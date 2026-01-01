Com a mudança para o GitLab, o tempo para criar uma nova aplicação caiu de vários dias para apenas algumas horas. - Sedat Guclu, Head de Fábrica de Software e DevOps, Crédit Agricole

Líder bancário francês

O Crédit Agricole CIB é o braço de banco corporativo e de investimento do Grupo Crédit Agricole, o 12º maior grupo bancário do mundo em capital de nível 1 (tier 1) (The Banker, julho de 2019). Quase 8.000 colaboradores na Europa, nas Américas, na Ásia-Pacífico, no Oriente Médio e na África atendem os clientes do banco e suprem as necessidades financeiras deles em todo o mundo. O Crédit Agricole CIB oferece a grandes empresas e clientes institucionais uma gama de produtos e serviços em mercados de capitais, banco de investimento, finanças estruturadas, banco comercial e comércio internacional. A identidade corporativa da instituição financeira é Crédit Agricole CIB, que tem equipes em cerca de 37 países, incluindo a divisão de sistemas de informação, chamada Global IT (GIT).

Mais eficiência no fluxo de trabalho em todo o mundo

O Crédit Agricole CIB usava soluções centralizadas de gerenciamento de código-fonte (SCM) desde 2011. Com o tempo, surgiu a necessidade de alternativas capazes de melhorar o desempenho, a experiência dos usuários e a flexibilidade, principalmente para as equipes de desenvolvimento espalhadas por cidades como Paris, Londres e Singapura.

Além disso, o gerenciamento de branches não era padronizado, e elementos que não eram código-fonte estavam sendo armazenados nos repositórios, o que afetava o desempenho e a experiência dos usuários. “Precisávamos, antes de tudo, gerenciar nossas soluções de forma global. Todo mundo usa Git, precise ou não de um SCM descentralizado. É uma ferramenta tão predominante no mercado que fica muito mais fácil integrar novas pessoas quando se adotam esses padrões do setor”, disse Nicolas Jautée, especialista em Fábrica de Software e DevOps.

Faltava integração nativa com os sistemas de ferramentas e também entre as equipes. As equipes de DevOps gerenciam a plataforma e criam os acessos para que as equipes possam gerenciar o próprio conteúdo, criando quantos repositórios forem necessários para armazenar o código, sem depender de administradores. Um dos motivos pelos quais o Crédit Agricole CIB buscava uma nova plataforma de gerenciamento de código-fonte era combinar integração e autonomia. “O objetivo é ter equipes independentes e responsáveis dentro dos seus escopos, com o nosso apoio e a nossa experiência (se necessário), mas que consigam ir o mais longe possível por conta própria para responder com agilidade às demandas do negócio”, disse Jautée.

O GitLab se espalha no boca a boca

O Crédit Agricole CIB pretendia adotar uma plataforma Git, o que levou a um estudo comparativo e a provas de conceito entre várias soluções. “Na época, analisamos o GitLab e notamos que ele oferecia ótimas funcionalidades. Em termos de implementação, era mais adequado e mais fácil de gerenciar do que plataformas do tipo caixa-preta”, disse Jautée. Além disso, outras entidades do grupo Crédit Agricole já usavam o GitLab com sucesso.

Antes, o Crédit Agricole CIB já tinha feito algumas migrações de SCM de cima para baixo. Com o GitLab, porém, a ideia era não forçar as equipes a migrar: “Por isso, no caso do GitLab, deixamos que o boca a boca e a preferência dos usuários fizessem o trabalho. O fato é que as licenças que compramos no primeiro ano foram usadas em menos de 9 meses. Acho que tivemos que comprar mais licenças antes mesmo do fim do primeiro ano, mesmo sem ter feito nenhuma comunicação oficial sobre a ferramenta; simplesmente deixamos a adoção viral seguir seu curso”, disse Jautée.

Ao contrário do que é comum, o GitLab foi lançado de baixo para cima, promovido inicialmente pelas equipes de projeto. As equipes de infraestrutura também ajudaram, testando funcionalidades e documentação. Esse modelo de construção de baixo para cima e de distribuição viral resultou em uma adoção rápida. “Quem queria mesmo usar essa ferramenta sabia por que gostava dela; não lançamos uma campanha de migração imposta pela alta direção. Até agora, não achamos necessário, porque os projetos foram chegando naturalmente e os usuários viram os benefícios. A ponto de, hoje, fornecermos TI para a TI, já que esse é o nosso trabalho, mas rapidamente nos vimos em uma situação em que a ferramenta ultrapassa o escopo inicial que tínhamos previsto”, disse Sedat Guclu, Head de Fábrica de Software e DevOps.

Com as soluções anteriores, a equipe precisava cuidar de todas as etapas administrativas: adicionar usuários, manter logins etc. O processo era difícil de gerenciar e demorado, o que causava longos atrasos para quem usava as ferramentas. Uma das prioridades era liberar o tempo dos desenvolvedores com uma solução de autoatendimento. Com isso, o GitLab trouxe uma economia significativa que não estava nos planos. “A solução comunitária, de uso ilimitado e gratuito, permite criar documentação e tutoriais, fazer POCs, protótipos e desenvolvimento inner source, para os quais todos podem contribuir sem que precisemos nos preocupar com o número de licenças necessárias”, disse Guclu. “Assim, mantemos uma plataforma comunitária e uma plataforma ‘Enterprise’, que hospeda o código de negócio e todos os sistemas de automação, seja de infraestrutura, de CI/CD ou de outras áreas, para atender às duas necessidades e distribuir melhor o uso entre elas.”

Além das expectativas para as aplicações de negócio

“O GitLab é muito mais do que um simples gerenciador de código-fonte. Há todo um ecossistema em torno dele: gerenciamento de tarefas integrado, CI integrada etc., algo que não existia nas nossas soluções anteriores. Foram esses os principais aspectos que motivaram a nossa abordagem inicial”, acrescentou Jautée.

Um benefício que se destaca no GitLab é a capacidade de integrá-lo ao ambiente existente. É mais simples para as equipes usar uma ferramenta que pode ser instalada e dominada rapidamente. O segundo benefício que o diferenciou dos concorrentes foi a superioridade das funcionalidades: a capacidade não só de gerenciar o código, mas também de delegar a gestão de longo prazo do conteúdo aos responsáveis por cada escopo.

As equipes de infraestrutura agora usam o GitLab para tarefas de automação, incluindo a criação de máquinas em uma nuvem privada. Os processos de release de aplicações também se baseiam no GitLab. “Não era exatamente o que tínhamos previsto. Nosso objetivo era hospedar o código das aplicações de negócio, mas outras equipes, por extensão, viram benefícios adicionais”, disse Guclu.

Hoje, o Crédit Agricole CIB tem usuários do GitLab tanto na TI quanto nas áreas de negócio, que usam a ferramenta para tarefas de TI e para diretrizes e tutoriais. Alguns integrantes das equipes usam os módulos Mermaid ou LaTeX, que se integram ao GitLab, para gerar documentação científica. “São mais usos que não tínhamos previsto. O modo viral foi muito além do que imaginávamos, já que começamos com poucos usuários. No primeiro ano, tínhamos 400 usuários e hoje temos 2.000 usuários Enterprise, um número que cresce a cada dia. O crescimento agora se sustenta sozinho, e isso nos ajudou enormemente, tanto em padronização quanto em automação”, afirma Guclu.

O onboarding também ficou mais simples e ágil com o GitLab. Segundo Guclu, “Podíamos precisar de cinco a dez dias para fazer um onboarding. Hoje, conseguimos fazer em um dia. Criar o espaço leva só algumas horas. Se a pessoa já tem as autorizações, é quase instantâneo: fazemos em minutos, e depois ela gerencia todo o processo e cria os próprios repositórios.”

Os desenvolvedores agora podem fazer as migrações por conta própria com o código existente. O principal benefício é poder fazer migrações “em branco” para testar o código recuperado e adaptar os ambientes para rodar em paralelo com o desenvolvimento da aplicação. Enquanto isso, é possível executar testes no GitLab sem interromper as entregas, já que não é necessário um “hotfix” na aplicação. “Em uma migração, passamos de quase um mês, com as estratégias anteriores, para alguns dias, que podem ser ajustados de acordo com as prioridades do projeto. Cabe às equipes decidir quando querem migrar, como testam e como configuram suas fábricas de software ao mesmo tempo, para continuar entregando as aplicações existentes enquanto verificam se o trabalho é feito da mesma forma no GitLab. Isso também traz muita tranquilidade”, disse Guclu.

Até o fim de 2021, o Crédit Agricole CIB planeja hospedar todo o código open source no GitLab. Nos três anos desde a adoção do GitLab, o banco passou de zero para 1.500 usuários, sem impor a ferramenta às equipes. Hoje existe uma grande cadeia de automação, com mais de 200 runners, o que mostra que o GitLab foi adotado não só para gerenciar código, mas também para automação. “Há cientistas de dados que também usam o GitLab para os notebooks de código que desenvolvem com o Anaconda ou soluções parecidas e que nunca tinham usado esse tipo de solução. Eles não viam nenhuma vantagem em gerenciar o código-fonte nesse tipo de ferramenta. Foi exatamente isso que nos disseram”, disse Guclu. “Hoje, vemos que eles também pedem esse tipo de solução, porque ela facilita a colaboração com outros membros da equipe.”

O sucesso da adoção do GitLab no CACIB, entre outras entidades, contribuiu para promover a solução como padrão no grupo Crédit Agricole, com incentivo a iniciativas de inner source e open source.