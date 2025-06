Essas eficiências, criadas com automação, segurança integrada e otimização, são exatamente o que uma pequena empresa precisa para fortalecer uma equipe de duas pessoas, permitindo que elas aproveitem os recursos limitados e causem um impacto maior.

""Com uma equipe muito pequena, o GitLab nos permite fazer mais com menos pessoas", diz Minck. "Isso é absolutamente essencial. Com a plataforma, as tarefas de rotina como testes, implantação e análise são automatizadas para que tudo funcione de forma mais tranquila e exija menos tempo e esforço. Ela nos permite fazer mais com menos recursos, atendendo às expectativas dos clientes, competindo melhor com empresas maiores e expandindo nosso alcance no mercado. Isso dá mais força a uma pequena empresa."

Ao se livrar de problemas anteriores, como a alternância de contexto, a fragmentação e os desafios de gerenciamento que sua antiga cadeia de ferramentas estava causando, a equipe de DevSecOps da Connect-i está economizando tempo e despesas. Na verdade, eles economizaram mais de 1.400 horas de tempo de desenvolvimento nos últimos 18 meses.

"Com o GitLab trazendo tudo para uma única plataforma unificada, não estamos mais gastando tempo fazendo as mesmas tarefas manuais repetidamente", diz Minck. "Agora, nossa equipe pode se concentrar mais no que realmente importa: escrever código, melhorar a segurança, otimizar o desempenho e fornecer recursos mais rapidamente. Também estamos investindo mais tempo no aprimoramento das nossas práticas de DevSecOps e na automação de tarefas de conformidade, o que impacta diretamente nossas operações internas e a satisfação dos clientes."