, procurar vulnerabilidades de segurança e detectar bugs.

Além disso, a partir da análise do código, a IA sugere melhorias. Quem faz a revisão usa essas sugestões como apoio e melhora a qualidade do código com menos esforço.

Gestão de issues e tarefas

Com servidores MCP dos sistemas de acompanhamento de issues e de gestão de tarefas, a IA passa a acessar essas informações, e acompanhar o andamento e organizar o trabalho fica mais simples.

Durante a correção de bugs que surgiram no meio do desenvolvimento, por exemplo, a IA pode listar só as tarefas pendentes ou reorganizar prioridades quando uma especificação muda de repente.

Com a gestão de issues e tarefas apoiada pela IA, ninguém precisa alternar entre várias ferramentas: as informações ficam disponíveis como contexto no próprio fluxo de codificação, e o projeto anda com menos atrito.

CI/CD e operações

CI/CD é um dos casos de uso mais típicos para servidores MCP. Ao usar o servidor MCP de uma plataforma de pipelines de CI/CD, a IA consegue operar e analisar as ferramentas de CI/CD diretamente, executando pipelines e verificando o status com agilidade.

Quando uma pipeline falha, a IA pode fazer a primeira análise da causa. O desenvolvedor gasta menos tempo vasculhando logs, e a resposta ao incidente fica mais rápida.

Gestão do conhecimento e busca de informações

Muitas empresas acumulam conhecimento em wikis internas, atas de reunião e outros registros. Isso pode causar um problema: como encontrar o que se procura? Afinal, não se sabe onde a informação está guardada nem de quando ela é.

Com servidores MCP que dão à IA acesso a esse conhecimento interno, a busca fica rápida. Um engenheiro recém-chegado que precisa consultar as regras de desenvolvimento, por exemplo, encontra a resposta sozinho, e o custo de integração de novos profissionais diminui. A IA também ajuda no compartilhamento de conhecimento e nas passagens de bastão entre colegas, uma boa aliada para acabar com os silos de conhecimento.

Como escolher um servidor MCP

Logicamente, há servidores MCP para propósitos muito diferentes. Por isso, na hora de escolher um servidor público para o desenvolvimento de software, três critérios ajudam.

Os casos de uso que você quer atender

Comece verificando se o servidor oferece as funcionalidades que correspondem aos objetivos e aos desafios do seu time. O desenvolvimento de software envolve muitas atividades, então vale definir quais processos devem ganhar eficiência com a IA:

gestão de projetos (issues, tarefas etc.);

apoio à revisão de código;

execução de pipelines de CI/CD e investigação de falhas;

compartilhamento de conhecimento.

Cada servidor MCP define o que a IA pode fazer (as ferramentas) de um jeito diferente. Por isso, a escolha deve vir depois de definir com clareza os casos de uso.

Compatibilidade com o seu ambiente e as suas ferramentas de IA

Outro critério importante é se o servidor se integra ao seu ambiente de desenvolvimento e às aplicações de IA que a equipe usa. Como cada servidor MCP se conecta a um conjunto diferente de ferramentas e de IAs, verificar a compatibilidade antes evita problemas depois da adoção.

A avaliação de um servidor MCP também é uma boa oportunidade para rever, se for o caso, o próprio ambiente de desenvolvimento.

Suporte e documentação

Para usar um servidor MCP com estabilidade no longo prazo, suporte e documentação são importantes. Verifique, por exemplo, se há canal de atendimento, perguntas frequentes e guias de configuração.

Com bom suporte e boa documentação, problemas e dúvidas na adoção e na operação se resolvem rápido.

Também é importante saber se o servidor recebe manutenção e atualizações contínuas.

O que faz a IA ser melhor aproveitada no desenvolvimento de software

Para a IA trazer resultados no desenvolvimento de software, um fator é importante: a facilidade de acesso às informações de todo o ciclo de vida do desenvolvimento.

Explicando melhor: na prática, é comum que código-fonte, issues, dados de CI/CD e outras informações estejam espalhados por várias ferramentas. Nesse cenário, integrar a IA exige combinar vários servidores MCP, o que aumenta a carga de gestão dos desenvolvedores e os riscos de segurança.

Quando as informações de desenvolvimento estão centralizadas em uma única plataforma, com um servidor MCP compatível com ela, a integração e a gestão ficam simples, e a IA acessa tudo o que precisa de forma transversal.

Por que usar o GitLab como base para o desenvolvimento com IA

Para centralizar as informações de desenvolvimento e integrar a IA de forma eficiente, o GitLab é uma opção que vale considerar.

Todo o ciclo de desenvolvimento em uma única plataforma

O GitLab reúne em uma única plataforma todas as etapas do desenvolvimento de software: gerenciamento de código-fonte, gestão de tarefas, CI/CD e varredura de segurança, entre outras. Todas as informações do desenvolvimento, do código às tarefas, ficam no GitLab. Não é preciso distribuí-las por várias ferramentas, o que reduz custos e trabalho de gestão.

Com tudo no mesmo lugar, a integração com a IA por meio do servidor MCP do GitLab também fica mais simples.

O servidor MCP do GitLab

O servidor MCP do GitLab (em inglês) conecta aplicações de IA às informações de desenvolvimento gerenciadas no GitLab. Com ele, a aplicação de IA acessa as fontes de dados do GitLab e executa ações em nome do usuário, tomando os dados do GitLab como SSoT ( single source of truth , ou fonte única da verdade). Tudo o que já está no GitLab, do código às tarefas, é aproveitado como está, o que contribui para um desenvolvimento de software rápido e de alta qualidade.

O servidor MCP do GitLab funciona com várias aplicações de IA, como o Cursor, o Claude Code e o Claude Desktop, e conta com guias de configuração.

O futuro dos servidores MCP

O MCP é uma tecnologia recente, e a praticidade dos servidores MCP indica que o uso deve se espalhar, no desenvolvimento de software e em outras áreas. A especificação deve continuar evoluindo, o número de ferramentas compatíveis deve crescer e, à medida que mais empresas adotarem a tecnologia, os casos de uso e o conhecimento operacional devem se consolidar.

À medida que tecnologias como o MCP se firmam no desenvolvimento de software, também deve crescer a necessidade de plataformas que centralizem todas as informações de desenvolvimento, como o GitLab, para que a integração com a IA traga mais resultado.

Perguntas frequentes sobre servidores MCP

Qual é a diferença entre MCP e RAG?

RAG é a sigla de Retrieval-Augmented Generation (geração aumentada por recuperação), uma técnica em que a IA generativa busca, em documentos e materiais externos ao modelo, como os documentos internos de uma empresa, conhecimento especializado que ela não aprendeu no treinamento, para produzir respostas fundamentadas.

O MCP, por sua vez, é um padrão para conectar a IA a sistemas externos com segurança, permitindo que ela execute ações e obtenha informações por conta própria.

As duas tecnologias não competem entre si: há casos em que são usadas em conjunto.

Quais aplicações de IA funcionam com servidores MCP?

Entre as principais aplicações de IA compatíveis com servidores MCP estão:

ChatGPT (assistente de IA generativa conversacional);

Claude Code (ferramenta de apoio à programação);

Claude Desktop (versão para desktop do Claude);

Cursor (editor de código para desenvolvedores).

Antes de adotar um servidor MCP, confira com quais aplicações de IA ele funciona.

É possível usar mais de um servidor MCP?

Sim. Servidores MCP podem ser combinados conforme a necessidade, e essa facilidade de expansão ajuda a lidar com tarefas complexas e com necessidades que mudam.

Cada servidor a mais, porém, é mais um item a gerenciar. Por isso, vale considerar a segurança e o esforço de operação antes de adicionar um novo servidor.

Conclusão

Com servidores MCP, a IA se conecta a sistemas externos com segurança e eficiência, e boa parte do trabalho de desenvolvimento de software passa a andar mais rápido.

Para que essa integração funcione ainda melhor, ajuda contar com uma plataforma que reúna as informações de desenvolvimento em um só lugar.

O GitLab concentra em uma única ferramenta todas as informações do desenvolvimento de software. Com o servidor MCP do GitLab, esses dados se conectam à IA, que executa uma série de ações de forma automática.

Se a sua empresa está avaliando servidores MCP, vale conhecer também o que o GitLab oferece.

Revisão técnica: Hiroyuki Wakabayashi @hwakabayashi

Senior Technical Architect, Professional Services, Customer Success, GitLab G.K. (Japão)