Orquestração de agentes
Sinta o poder da engenharia de software agêntica com a GitLab Duo Agent Platform.
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Fluxo de Revisor Recomendado
Nesta demonstração, você verá o fluxo de Revisor Recomendado: um acionador executado automaticamente quando um merge request é marcado como pronto, recomendando o revisor mais adequado para que você possa atribuí-lo com um clique.
Last updated Oct 14, 2026
Um dia com a GitLab Duo Agent Platform
Nesta demonstração, você acompanhará um dia inteiro de trabalho com uma equipe de agentes de IA na GitLab Duo Agent Platform: corrigir um pipeline com falha, otimizar a configuração de CI/CD, organizar o backlog, entregar uma funcionalidade com desenvolvimento e revisão assistidos por agente, fazer a triagem de vulnerabilidades de segurança e criar um dashboard de relatórios em tempo real.
Last updated Aug 10, 2026
GitLab Orbit
Veja nesta demonstração como o GitLab Orbit fornece dados fundamentados para agentes de IA raciocinarem e agirem com menos tokens, mais rápido. O Orbit é o grafo de contexto do ciclo de vida para a Duo Agent Platform, transformando seu código, merge requests, pipelines, deployments, vulnerabilidades e propriedade em um único grafo dinâmico e consultável.
Last updated Jun 30, 2026
Resolução de vulnerabilidades SAST agêntica
Nesta demonstração, você verá como a GitLab Duo Agent Platform analisa e remedia vulnerabilidades de SAST automaticamente com o fluxo de resolução de vulnerabilidades SAST agêntico.
Last updated Mar 5, 2026
Fluxo de Detecção de Falsos Positivos de SAST
Nesta demonstração, você verá o Fluxo de Detecção de Falsos Positivos de SAST do GitLab Duo. Agora, as equipes podem fazer a triagem de vulnerabilidades mais rápido identificando falsos positivos para vulnerabilidades de segurança de severidade crítica e alta.
Last updated Feb 17, 2026
Agentes externos - gerenciados pelo GitLab
Nesta demonstração, você verá a integração de agentes externos gerenciados pelo GitLab, Claude e Codex, ao seu projeto e como usá-los.
Last updated Feb 5, 2026
Dashboard de Créditos GitLab
Nesta demonstração, você verá como comprar Créditos GitLab para usar na GitLab Duo Agent Platform.
Last updated Feb 3, 2026
Duo Agentic Chat
Descubra os recursos interativos do Duo Agentic Chat, que oferecem assistência inteligente e com reconhecimento de contexto para suas tarefas de desenvolvimento com orientação em tempo real.
Last updated Dec 25, 2025
Fluxos personalizados
Fluxos de trabalho multiagente que orquestram agentes de IA especializados com conhecimentos específicos para concluir autonomamente tarefas complexas de ponta a ponta.
Last updated Dec 23, 2025
Agentes personalizados
Descubra como criar agentes personalizados especializados, adaptados às necessidades específicas da sua equipe, e use-os no chat agêntico.
Last updated Dec 16, 2025
Agentes externos - Amazon Q Developer
Agentes externos rodam ferramentas de IA externas por meio de execução de runner, acionados por eventos do GitLab, como menções ou atribuições de issue/MR.
Last updated Oct 29, 2025
Servidor MCP
Descubra como o Servidor MCP do GitLab permite que ferramentas como Cursor ou Windsurf acessem dados do GitLab com segurança, mantendo os desenvolvedores em seus fluxos de trabalho e reduzindo a alternância de contexto.
Last updated Sep 10, 2025
Cliente MCP
Descubra como o Duo usa seu cliente MCP para se conectar a servidores MCP externos e integrar ferramentas como Slack, Jira, Grafana e o AWS Console, otimizando fluxos de trabalho e eliminando a alternância de contexto.
Last updated Aug 5, 2025
Catálogo de IA
Conheça o catálogo de IA da Duo Agent Platform.
Fluxos fundamentais
Descubra fluxos fundamentais pré-configurados que otimizam tarefas e fluxos de trabalho comuns de desenvolvimento.
Comece a desenvolver mais rápido hoje
Comece a desenvolver mais rápido hoje
Veja o que sua equipe pode fazer com a plataforma de orquestração inteligente para DevSecOps.