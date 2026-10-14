Novidade

Um dia com a GitLab Duo Agent Platform

Nesta demonstração, você acompanhará um dia inteiro de trabalho com uma equipe de agentes de IA na GitLab Duo Agent Platform: corrigir um pipeline com falha, otimizar a configuração de CI/CD, organizar o backlog, entregar uma funcionalidade com desenvolvimento e revisão assistidos por agente, fazer a triagem de vulnerabilidades de segurança e criar um dashboard de relatórios em tempo real.