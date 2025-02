Com o poder do GEO, a empresa consegue coletar, analisar e fornecer essas informações às principais seguradoras em todo o mundo de forma rápida. Isso permite que as companhias atendam seus clientes com mais agilidade, levando alívio às vítimas de desastres.

Por exemplo, a MIS usou o GitLab para criar scripts que automatizam a coleta de dados de desastres para alimentar seu ecossistema GEO. Em vez de procurar manualmente dados sobre o percurso exato de um tornado, o GEO captura e organiza essas informações de forma automática, gerando uma economia significativa de tempo e esforço dos analistas. Os scripts também permitem segmentar a coleta de dados geograficamente, garantindo que cada cliente receba informações precisas, sem dados desnecessários.

Nita observa que, anteriormente, uma seguradora demorava meses, às vezes até anos, para conseguir todas as informações necessárias para processar pagamentos individuais de sinistros, fundamentais para que as pessoas pudessem reconstruir suas casas e suas vidas.

"No entanto, com os dados observados do GEO, podemos entregar às seguradoras as informações práticas e confiáveis de que necessitam em apenas 24 a 72 horas após o evento", diz ele. "Nossos clientes do setor de seguros precisam atender às vítimas de desastres o mais rápido possível. Com o Geo, eles têm acesso aos dados necessários para ajudar essas pessoas em questão de dias, em vez de meses ou até anos. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas, pois elas precisam de ajuda o quanto antes. Se ocorrer uma inundação, por exemplo, elas podem perder suas casas e não ter para onde voltar. Elas precisam do auxílio das seguradoras."

Nita acrescenta que a capacidade de entregar os dados e insights necessários em até três dias é um grande diferencial do serviço da MIS. A capacidade de fornecer imagens e mapas em grades de um quilômetro quadrado, com avaliações detalhadas e classificação de danos, é essencial para o sucesso do negócio.